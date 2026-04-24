Άγιος Δημήτριος: Τι ισχυρίστηκε ο 20χρονος - «Κρατούσα το μαχαίρι από φόβο»

Την ώρα που συγγενείς και φίλοι οδηγούσαν στην τελευταία του κατοικία τον άτυχο εμποροπλοίαρχο που δολοφονήθηκε στον Άγιο Δημήτριο, οι τέσσερις συλληφθέντες για το στυγερό έγκλημα πέρασαν το κατώφλι του Εισαγγελέα. Ο δράστης, ο οποίος υπηρετεί τη θητεία του στο Πολεμικό Ναυτικό, ομολόγησε την πράξη του αποδίδοντάς την σε μια «κακιά στιγμή», ισχυριζόμενος πως όλα έγιναν αστραπιαία πάνω στον καβγά για μια κοπέλα.

Ο νεαρός κατηγορούμενος, η σύντροφός του και οι δύο φίλοι τους βγήκαν από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Οι δύο κοπέλες και ο ένας φίλος του δράστη, 21 ετών, οδηγούνται στην Ευελπίδων με την κατηγορία της υπόθαλψης εγκληματία.

Λίγη ώρα αργότερα, ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος, λόγω της ιδιότητάς του ως ναύτης, φτάνει στο Ναυτοδικείο Πειραιά.

«Έχεις μετανιώσει;», είναι η ερώτηση που μένει αναπάντητη. Με σκυμμένο το κεφάλι, ο άνθρωπος που κάρφωσε το μαχαίρι στην καρδιά του γιου του ανώτατου αξιωματικού της αστυνομίας, περνά το κατώφλι του κτιρίου.

Άγιος Δημήτριος: Τι ισχυρίστηκε ο 20χρονος

Ρεπορτάζ του Γιώργου Σαραντάκου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star (24/4/2026) για το έγκλημα στον Άγιο Δημήτριο

Κοντά στις πέντε ώρες παρέμεινε στο Ναυτοδικείο Πειραιά ο νεαρός κατηγορούμενος. Ο δημοσιογράφος του Star, Γιώργος Σαραντάκος παρακολούθησε τη διαδικασία.

Με σκυμμένο το κεφάλι, χωρίς κουκούλα αλλά με ισχυρή αστυνομική συνοδεία, που έκλεισε μάλιστα για λίγο την παραλιακή Ακτή Θεμιστοκλέους, έφτασε στο Ναυτοδικείο ο 20χρονος ναύτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε γίνει απόπειρα να κλειστεί το ραντεβού την προηγούμενη της δολοφονίας, αλλά χάλασε την τελευταία στιγμή, καθώς δεν πήγε στο σημείο ο ένας από τους δύο νέους.

Ο 20χρονος υποστηρίζει ότι είχε μαζί του το μαχαίρι για προστασία, επειδή φοβόταν επίθεση από το θύμα, αλλά πάνω στην κουβέντα –όπως ισχυρίστηκε– ήρθαν στα χέρια και το χρησιμοποίησε. Είπε επίσης ότι δεν είναι χρήστης ουσιών, ότι παραδόθηκε μόνος του, ενώ δηλώνει μετανιωμένος. Θα απολογηθεί το πρωί της Τρίτης. Έως τότε κρατείται στα κρατητήρια του Πολεμικού Ναυτικού, στο Σκαραμαγκά.

Όμως, όπως προκύπτει από το ανακριτικό υλικό, τα δύο κορίτσια, ο δράστης και ο φίλος του, βρέθηκαν μετά τη δολοφονία σε ξενοδοχείο, όπου συζήτησαν το επεισόδιο. Έφαγαν, ήπιαν, κοιμήθηκαν και το πρωί πήγαν στα σπίτια τους σαν να μη τρέχει τίποτα. Άρα γνώριζαν τι είχε γίνει, γι’ αυτό και κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία.

Άγιος Δημήτριος: Το παρελθόν του 20χρονου με τα μαχαίρια

Ρεπορτάζ του Παναγιώτη Μπούσιου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star (24/4/2026) για το έγκλημα στον Άγιο Δημήτριο

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Παναγιώτη Μπούσιου, ο 20χρονος δεν ήταν η πρώτη φορά που είχε πάνω του μαχαίρι. Οι αστυνομικοί του ανθρωποκτονιών που ερεύνησαν το ποινικό του παρελθόν, διαπίστωσαν ότι και στο παρελθόν είχε συλληφθεί καθώς σε έναν έλεγχο είχε στην κατοχή του μαχαίρι.

Το μαχαίρι το οποίο εντόπισαν οι αστυνομικοί κρυμμένο πίσω από τον ηλιακό θερμοσίφωνα, και αφού το είχε πλύνει και σκουπίσει, ήταν ένα μαχαίρι με λάμα μεγάλου μήκους. Για αυτό άλλωστε ήταν και θανατηφόρο το χτύπημα στον 27χρονο. Ένα κρητικό μαχαίρι και είχε μάλιστα πάνω του μια κρητική μαντινάδα. Έλεγε η μαντινάδα:

«Στον αδελφό μου σήμερα που πάντα ξεχωρίζω, ένα μαχαίρι Κρητικό με αγάπη του χαρίζω».

Ο 20χρονος υπερηφανευόταν στα κορίτσια που έκανε παρέα ότι υπηρετούσε στην Ομάδα Υποβρύχιων Καταστροφών, ενώ στην πραγματικότητα ήταν στα ειδικά πρατήρια με ρούχα και προϊόντα του Πολεμικού Ναυτικού.

Άγιος Δημήτριος: «Ειπώθηκαν λόγια που δεν έπρεπε» - Η πρώτη ομολογία

«Ζητώ συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος. Ήταν κάτι στιγμιαίο. Ειπώθηκαν λόγια που δεν έπρεπε να ειπωθούν». Με αυτή την κυνική φράση, ο 20χρονος προσπάθησε να δικαιολογήσει το αδικαιολόγητο στους αστυνομικούς του Ανθρωποκτονιών. Ο νεαρός επέμεινε πως το φονικό δεν ήταν προσχεδιασμένο, παρά το «ραντεβού» που είχε κλειστεί στο πάρκο.

Πίσω από την τραγωδία κρύβεται ένα ερωτικό θρίλερ. Το θύμα και η 20χρονη κατηγορούμενη είχαν σχέση τριών ετών. Όσο, όμως, εκείνος έλειπε στα καράβια, η κοπέλα γνώρισε τον δράστη, με τον οποίο έκανε σχέση τις τελευταίες 15 ημέρες.

«Επειδή μπάρκαρε για συνεχόμενους μήνες, η απόστασή μας έφερε φθορά. Εκείνος ζήλευε υπερβολικά. Μία φορά, παίζαμε ένα παιχνίδι και επειδή είχα χρησιμοποιήσει υβριστική φρασεολογία, είχε φτάσει στο σημείο να με πιάσει από τα μαλλιά και μου είπε π..@ είσαι και μιλάς έτσι; Άλλη φορά, επειδή δεν ήθελε να καπνίζω, μου είχε πετάξει τη συσκευή καπνίσματος στο κεφάλι», ισχυρίζεται η 20χρονη πρώην σύντροφος του θύματος, σύμφωνα με το Live News.

Ο χωρισμός ήρθε, αλλά τα μηνύματα του 27χρονου προς την πρώην σύντροφό του εξόργισαν τον ναύτη, ο οποίος τον κάλεσε στο πάρκο για να «λύσουν τις διαφορές τους».

«Με τον 20χρονο κατηγορούμενο γνωριστήκαμε από κοινή παρέα. Ο 27χρονος το έμαθε και άρχισε να ζηλεύει. Πήρε το κινητό μου και βρήκε τις συνομιλίες μας. Ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Χωρίσαμε. Δεν μπορούσε να το δεχτεί. Πριν από μία εβδομάδα ήρθε κάτω από το σπίτι μου. Όλα αυτά τα συζητούσα με τον δράστη και εκείνος μου έλεγε ότι του έχει γίνει εμμονή όλο αυτό και πως τον έβλεπε στον ύπνο του», προσθέτει η 20χρονη. «Είμαι συντετριμμένη, είμαι ακόμη σε κατάσταση σοκ. Έμαθα δύο ώρες μετά τι είχε συμβεί. Δεν μπορούσα να το πιστέψω».

Νωρίς το απόγευμα οι τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι και θα δικαστούν τη Δευτέρα στο αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο για υπόθαλψη εγκληματία. Μέσα στη δικαστική αίθουσα και οι τρεις φορούσαν αλεξίσφαιρα γιλέκα. Η μία εκ των κατηγορουμένων ξεσπούσε διαρκώς σε κλάματα, ενώ με κλάματα κατέθεσε ως μάρτυρας και η μητέρα μιας κοπέλας.

«Ήταν η πρώτη της αγάπη, το γνώριζα, αλλά κανείς δεν περίμενε πως θα έρθουν έτσι τα πράγματα. Σπουδάζει και εργάζεται».

Άγιος Δημήτριος: Το μήνυμα του κατηγορούμενου προς την 20χρονη μετά τη δολοφονία

Αμέσως μετά τη δολοφονία, σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος έστειλε μήνυμα στην κοπέλα λέγοντας χαρακτηριστικά:

20χρονος κατηγορούμενος: «Τον *****».

20χρονη πρώην σύντροφος θύματος: «Τι εννοείς;»

20χρονος κατηγορούμενος: «Τίποτα, τίποτα».

Άγιος Δημήτριος: Ο παππούς και η γιαγιά του κατηγορούμενου μιλούν στο Star

Ο παππούς και η γιαγιά του κατηγορούμενου, μιλώντας αποκλειστικά στο Star και τον Βαγγέλη Γκούμα, δεν μπορούν να πιστέψουν πως ο εγγονός τους έγινε δολοφόνος.

«Ότι για μια γυναίκα πλακωθήκανε και μαχαιρωθήκανε και έφαγε ο άλλος μια στην καρδιά. Είμαστε όλοι χάλια. Εγώ έχω τρελαθεί, μου είχε στρίψει κι εμένα, τι να κάνω;», λέει ο παππούς, με την γιαγιά να προσθέτει «Δεν ξέρουμε τίποτα ακόμα. Τι να πω...».