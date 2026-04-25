Ο βίος, οι λόγοι και οι ύμνοι του Αγίου Παΐσιου, με τον Πέτρο Γαϊτάνο

Μαζί του, στο Θέατρο Ακροπόλ, οι Κατερίνα Διδασκάλου και Λεωνίδας Κακούρης

Πρώτη Δημοσίευση: 25.04.26, 10:00
Πέτρος Γαϊτάνος Παΐσιος
Μια σειρά από ξεχωριστές παραστάσεις υπό τη μορφή σκηνοθετημένης μουσικοαφηγηματικής παραγωγής αφιερωμένες στην πιο αγαπητή μορφή συγχρόνου αγίου των ημερών μας, τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη, έχει προετοιμάσει ο Πέτρος Γαϊτάνος.

Μετά την επιτυχημένη κυκλοφορία της εργασίας του με τίτλο «Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης - Μιλώντας με τον Γέροντα, ακούγοντας τον Άγιο - Ο βίος, οι λόγοι και οι ύμνοι του» σε μια ιδιαιτέρως επιμελημένη κασετίνα 6 CD, η οποία έγινε διπλά πλατινένια, ο Πέτρος Γαϊτάνος παρουσιάζει για πρώτη φορά ζωντανά το μεστό αυτό έργο, δίνοντας την ευκαιρία στους ακροατές – θεατές να γίνουν κοινωνοί της θεάρεστης αυτής δημιουργίας.

Να υπενθυμίσουμε ότι η πρωτοτυπία του έργου έγκειται και στο ότι ήταν η πρώτη φορά που καταγράφηκαν ηχητικά και σε σκηνοθετική μορφή ο βίος, ο λόγος και οι ύμνοι του Αγίου Γέροντος, ο οποίος αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή του στον Θεό. 

Η παράσταση θα κάνει πρεμιέρα, στις 20 Μαΐου, στο Θέατρο Ακροπόλο

Ο ακροατής στις ζωντανές αυτές παραστάσεις θα έχει τη δυνατότητα για πρώτη φορά να συνοδοιπορήσει με τον Άγιο από τα πρώτα χρόνια της ζωής του μέχρι την Αγιοκατάταξή του. Να παρακολουθήσει χαρακτηριστικές στιγμές από τη ζωή, το έργο και τους λόγους του, με τη σύμπραξη ελληνικών παραδοσιακών μουσικών ήχων και ύμνων που συνετέθησαν προς τιμήν του Αγίου. Ειδικές και άκρως μελετημένες σκηνοθετικές προσεγγίσεις, ειδικοί φωτισμοί, ταλαντούχοι ηθοποιοί σε ρόλο αφηγητή, μουσικοί και βυζαντινή χορωδία δημιουργούν ένα  υψηλής αισθητικής αποτέλεσμα, που σκιαγραφεί την πνευματική ζωή του ταπεινού Γέροντος.

Κατά την διάρκεια της παράστασης, σε μια γιγαντοοθόνη προβάλλονται φωτογραφίες του Γέροντα Παϊσίου από διαφορετικές περιόδους της ζωής του, αλλά και των ασκητικών τόπων, όπου έζησε και μόνασε, μαζί με πολύ προσεγμένα βίντεο υψηλής τεχνολογίας, που δημιουργήθηκαν ειδικά γι’ αυτήν την μοναδική σύνθεση ήχου, λόγου και εικόνας.

Πρόκειται, λοιπόν, για μια ιδιαίτερης σημασίας παραγωγή, υψηλής στάθμης και αισθητικής, που συνδυάζει τον σύγχρονο ήχο με τον παραδοσιακό, με στόχο να αποκαλυφθεί στις καρδιές των ακροατών η ευλογημένη μορφή και ο τρόπος της έκφρασης του πιο γνωστού και αγαπητού Αγίου της Ορθοδοξίας των τελευταίων αιώνων.
 
Τους λόγους του Αγίου αποδίδει ο Λεωνίδας Κακούρης, ενώ συμπράττει στην αφήγηση η Κατερίνα Διδασκάλου.

Μία σπάνια σύμπραξη συντελεστών, που για πρώτη φορά θα λάβει χώρα στο θέατρο Ακροπόλ στην Αθήνα στις 20 Μαΐου 2026.

Διάρκεια: 100΄.
 
Τα κείμενα διαβάζουν :
Απόδοση των λόγων του Αγίου: Λεωνίδας Κακούρης
Αφηγήτρια: Κατερίνα Διδασκάλου
Αφηγητής: Πέτρος Γαϊτάνος
 
Συμμετέχει η βυζαντινή χορωδία « Μελίρρυτον ».
Επιμέλεια ύμνων: Πέτρος Δασκαλοθανάσης
Κανονάκι: Φάνης Κουσιουνέλος
Ούτι: Χρήστος Σύγγελος
Keyboards: Διονύσης Νήρος
Επιμέλεια ροής: Γιάννης Μουστάκας
Σκηνοθεσία φωτισμών: Κώστας Δηληγιάννης
Σκηνοθεσία βίντεο οθόνης: Ακριβή Κόλλια - Ν.Μ.Δαλέζιος
Φιλολογική Στοιχειοθέτηση της Παραγωγής: Ιωάννης Καζαντζίδης, Κλασικός Φιλόλογος
 
Τα κείμενα της αφήγησης είναι ερανισμένα από τα βιβλία του πρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
Τα ποιητικά κείμενα των ύμνων είναι του Μητροπολίτη Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας κ. Ιωήλ.
 
Παραγωγή, Σκηνοθεσία, Διασκευές, Καλλιτεχνική Επιμέλεια, Διεύθυνση Παραγωγής:
Πέτρος Γαϊτάνος

Οργάνωση Παραγωγής: Art info
Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/petros-gaitanos-agios-paisios-o-agioreitis/
 

