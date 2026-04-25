Θύμα ξυλοδαρμού ο γιος γνωστού ποινικολόγου- «Tον χτύπησαν με σιδηρογροθιά»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
STAR.GR
Πηγή: Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Απόσπασμα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star (25/4/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε ο γιος του γνωστού ποινικολόγου Νίκου Ρουσσόπουλου με αποτέλεσμα να μεταφερθει στον «Ευαγγελισμό», καθώς τραυματίστηκε στο κεφάλι. Η Τασούλα Παπανικολάου έχει αποκλειστικό ρεπορτάζ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της δικαστικής συντάκτριας του Star, η επίθεση έγινε τα μεσάνυχτα Παρασκευής στα Εξάρχεια έξω από μεζεδοπωλείο, στην οδό Μεσολογγίου. Στη φωτογραφία ντοκουμέντο φαίνονται τα τραύματα στο κεφάλι του 20χρονου, ο οποίος είναι φοιτητής της Νομικής.

Σύμφωνα με την καταγγελία, 12 άτομα με κράνη και κουκούλες, τον προσέγγισαν, λέγοντας του «εσύ δεν είσαι ο γιος του Ρουσσόπουλου;» και αμέσως άρχισαν να τον χτυπούν, με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν πολλαπλά χτυπήματα και να χρειαστεί να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Στο νοσοκομείο πήγαν αστυνομικοί για να πάρουν καταθέσεις, ενώ αναζητούνται οι δράστες. Για την επίθεση έχει υποβληθεί μήνυση.

Σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Ρουσσόπουλος στο Star, τα χτυπήματα θα μπορούσαν να είχαν αποβεί μοιραία για τον γιο του. Xτύπησαν τον 20χρονο στο κεφάλι με σιδηρογροθιά, μάλιστα για μικρό χρονικό διάστημα, έχασε τις αισθήσεις του.

Δείτε ολόκληρο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΞΑΡΧΕΙΑ
 |
ΞΥΛΟΔΑΡΜΟΣ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΝΙΚΟΣ ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top