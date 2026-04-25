Hyundai IONIQ: Με δυο φουτουριστικά μοντέλα στην Κίνα

Η Hyundai Motor λανσάρει την αμιγώς ηλεκτρική γκάμα της μάρκα IONIQ στην Κίνα, σηματοδοτώντας μια ανανεωμένη δέσμευση στην αγορά των NEV (New Energy Vehicles) οχημάτων.Τα δύο πλήρως ηλεκτρικά πρωτότυπα (concept) αυτοκίνητα που αναπτύχθηκαν για την αγορά της Κίνας — το VENUS Concept, ένα πρωτοποριακό sedan, και το EARTH Concept, ένα αξιόπιστο οικογενειακό SUV — σηματοδοτούν την αρχή αυτού του νέου κεφαλαίου. Και τα δύο πρωτότυπα αυτοκίνητα υπογραμμίζουν την ετοιμότητα της Hyundai Motor για την αγορά των Νέων Ενεργειακών Οχημάτων (NEV) της Κίνας.

Τι είναι το IONIQ και πώς θα προσαρμοστεί η γκάμα της μάρκας για την Κίνα;

Ως η αποκλειστική μάρκα ηλεκτρικών οχημάτων της Hyundai Motor, η μάρκα IONIQ έχει γίνει γρήγορα ένα παγκόσμιο σημείο αναφοράς για την καινοτομία, το σχεδιασμό και την ποιότητά της. Βασισμένη σε μοντέλα που έχουν λάβει εξαιρετικές κριτικές, όπως τα IONIQ 5, IONIQ 6 και IONIQ 9, η γκάμα ηλεκτρικών (EV) οχημάτων IONIQ αντικατοπτρίζει τις προηγμένες δυνατότητες ηλεκτροκίνησης και το ανθρωποκεντρικό όραμα κινητικότητας της Hyundai Motor.Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, η Hyundai Motor υιοθετεί μια ξεχωριστή ονοματολογία προσαρμοσμένη στην αγορά της Κίνας. Τα μελλοντικά μοντέλα IONIQ θα φέρουν ονόματα από «πλανήτες», συμβολίζοντας τον τρόπο με τον οποίο κάθε όχημα περιστρέφεται γύρω από τον πελάτη.

Ποια είναι τα δύο πρωτότυπα αυτοκίνητα IONIQ για την κινεζική αγορά;

Τα concept VENUS και EARTH είναι τα πρώτα απτά αποτελέσματα της νέας στρατηγικής της Hyundai Motor για την Κίνα, χρησιμεύοντας ως «βαρόμετρο» σχεδιασμού για τα μελλοντικά μοντέλα παραγωγής IONIQ. Εμπνευσμένα από τη φιλοσοφία “Lead, don’t follow”, τα δύο concept ξεχωρίζουν με μοναδικές σιλουέτες μίας ενιαίας καμπύλης, άμεσα αναγνωρίσιμες και συναισθηματικά έντονες, δημιουργώντας μια διαχρονική και αξέχαστη πρώτη εντύπωση.

VENUS (Εμβληματικό Sedan)

Εμπνευσμένο από τη διαχρονική ομορφιά του λαμπρότερου πλανήτη, το VENUS παρουσιάζει ένα νέο σύμβολο για τα sedan οχήματα.

• Εξωτερικό: Φινιρισμένο σε εντυπωσιακό χρώμα «Radiant Gold» που αποτυπώνει μια αφήγηση πρωτοπορίας, εξερεύνησης και δόξας, το υψηλής τεχνολογίας εξωτερικό του διαθέτει μια ελαφριά οροφή με δομή πλαισίου και διαφανή αεροτομή. Μια μοναδική σιλουέτα μίας ενιαίας καμπύλης ενισχύει περαιτέρω το ξεχωριστό του προφίλ, δημιουργώντας μια κομψή, χαρακτηριστική σχεδιαστική ταυτότητα.

• Εσωτερικό: Το cockpit, προσανατολισμένο στον οδηγό και με περιμετρική διάταξη, παραπέμπει στη λαμπερή ατμόσφαιρα της Αφροδίτης μέσα από έναν πολυεπίπεδο ατμοσφαιρικό φωτισμό. Η έντονη αντίθεση υλικών μεταξύ απαλού σουέτ και στιβαρών καλυμμάτων πλάτης καθισμάτων σε χρωμιωμένο χρυσό ενισχύει την αίσθηση πολυτέλειας, ενώ ο φιλικός χαρακτήρας «Lumi» ενσωματώνεται στον σχεδιασμό, δημιουργώντας μια διασκεδαστική σύνδεση μεταξύ οδηγού και οχήματος.

EARTH (Ισχυρό SUV)

Ενσαρκώνοντας τη ζωτικότητα και τη βιολογική ισορροπία του πλανήτη μας, το EARTH αποτελεί ένα τολμηρό και δυναμικό οικογενειακό SUV

• Εξωτερικό: Με φινίρισμα στο χρώμα «Aurora Shield», η ισορροπία μεταξύ των αιχμηρών ακμών και των σμιλεμένων όγκων δημιουργεί μια φουτουριστική εικόνα, η οποία ενισχύεται από στιβαρές λεπτομέρειες, όπως οι προστατευτικές ποδιές (skid plates) του EARTH και τα εμφανή διακοσμητικά μπουλόνια.

• Εσωτερικό: Το εσωτερικό είναι μια άνετη «small Earth», με καινοτόμα καθίσματα «air-hug» κατασκευασμένα από μαλακές αεροκυψελωτές μονάδες. Ο γαλήνιος ατμοσφαιρικός φωτισμός που μιμείται τις σκιές των δέντρων και τα έξυπνα στοιχεία «shy-tech» δημιουργούν έναν ήρεμο και ευάερο χώρο, ενώ ένας διασκεδαστικός χαρακτήρας «Aero» και κρυμμένα μοτίβα χαρτών του Πεκίνου προσφέρουν μια αίσθηση εξερεύνησης.

Το περίπτερο της Hyundai Motor στην έκθεση Auto China 2026 βρίσκεται στο Hall E4 του China International Exhibition Center (Shunyi Hall) στο Πεκίνο.

