Vespa: Τα 80 χρόνια ενός συμβόλου ελευθερίας

23 Απριλίου 1946, σηματοδότησε τη γέννηση ενός ονείρου πάνω σε δύο τροχούς, μετατρέποντάς το σε σύμβολο ελευθερίας, στυλ και αισιοδοξίας. Οκτώ δεκαετίες αργότερα, αυτή η διαίσθηση έχει γίνει μια συλλογική αφήγηση όπου το παρελθόν συναντά το μέλλον σε έναν συνεχή διάλογο.

Η Vespa γεννήθηκε στην Ποντεντέρα από μια τολμηρή ιδέα για να κινήσει ξανά την μεταπολεμική χώρα. Προσβάσιμη και δημοκρατική, σχεδιάστηκε για να είναι εύκολη στην οδήγηση και κατάλληλη για όλους, χωρίς εξαιρέσεις.

Ένα έργο καθολικής κινητικότητας. Εφηύρε την ελαφριά αστική κινητικότητα και έδωσε νόημα στη γυναικεία κινητικότητα, η οποία μέχρι τότε ήταν περιορισμένη και υποταγμένη σε άλλους. Με το πέρασμα των δεκαετιών, η Vespa έγινε ένα λατρευτικό αντικείμενο που μπήκε στη ζωή όσων την οδηγούν, αντιπροσωπεύοντας μια επέκταση του δικού τους στυλ και τρόπου ύπαρξης.

Η Vespa κατέκτησε γρήγορα τους κόσμους του κινηματογράφου, της μουσικής, της τέχνης, της φωτογραφίας και της μόδας, εισερχόμενη στη σύγχρονη συλλογική φαντασία. Μέσα σε ογδόντα χρόνια, έχουν γεννηθεί πάνω από 160 μοντέλα, όλα πιστά σε μια συγκεκριμένη ταυτότητα. Σήμερα, η Vespa είναι ένα διαχρονικό σύμβολο: οι βασικές γραμμές της, η καθαρότητα των επιφανειών και η ισορροπία μεταξύ λειτουργικότητας και αισθητικής έχουν ορίσει ένα σύμβολο ιταλικού design ικανό να εξελίσσεται χωρίς ποτέ να χάνει τη συνέπειά της.

Ο εορτασμός της επετείου επικεντρώνεται στη νέα Vespa 80th, η οποία διατίθεται σε εκδόσεις Primavera και GTS, δύο ερμηνείες που επαναφέρουν στο προσκήνιο το αρχικό πνεύμα της μάρκας.Παράλληλα με τα οχήματα έρχεται η συλλογή drop “80TH ANNIVERSARY”, η οποία αναδιατυπώνει την αισθητική της Vespa σε ένα ανανεωμένο και συνεκτικό οπτικό λεξιλόγιο.