Στο Star ο Έλληνας καπετάνιος του πρώτου πλοίου που πέρασε τo Ορμούζ

Πώς κατάφεραν να διαφύγουν

24.04.26 , 23:27 Αποθέωση για τη Δέσποινα Βανδή: «8500 φιλιά στον καθένα σας!»
24.04.26 , 22:55 Κεφαλονιά: Αυτός είναι ο 66χρονος που μιλούσε με τη Μυρτώ το μοιραίο βράδυ
24.04.26 , 22:53 Euroleague: Έμαθε αντίπαλο στα playoffs ο Ολυμπιακός
24.04.26 , 22:41 Πετρούπολη: Θαρραλέα Ιδιοκτήτρια Μίνι Μάρκετ Πάλεψε Με Ληστή
24.04.26 , 22:37 Ιωάννα Τούνη: «Τα πρωινά μας...Με το μικρό μου αντράκι»
24.04.26 , 22:05 Στο Star ο Έλληνας καπετάνιος του πρώτου πλοίου που πέρασε τo Ορμούζ
24.04.26 , 21:49 Μακρόν: Αν η Τουρκία απειλήσει την Ελλάδα, θα είμαστε εδώ!
24.04.26 , 21:18 APON: Το εντυπωσιακό music video με γνωστό ηθοποιό σε ρόλο - έκπληξη!
24.04.26 , 21:18 Κλήρωση Eurojackpot 24/4: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 36.000.000 ευρώ
24.04.26 , 21:15 Δώρα Χρυσικού: «Είχα πει ότι δεν θα κάνω την επέμβαση, αλλά τη διαθήκη μου»
24.04.26 , 21:14 Ατύχημα για τη Δανάη Παππά - Με νάρθηκα και πατερίτσες η ηθοποιός
24.04.26 , 20:41 Νέα εξέλιξη: Στο Πακιστάν απεσταλμένοι ΗΠΑ για συνάντηση με ΥΠΕΞ Ιράν!
24.04.26 , 20:39 Άγιος Δημήτριος: Τι ισχυρίστηκε ο 20χρονος - «Κρατούσα το μαχαίρι από φόβο»
24.04.26 , 20:04 «Στάζει μέλι» ο Ντόναλντ Τραμπ για την Ελλάδα - Η δήλωση Μητσοτάκη
24.04.26 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Ο Δημήτρης έλυσε τον γρίφο σπάζοντας το χρονόμετρο
Ερωτευμένα ζευγάρια στην παράσταση «ASTORIA»
Σκορδά - Λιάγκας: Οι φωτογραφίες από τα 15α γενέθλια του γιου τους, Γιάννη
Ελένη Μενεγάκη: «Θέλω να είμαι ο λόγος που χαμογελάς»
Baby boom! Έγκυος στο πρώτο της παιδί η Ελίζαμπεθ Ελέτσι
Κεφαλονιά: Αυτός είναι ο 66χρονος που μιλούσε με τη Μυρτώ το μοιραίο βράδυ
Γεροντιδάκης: Οι ευχές στον «μικρό εαυτό» του - Η αντίδραση της Ντορέττας
Μαρία Αναστασοπούλου: «Δεν έχω αποκλείσει τη δημιουργία οικογένειας»
MasterChef: Βαρύ το κλίμα στην αποψινή αποχώρηση - «Είναι πολύ δύσκολο»
Δύσκολη μέρα για τη Χριστίνα Μπόμπα: «Όλα μοιάζουν ασήμαντα»
Γνωστή ηθοποιός: «Πέρασα κρίσεις πανικού στη σχέση μου με τον Γιάννη Πάριο»
Περισσότερα

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (24/4/2026)
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δύο ελληνικά κρουαζιερόπλοια απεγκλωβίστηκαν από τον Περσικό Κόλπο μετά από 47 ημέρες.
  • Το Celestyal Discovery ήταν το πρώτο πλοίο που πέρασε τα στενά του Ορμούζ κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας ΗΠΑ-Ιράν.
  • Οι καπετάνιοι Νίκος Βασιλείου και Γιώργος Κουμπενάς περιγράφουν την επικίνδυνη επιχείρηση και τις ιρανικές παρενοχλήσεις.
  • Η επιχείρηση διαφυγής διήρκεσε 8 ώρες και απαιτούσε προγραμματισμό και επικοινωνία με τις αρχές του Ομάν και το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό.
  • 400 ναυτικοί απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια από τα πλοία.

Στην Ερυθρά Θάλασσα, κοντά στο Σουέζ, πλέουν τα δύο ελληνικά κρουαζιερόπλοια, που μετά από 47 ολόκληρες ημέρες απεγκλωβίστηκαν από τον Περσικό Κόλπο. Ήταν τα πρώτα πλοία στον κόσμο που κατάφεραν να περάσουν τα στενά του Ορμούζ κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας. Ο δημοσιογράφος του Star, Γιάννης Σωτηρόπουλος μίλησε αποκλειστικά με τους δύο Έλληνες καπετάνιους που πήραν μέρος στην επικίνδυνη επιχείρηση. 

Στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το STAR βλέπουμε το Discovery, το ελληνικό κρουαζιερόπλοιο, που ήταν το πρώτο πλοίο στον κόσμο, που εν μέσω της εκεχειρίας ΗΠΑ-Ιράν κατάφερε να περάσει τα στενά του Ορμούζ

Ο πλοίαρχος Νίκος Βασιλείου, καπετάνιος του κρουαζιερόπλοιου Celestyal Discovery λέει στο Star: «Η εταιρεία είχε καταστρώσει ένα σχέδιο, είδαμε ότι στιγμή ήταν κατάλληλη και πριν το παράθυρο αυτό κλείσει και το επιχειρήσαμε. Ήμασταν σίγουροι γι'αυτό που κάναμε, κι αν χρειαζόταν θα το ξανακάναμε...». 

Η στιγμή του ρεσάλτου των ΗΠΑ σε ιρανικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ

Πλοίαρχος Νίκος Βασιλείου: «Οι Έλληνες ποτέ δεν υποχώρησαν στους Πέρσες στα 3.000 χρόνια ιστορίας μας»

Πλοίαρχος Νίκος Βασιλείου: «Οι Έλληνες ποτέ δεν υποχώρησαν στους Πέρσες στα 3.000 χρόνια ιστορίας μας»

Τα λόγια του καπετάνιου δείχνουν όχι μόνο τη μεγάλη ναυτοσύνη των Ελλήνων αλλά και τη διαχρονική τους αποφασιστικότητα σε οποιαδήποτε απειλή.      

«Ποτέ δεν υποχώρησαν, ανά τους αιώνες, στα 3000 χρόνια ιστορίας που έχουμε. Ποτέ δεν έκαναν ούτε ένα βήμα πίσω στους Πέρσες!».  

Μάλιστα, ο καπετάνιος έδειξε και τη θέση του πλοίου στον ψηφιακό χάρτη «Εδώ είμαστε στο τελείωμα της Ερυθράς Θάλασσας προς τα βόρεια, μπαίνοντας στο κανάλι που οδηγεί στην διώρυγα του Σουέζ». 

Πώς οι Έλληνες ναυτικοί κατάφεραν να διαφύγουν από την «κόλαση» του Ορμούζ

Πώς οι Έλληνες ναυτικοί κατάφεραν να διαφύγουν από την «κόλαση» του Ορμούζ

Ο επικεφαλής της νηοπομπής των κρουαζιεροπλοίων, καπετάνιος Γιώργος Κουμπενάς, αποκαλύπτει στο STAR πως στην επιχείρηση «απόδρασης» από την κόλαση του Ορμούζ, που κράτησε 8 ώρες, δεν έλειψαν οι ιρανικές παρενοχλήσεις, ωστόσο οι Έλληνες πλοίαρχοι δεν πτοήθηκαν, συνέχισαν ακάθεκτοι και κατάφεραν να διαφύγουν με ασφάλεια από την εμπόλεμη ζώνη.  

«Επειδή υπήρχε προγραμματισμός και υπήρχε επικοινωνία με τις αρχές του Ομάν βασικά, αλλά και με το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό, θεωρούμε ότι ήταν ένα ασφαλές σχέδιο, το οποίο είχαμε μελετήσει προσεκτικά, όμως οι άνθρωποι εδώ είναι αυτοί που κάνουν τη διαφορά, με αποτέλεσμα να απεγκλωβιστούν συνολικά 400 ναυτικοί από τα πλοία...». 

