Στο Star ο Έλληνας καπετάνιος του πρώτου πλοίου που πέρασε τo Ορμούζ

Στην Ερυθρά Θάλασσα, κοντά στο Σουέζ, πλέουν τα δύο ελληνικά κρουαζιερόπλοια, που μετά από 47 ολόκληρες ημέρες απεγκλωβίστηκαν από τον Περσικό Κόλπο. Ήταν τα πρώτα πλοία στον κόσμο που κατάφεραν να περάσουν τα στενά του Ορμούζ κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας. Ο δημοσιογράφος του Star, Γιάννης Σωτηρόπουλος μίλησε αποκλειστικά με τους δύο Έλληνες καπετάνιους που πήραν μέρος στην επικίνδυνη επιχείρηση.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το STAR βλέπουμε το Discovery, το ελληνικό κρουαζιερόπλοιο, που ήταν το πρώτο πλοίο στον κόσμο, που εν μέσω της εκεχειρίας ΗΠΑ-Ιράν κατάφερε να περάσει τα στενά του Ορμούζ.

Ο πλοίαρχος Νίκος Βασιλείου, καπετάνιος του κρουαζιερόπλοιου Celestyal Discovery λέει στο Star: «Η εταιρεία είχε καταστρώσει ένα σχέδιο, είδαμε ότι στιγμή ήταν κατάλληλη και πριν το παράθυρο αυτό κλείσει και το επιχειρήσαμε. Ήμασταν σίγουροι γι'αυτό που κάναμε, κι αν χρειαζόταν θα το ξανακάναμε...».

Πλοίαρχος Νίκος Βασιλείου: «Οι Έλληνες ποτέ δεν υποχώρησαν στους Πέρσες στα 3.000 χρόνια ιστορίας μας»

Τα λόγια του καπετάνιου δείχνουν όχι μόνο τη μεγάλη ναυτοσύνη των Ελλήνων αλλά και τη διαχρονική τους αποφασιστικότητα σε οποιαδήποτε απειλή.

«Ποτέ δεν υποχώρησαν, ανά τους αιώνες, στα 3000 χρόνια ιστορίας που έχουμε. Ποτέ δεν έκαναν ούτε ένα βήμα πίσω στους Πέρσες!».

Μάλιστα, ο καπετάνιος έδειξε και τη θέση του πλοίου στον ψηφιακό χάρτη «Εδώ είμαστε στο τελείωμα της Ερυθράς Θάλασσας προς τα βόρεια, μπαίνοντας στο κανάλι που οδηγεί στην διώρυγα του Σουέζ».

Πώς οι Έλληνες ναυτικοί κατάφεραν να διαφύγουν από την «κόλαση» του Ορμούζ

Ο επικεφαλής της νηοπομπής των κρουαζιεροπλοίων, καπετάνιος Γιώργος Κουμπενάς, αποκαλύπτει στο STAR πως στην επιχείρηση «απόδρασης» από την κόλαση του Ορμούζ, που κράτησε 8 ώρες, δεν έλειψαν οι ιρανικές παρενοχλήσεις, ωστόσο οι Έλληνες πλοίαρχοι δεν πτοήθηκαν, συνέχισαν ακάθεκτοι και κατάφεραν να διαφύγουν με ασφάλεια από την εμπόλεμη ζώνη.

«Επειδή υπήρχε προγραμματισμός και υπήρχε επικοινωνία με τις αρχές του Ομάν βασικά, αλλά και με το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό, θεωρούμε ότι ήταν ένα ασφαλές σχέδιο, το οποίο είχαμε μελετήσει προσεκτικά, όμως οι άνθρωποι εδώ είναι αυτοί που κάνουν τη διαφορά, με αποτέλεσμα να απεγκλωβιστούν συνολικά 400 ναυτικοί από τα πλοία...».