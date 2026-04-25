Δίχρονος κλέβει την παράσταση στο Οβάλ Γραφείο, ενώ μιλάει ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν στη μέση ομιλίας του στο Οβάλ Γραφείο, όταν ένας απρόσμενος «πρωταγωνιστής» κατάφερε να τραβήξει όλα τα βλέμματα των παρευρισκομένων και να διακόψει για λίγο τη σοβαρότητα της στιγμής. Ο δίχρονος Τράβις Σμιθ, που είχε προσκληθεί μαζί με τη μητέρα του σε επίσημη εκδήλωση, έγινε χωρίς να το επιδιώξει το κεντρικό πρόσωπο της ημέρας.

Την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος απευθυνόταν σε αξιωματούχους και παρουσίαζε τις ανακοινώσεις του, ο μικρός ξέσπασε σε παιδικό θυμό, άρχισε να μπουσουλάει στο πάτωμα και στη συνέχεια ξάπλωσε μπρούμυτα πάνω στο χαλί του Οβάλ Γραφείου.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο newpost.gr