Γκουντάρας: Το μήνυμα που έστειλε στην Καινούργιου - «Δεν απάντησε»

Ο Γρηγόρης Γκουντάρας αποκάλυψε ότι έστειλε μήνυμα στην Κατερίνα Καινούργιου για να της ευχηθεί για τη γέννηση της κόρης της αλλά εκείνη δεν του απάντησε, ενώ εξήγησε και τον λόγο που η παρουσιάστρια τον έχει «μπλοκάρει» στα social media.

Ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής πήγε καλεσμένος στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» το πρωί του Σαββάτου 25 Απριλίου με τη σύζυγό του, Ναταλί Κάκκαβα.

Από τη συζήτησή τους δε θα μπορούσε να λείψει και η αναφορά στην Κατερίνα Καινούργιου, με την οποία ο παρουσιαστής υπήρξε συνεργάτης και φίλος για αρκετά χρόνια, ωστόσο από το περασμένο καλοκαίρι δεν έχουν καμία επαφή.

«Το τέλος της συνεργασίας με την Κατερίνα Καινούργιου ήταν μια περίεργη συνθήκη. Χωρίσαμε, Δε θέλω να πω πράγματα που μπορεί και να παρεξηγηθούν. Εδώ είπα μια αλήθεια τηλεοπτική και με έκανε μπλοκ η Κατερίνα και στεναχωρήθηκα. Έδωσε μια συνέντευξη η Κατερίνα, ενώ εμένα όλο το καλοκαίρι με παίρνανε να σχολιάσω. Να της ζήσει και η κορούλα της, πόσο χαίρομαι. Ειλικρινά από τα βάθη της καρδιάς μου.

Εννοείται της έστειλα μήνυμα και δε μου απάντησε. Δε μπορώ να το καταλάβω. Εγώ πραγματικά χάρηκα για την Κατερίνα. Τη νοιαζόμουν. Δε με νοιάζει το επαγγελματικό. Εγώ είμαι και λίγο περίεργος. Δεν είναι όλα δουλειά, τη νοιαζόμουν πραγματικά.

Ενώ λοιπόν εμένα όλο το καλοκαίρι με έπαιρναν να μιλήσω για την Κατερίνα, δε μίλησα ποτέ και πουθενά. Και έδωσε μια συνέντευξη η Κατερίνα και είπε ότι πρωταρχικό δικό μου μέλημα ήταν να κάνω εκπομπή με τη σύζυγό μου, τη Ναταλί. Χωρίς να πει καν το όνομά της. Δεν ισχύει αυτό. Εγώ ήμουν άνεργος μέχρι το Σεπτέμβριο – Οκτώβριο…» είπε ο Γρηγόρης Γκουντάρας.

Όταν δε, η Σίσσυ Χρηστίδου τον ρώτησε γιατί έφυγε τελικά από την εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου εκείνος απάντησε, «Εγώ είμαι στη Barkingwell με τον Νίκο Κοκλώνη. Και αποφάσισα να παραμείνω με τον Νίκο Κοκλώνη. Τελεία και πάμε παρακάτω… Με την Κατερίνα τα είχαμε πει όλα. Ήξερε πολύ καλά ποιά είναι η δική μου απόφαση. Γι’ αυτό μου έκανε εντύπωση αυτό που είπε, και γι’ αυτό βγήκα και το είπα τηλεοπτικά, ότι δεν ισχύει. Και μετά με έκανε μπλοκ».