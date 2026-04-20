Η στιγμή του ρεσάλτου των ΗΠΑ σε ιρανικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ

Η στιγμή του ρεσάλτου ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ στο πλοίο του Ιράν (βίντεο Star)

Το πλοίο του Ιράν στο οποίο έγινε το «ρεσάλτο» ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ και είχε αποπλεύσει από την Κίνα, αγνόησε για περίπου έξι ώρες τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις των αμερικανικών δυνάμεων να σταματήσει. Παρά τα συνεχή καλέσματα για εκκένωση του μηχανοστασίου και συμμόρφωση, το πλήρωμα δεν ανταποκρίθηκε.

Το σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στον Κόλπο του Ομάν, όταν φορτηγό πλοίο με ιρανική σημαία, το Touska, επιχείρησε να διασπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό των Ηνωμένων Πολιτειών στα Στενά του Ορμούζ.

Η διαδρομή του πλοίου του Ιράν προς τα Στενά του Ορμούζ

Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν αμερικανικό αντιτορπιλικό άνοιξε πυρ, στοχεύοντας το μηχανοστάσιο του πλοίου με βολές ακινητοποίησης. Το Touska ακινητοποιήθηκε, ενώ από το σημείο υψώθηκαν πυκνοί καπνοί, όπως αποτυπώνεται σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.

Αμέσως μετά, ακολούθησε επιχείρηση ρεσάλτου. Ελικόπτερο απονηώθηκε από το αμφίβιο πλοίο εφόδου USS Tripoli, μεταφέροντας Αμερικανούς πεζοναύτες, οι οποίοι κατέλαβαν το πλοίο πραγματοποιώντας καταρρίχηση με σχοινιά.

Εικόνες από το ρεσάλτο ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ σε τάνκερ του Ιράν

Λίγη ώρα αργότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social, επιβεβαίωσε την επιχείρηση, αναφέροντας ότι το αμερικανικό ναυτικό «άνοιξε τρύπα στο μηχανοστάσιο» και ότι το ιρανικό πλοίο βρίσκεται πλέον υπό τον έλεγχο των αμερικανικών δυνάμεων.

Η ανάρτηση Τραμπ για επέμβαση των ΗΠΑ σε πλοίο του Ιράν

Σύμφωνα με δεδομένα ναυσιπλοΐας, το τελευταίο στίγμα του Touska καταγράφηκε στα Στενά του Ορμούζ. Το πλοίο είχε διανύσει διαδρομή περίπου μίας εβδομάδας, ξεκινώντας από το Πορτ Κλανγκ της Μαλαισίας, ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της περιοχής, πριν φτάσει στο σημείο της επέμβασης.

