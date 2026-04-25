Κυβερνητικό «φρένο» στην εκλογολογία

Οι δημοσκοπήσεις, το φαινόμενο της αύξησης αποχής των ψηφοφόρων από τις εκλογικές αναμετρήσεις και η ενίσχυση της Δημοκρατίας, ήταν μεταξύ των θεμάτων που κυριάρχησαν κατά τη διάρκεια της σημερινής τελευταίας μέρας των εργασιών του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών. Την ίδια στιγμή, στο μικροσκόπιο των κομματικών επιτελείων μπαίνουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, με την κυβέρνηση να επιμένει στην εξάντληση της τετραετίας.

Πτώση δυόμισι μονάδων σημειώνει η ΝΔ στη δημοσκόπηση της GPO για τα «Παραπολιτικά». Το κυβερνών κόμμα καταγράφει στην εκτίμηση ψήφου ποσοστό 29,6%, διατηρώντας διαφορά άνω των 13 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο όμως εμφανίζεται ενισχυμένο.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση επιχειρεί να βάλει φρένο στην εκλογολογία. Αίσθηση, ωστόσο, προκαλεί το μεγάλο ποσοστό των αναποφάσιστων ψηφοφόρων και της αποχής, που αγγίζει το 19%.

«Οι εκλογές που θα έρθουν σε ένα χρόνο θα αποτελέσουν μια ευκαιρία για κάθε ψηφοφόρο να προβεί στη δική του ετυμηγορία», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Θ. Ρουσόπουλος: Ο πιο σημαντικός κίνδυνος για τη Δημοκρατία είναι η αποχή

Ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, Θεόδωρος Ρουσόπουλος, μιλώντας στο Φόρουμ των Δελφών μαζί με πρώην προέδρους ευρωπαϊκών κοινοβουλίων, χαρακτήρισε την αποχή ως μια μεγάλη απειλή για τη Δημοκρατία.

«Κατά τη γνώμη μου, ο πιο σημαντικός κίνδυνος για τη δημοκρατία είναι η αποχή. Και αυτός είναι ένας πραγματικός κίνδυνος. Δεν είναι μόνο πρόσωπα ή πολιτικοί. Έτσι συμπεριφέρεται η πλειοψηφία των ανθρώπων. Η αποχή είναι το πρώτο. Και το δεύτερο είναι αυτό που λέμε "εξίσωση", ότι όλοι οι πολιτικοί είναι ίδιοι» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ρουσόπουλος.

Για την επιτακτική ανάγκη επίτευξης συναινέσεων στην πολιτική μίλησε η επικεφαλής Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Άννα Διαμαντοπούλου.