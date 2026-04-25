Δίχρονος κλέβει την παράσταση στο Οβάλ Γραφείο, ενώ μιλάει ο Τραμπ

Κατάφερε να τραβήξει όλα τα βλέμματα

Κοσμος
Πηγή: newpost.gr / Φωτογραφία X (The White House)
Δίχρονος Στο Επίκεντρο Του Οβάλ Γραφείου, Ενώ Μιλάει Ο Τραμπ
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ μιλούσε στο Οβάλ Γραφείο όταν διακόπηκε από τον δίχρονο Τράβις Σμιθ.
  • Ο Τράβις, προσκεκλημένος με τη μητέρα του, έγινε το κεντρικό πρόσωπο της εκδήλωσης.
  • Ξέσπασε σε παιδικό θυμό, μπουσούλησε στο πάτωμα και ξάπλωσε μπρούμυτα στο χαλί.
  • Η σκηνή προκάλεσε γέλια και αποσυντόνισε τη σοβαρότητα της ομιλίας του προεδρου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν στη μέση ομιλίας του στο Οβάλ Γραφείο, όταν ένας απρόσμενος «πρωταγωνιστής» κατάφερε να τραβήξει όλα τα βλέμματα των παρευρισκομένων και να διακόψει για λίγο τη σοβαρότητα της στιγμής. Ο δίχρονος Τράβις Σμιθ, που είχε προσκληθεί μαζί με τη μητέρα του σε επίσημη εκδήλωση, έγινε χωρίς να το επιδιώξει το κεντρικό πρόσωπο της ημέρας.

Την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος απευθυνόταν σε αξιωματούχους και παρουσίαζε τις ανακοινώσεις του, ο μικρός ξέσπασε σε παιδικό θυμό, άρχισε να μπουσουλάει στο πάτωμα και στη συνέχεια ξάπλωσε μπρούμυτα πάνω στο χαλί του Οβάλ Γραφείου.

