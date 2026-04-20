Η στιγμή του ρεσάλτου των ΗΠΑ σε ιρανικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ

Η διαδρομή που διένυσε το Touska από την Κίνα με προορισμό τον Κόλπο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
Περισσότερα

VIDEOS

Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Ρεπορτάζ Κατερίνα Τσαμούρη, δελτίο ειδήσεων Star
Η στιγμή του ρεσάλτου ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ στο πλοίο του Ιράν (βίντεο Star)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το πλοίο του Ιράν στο οποίο έγινε το «ρεσάλτο» ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ και είχε αποπλεύσει από την Κίνα, αγνόησε για περίπου έξι ώρες τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις των αμερικανικών δυνάμεων να σταματήσει.  Παρά τα συνεχή καλέσματα για εκκένωση του μηχανοστασίου και συμμόρφωση, το πλήρωμα δεν ανταποκρίθηκε.

Τραμπ: Καταλάβαμε ιρανικό πλοίο που επιχείρησε να σπάσει τον αποκλεισμό

Το σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στον Κόλπο του Ομάν, όταν φορτηγό πλοίο με ιρανική σημαία, το Touska, επιχείρησε να διασπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό των Ηνωμένων Πολιτειών στα Στενά του Ορμούζ.

 Η διαδρομή του πλοίου του Ιράν προς τα Στενά του Ορμούζ  

Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν αμερικανικό αντιτορπιλικό άνοιξε πυρ, στοχεύοντας το μηχανοστάσιο του πλοίου με βολές ακινητοποίησης. Το Touska ακινητοποιήθηκε, ενώ από το σημείο υψώθηκαν πυκνοί καπνοί, όπως αποτυπώνεται σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.

Αμέσως μετά, ακολούθησε επιχείρηση ρεσάλτου. Ελικόπτερο απονηώθηκε από το αμφίβιο πλοίο εφόδου USS Tripoli, μεταφέροντας Αμερικανούς πεζοναύτες, οι οποίοι κατέλαβαν το πλοίο πραγματοποιώντας καταρρίχηση με σχοινιά.

Λίγη ώρα αργότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social, επιβεβαίωσε την επιχείρηση, αναφέροντας ότι το αμερικανικό ναυτικό «άνοιξε τρύπα στο μηχανοστάσιο» και ότι το ιρανικό πλοίο βρίσκεται πλέον υπό τον έλεγχο των αμερικανικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με δεδομένα ναυσιπλοΐας, το τελευταίο στίγμα του Touska καταγράφηκε στα Στενά του Ορμούζ. Το πλοίο είχε διανύσει διαδρομή περίπου μίας εβδομάδας, ξεκινώντας από το Πορτ Κλανγκ της Μαλαισίας, ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της περιοχής, πριν φτάσει στο σημείο της επέμβασης.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΡΕΣΑΛΤΟ
 |
ΗΠΑ
 |
ΙΡΑΝ
 |
ΠΛΟΙΟ TOUSKA
 |
ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ
 |
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
 |
ΠΟΛΕΜΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top