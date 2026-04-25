Κοινωνικός Τουρισμός: Αίτηση ανεξαρτήτως ΑΦΜ αύριο 26/4

Όσοι θέλουν να κάνουν αίτηση για να ενταχθούν στο πρόγραμμα του Κοινωνικού Τουρισμού, μπορούν να την υποβάλουν, ανεξαρτήτως Αριθμού Φορολογικού Μητρώου, αύριο Κυριακή (26/4). Τις λεπτομέρειες έχει ο Γιώργος Σαραντάκος.

Όπως είπε ο οικονομικός συντάκτης του Star στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων, η συμμετοχή είναι πολύ μεγάλη στο πρόγραμμα και μάλιστα αύριο Κυριακή από τις 6 το πρωϊ, μπορούν να κάνουν αίτηση για να μπουν στο πρόγραμμα όλοι οι δικαιούχοι, χωρίς να χρειάζεται να υποβάλουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, όπως γινόταν μέχρι σήμερα. Σήμερα Σάββατο, μπορούν να υποβάλουν αίτηση όσοι έχουν ΑΦΜ που λήγει σε 7, 8, 9.

Οι αιτήσεις υποβάλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr, στο πλαίσιο του προγράμματος που αφορά περίπου 300.000 επιταγές (voucher), που προβλέπουν όχι μόνο δωρεάν διαμονή σε συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας αλλά και μειωμένα ή μηδενικά ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

