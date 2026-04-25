Κυβερνητικό «φρένο» στην εκλογολογία

Θ. Ρουσόπουλος: Ο πιο σημαντικός κίνδυνος για τη Δημοκρατία είναι η αποχή

25.04.26 , 23:58 Γενικό Κρατικό Νίκαιας: Άνδρας απειλούσε πολίτες με όπλο ρέπλικα
25.04.26 , 23:55 «Λαμπάδιασε» ΙΧ μέσα σε υπόγειο ασανσέρ ιδιωτικής κλινικής
25.04.26 , 23:46 Θύμα ξυλοδαρμού ο γιος γνωστού ποινικολόγου- «Tον χτύπησαν με σιδηρογροθιά»
25.04.26 , 21:45 Κυβερνητικό «φρένο» στην εκλογολογία
25.04.26 , 21:04 «Της είπε ότι σκότωσε τον 27χρονο, για να σταματήσει να την ενοχλεί»
25.04.26 , 21:00 Μπριζίτ Μακρόν: Η επίσκεψη στο σπίτι της Μαρέβας Μητσοτάκη στον Λυκαβηττό
25.04.26 , 20:21 Vespa: Τα 80 χρόνια ενός συμβόλου ελευθερίας
25.04.26 , 20:17 Οι Ιρανοί αποχώρησαν από το Πακιστάν - Στον «αέρα» οι συνομιλίες
25.04.26 , 20:05 Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα - Τα ισχυρά μηνύματα
25.04.26 , 20:02 Γκουντάρας: Το μήνυμα που έστειλε στην Καινούργιου - «Δεν απάντησε»
25.04.26 , 18:27 Καιρός - Κολυδάς: Πιθανή «ψυχρή εισβολή» στις αρχές Μαΐου
25.04.26 , 17:45 GAC: Η αρχιτεκτονική πίσω από μια γενιά αυτοκίνησης
25.04.26 , 17:28 Μακρόν σε Μητσοτάκη: Η Ελλάδα είναι μοντέλο οικονομικής προόδου
25.04.26 , 17:08 Χειροπέδες σε διαιτητή πολεμικών τεχνών - Κατηγορείται για δωροληψία
25.04.26 , 17:00 Βασίλης Σπανούλης – Ολυμπία Χοψονίδου: Βραδινή έξοδος για το ζευγάρι!
Ερωτευμένα ζευγάρια στην παράσταση «ASTORIA»
Ιωάννα Μαλέσκου: «Δε κόβω μόνο μαλλί, κόβω και ανθρώπους που δε θέλω»
Μαρία Αναστασοπούλου: «Δεν έχω αποκλείσει τη δημιουργία οικογένειας»
Κρήτη: Συγκινεί ο γιος της 43χρονης - «Δεν είμαστε μόνα μας τα τρία παιδιά»
Σκορδά - Λιάγκας: Οι φωτογραφίες από τα 15α γενέθλια του γιου τους, Γιάννη
Ελένη Μενεγάκη: «Θέλω να είμαι ο λόγος που χαμογελάς»
Μάρα Ζαχαρέα: Με την κόρη της στο νοσοκομείο για τον Γιώργο Μυλωνάκη
Θύμα ξυλοδαρμού ο γιος γνωστού ποινικολόγου- «Tον χτύπησαν με σιδηρογροθιά»
Γκουντάρας: Το μήνυμα που έστειλε στην Καινούργιου - «Δεν απάντησε»
Στο Star ο Έλληνας καπετάνιος του πρώτου πλοίου που πέρασε τo Ορμούζ
ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Πηγή: Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Απόσπασμα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star (25/4/2026)

Οι δημοσκοπήσεις, το φαινόμενο της αύξησης αποχής των ψηφοφόρων από τις εκλογικές αναμετρήσεις και η ενίσχυση της Δημοκρατίας, ήταν μεταξύ των θεμάτων που κυριάρχησαν κατά τη διάρκεια της σημερινής τελευταίας μέρας των εργασιών του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών. Την ίδια στιγμή, στο μικροσκόπιο των κομματικών επιτελείων μπαίνουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, με την κυβέρνηση να επιμένει στην εξάντληση της τετραετίας.

Πτώση δυόμισι μονάδων σημειώνει η ΝΔ στη δημοσκόπηση της GPO για τα «Παραπολιτικά». Το κυβερνών κόμμα καταγράφει στην εκτίμηση ψήφου ποσοστό 29,6%, διατηρώντας διαφορά άνω των 13 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο όμως εμφανίζεται ενισχυμένο.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση επιχειρεί να βάλει φρένο στην εκλογολογία.  Αίσθηση, ωστόσο, προκαλεί το μεγάλο ποσοστό των αναποφάσιστων ψηφοφόρων και της αποχής, που αγγίζει το 19%.

«Οι εκλογές που θα έρθουν σε ένα χρόνο θα αποτελέσουν μια ευκαιρία για κάθε ψηφοφόρο να προβεί στη δική του ετυμηγορία», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, Θεόδωρος Ρουσόπουλος, μιλώντας στο Φόρουμ των Δελφών μαζί με πρώην προέδρους ευρωπαϊκών κοινοβουλίων, χαρακτήρισε την αποχή ως μια μεγάλη απειλή για τη Δημοκρατία.

Π. Τζαννετάκης (Motor Oil): Ισορροπία μεταξύ διύλισης & πράσινης μετάβασης

«Κατά τη γνώμη μου, ο πιο σημαντικός κίνδυνος για τη δημοκρατία είναι η αποχή. Και αυτός είναι ένας πραγματικός κίνδυνος. Δεν είναι μόνο πρόσωπα ή πολιτικοί. Έτσι συμπεριφέρεται η πλειοψηφία των ανθρώπων. Η αποχή είναι το πρώτο. Και το δεύτερο είναι αυτό που λέμε "εξίσωση", ότι όλοι οι πολιτικοί είναι ίδιοι» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ρουσόπουλος.

Για την επιτακτική ανάγκη επίτευξης συναινέσεων στην πολιτική μίλησε η επικεφαλής Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Άννα Διαμαντοπούλου.

 

 

