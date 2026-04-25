Vespa: Τα 80 χρόνια ενός συμβόλου ελευθερίας

25.04.26 , 20:17 Θρίλερ με τις συνομιλίες - Οι Ιρανοί αποχώρησαν από το Ισλαμαμπάντ
25.04.26 , 20:05 Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα - Τα ισχυρά μηνύματα
25.04.26 , 20:02 Γκουντάρας: Το μήνυμα που έστειλε στην Καινούργιου - «Δεν απάντησε»
25.04.26 , 18:27 Καιρός - Κολυδάς: Πιθανή «ψυχρή εισβολή» στις αρχές Μαΐου
25.04.26 , 17:45 GAC: Η αρχιτεκτονική πίσω από μια γενιά αυτοκίνησης
25.04.26 , 17:28 Μακρόν σε Μητσοτάκη: Μοντέλο οικονομικής προόδου η Ελλάδα
25.04.26 , 17:08 Χειροπέδες σε διαιτητή πολεμικών τεχνών που κατηγορείται για δωροληψία
25.04.26 , 17:00 Βασίλης Σπανούλης – Ολυμπία Χοψονίδου: Βραδινή έξοδος για το ζευγάρι!
25.04.26 , 16:09 Κοινωνικός Τουρισμός: Αίτηση ανεξαρτήτως ΑΦΜ αύριο 26/4
25.04.26 , 14:16 Αντικειμενικές αξίες: Έρχονται αυτόματες αυξήσεις
25.04.26 , 13:53 Lingo: Ζευγάρι με 17 χρόνια γάμου κόντρα σε νεόνυμφους 5 μηνών!
25.04.26 , 13:33 Εννέα συμφωνίες μεταξύ Ελλαδας και Γαλλίας υπέγραψαν Μητσοτάκης - Μακρόν
25.04.26 , 13:09 Άγιος Δημήτριος: «Έπλυνα το μαχαίρι και το έκρυψα σε θερμοσίφωνα»
25.04.26 , 13:00 Ο βίος, οι λόγοι και οι ύμνοι του Αγίου Παΐσιου, με τον Πέτρο Γαϊτάνο
Ερωτευμένα ζευγάρια στην παράσταση «ASTORIA»
Ελένη Μενεγάκη: «Θέλω να είμαι ο λόγος που χαμογελάς»
Μαρία Αναστασοπούλου: «Δεν έχω αποκλείσει τη δημιουργία οικογένειας»
Ιωάννα Μαλέσκου: «Δε κόβω μόνο μαλλί, κόβω και ανθρώπους που δε θέλω»
Μάρα Ζαχαρέα: Με την κόρη της στο νοσοκομείο για τον Γιώργο Μυλωνάκη
Κρήτη: Συγκινεί ο γιος της 43χρονης - «Δεν είμαστε μόνα μας τα τρία παιδιά»
Σκορδά - Λιάγκας: Οι φωτογραφίες από τα 15α γενέθλια του γιου τους, Γιάννη
Αποθέωση για τη Δέσποινα Βανδή: «8500 φιλιά στον καθένα σας!»
Γεροντιδάκης: Οι ευχές στον «μικρό εαυτό» του - Η αντίδραση της Ντορέττας
Δύσκολη μέρα για τη Χριστίνα Μπόμπα: «Όλα μοιάζουν ασήμαντα»
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
Vespa: Τα 80 χρόνια ενός συμβόλου ελευθερίας
23 Απριλίου 1946, σηματοδότησε τη γέννηση ενός ονείρου πάνω σε δύο τροχούς, μετατρέποντάς το σε σύμβολο ελευθερίας, στυλ και αισιοδοξίας. Οκτώ δεκαετίες αργότερα, αυτή η διαίσθηση έχει γίνει μια συλλογική αφήγηση όπου το παρελθόν συναντά το μέλλον σε έναν συνεχή διάλογο.

Η Vespa γεννήθηκε στην Ποντεντέρα από μια τολμηρή ιδέα για να κινήσει ξανά την μεταπολεμική χώρα. Προσβάσιμη και δημοκρατική, σχεδιάστηκε για να είναι εύκολη στην οδήγηση και κατάλληλη για όλους, χωρίς εξαιρέσεις.

Ένα έργο καθολικής κινητικότητας. Εφηύρε την ελαφριά αστική κινητικότητα και έδωσε νόημα στη γυναικεία κινητικότητα, η οποία μέχρι τότε ήταν περιορισμένη και υποταγμένη σε άλλους. Με το πέρασμα των δεκαετιών, η Vespa έγινε ένα λατρευτικό αντικείμενο που μπήκε στη ζωή όσων την οδηγούν, αντιπροσωπεύοντας μια επέκταση του δικού τους στυλ και τρόπου ύπαρξης.

Η Vespa κατέκτησε γρήγορα τους κόσμους του κινηματογράφου, της μουσικής, της τέχνης, της φωτογραφίας και της μόδας, εισερχόμενη στη σύγχρονη συλλογική φαντασία. Μέσα σε ογδόντα χρόνια, έχουν γεννηθεί πάνω από 160 μοντέλα, όλα πιστά σε μια συγκεκριμένη ταυτότητα. Σήμερα, η Vespa είναι ένα διαχρονικό σύμβολο: οι βασικές γραμμές της, η καθαρότητα των επιφανειών και η ισορροπία μεταξύ λειτουργικότητας και αισθητικής έχουν ορίσει ένα σύμβολο ιταλικού design ικανό να εξελίσσεται χωρίς ποτέ να χάνει τη συνέπειά της.

Ο εορτασμός της επετείου επικεντρώνεται στη νέα Vespa 80th, η οποία διατίθεται σε εκδόσεις Primavera και GTS, δύο ερμηνείες που επαναφέρουν στο προσκήνιο το αρχικό πνεύμα της μάρκας.Παράλληλα με τα οχήματα έρχεται η συλλογή drop “80TH ANNIVERSARY”, η οποία αναδιατυπώνει την αισθητική της Vespa σε ένα ανανεωμένο και συνεκτικό οπτικό λεξιλόγιο. 

