Χειροπέδες σε διαιτητή πολεμικών τεχνών που κατηγορείται για δωροληψία

Φέρεται να ζητούσε 1.000 ευρώ ανά αθλητή για να «στήνει» αγώνες

Πηγή: Newpost.gr / Φωτογραφία αρχείου Unsplash
Συνελήφθη Διαιτητής Πολεμικών Τεχνών
Στη σύλληψη άνδρα που ασκούσε καθήκοντα διαιτησίας σε αγώνες πολεμικής τέχνης προχώρησαν οι Αρχές το μεσημέρι της Παρασκευής, 24 Απριλίου 2026, καθώς κατηγορείται για δωροληψία με σκοπό την αλλοίωση αποτελέσματος αγώνων στο πανελλήνιο πρωτάθλημα.

Η υπόθεση διερευνήθηκε από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, στο οποίο περιήλθαν πληροφορίες ότι ο κατηγορούμενος φέρεται να ζήτησε χρηματικό ποσό προκειμένου να επηρεάσει την εξέλιξη και το αποτέλεσμα επικείμενων αγώνων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να ζητούσε 1.000 ευρώ για κάθε αθλητή, με αντάλλαγμα ευνοϊκή μεταχείριση στους αγώνες. Πέρα από τη διάκριση στο πρωτάθλημα, οι αθλητές θα μπορούσαν, σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, να εξασφαλίσουν την ένταξή τους στην Εθνική ομάδα, καθώς και μοριοδότηση για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

 

