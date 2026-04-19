Τραμπ: Καταλάβαμε ιρανικό πλοίο που επιχείρησε να σπάσει τον αποκλεισμό

«Οι πεζοναύτες των ΗΠΑ έχουν πλέον τον έλεγχο του πλοίου»

19.04.26 , 23:28 Τραμπ: Καταλάβαμε ιρανικό πλοίο που επιχείρησε να σπάσει τον αποκλεισμό
Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ άνοιξε πυρ κατά ιρανικού φορτηγού πλοίου που επιχείρησε να σπάσει τον αποκλεισμό που έχουν επιβάλλει οι Ηνωμένες Πολιτείες στα ιρανικά λιμάνια και το έθεσε υπό τον έλεγχό του, έγραψε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτηση του στην πλατφόρμα Truth Social. 

Ντόναλντ Τραμπ: Νέες απειλές κατά του Ιράν - «Τέλος το καλό παιδί»

Το φορτηγό πλοίο Touska, που έφερε ιρανική σημαία, «προσπάθησε να παραβιάσει τον θαλάσσιο αποκλεισμό μας και πλήρωσε το τίμημα», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ένα αμερικανικό αντιτορπιλικό αναχαίτισε το φορτηγό πλοίο «στον Κόλπο του Ομάν και το διέταξε να σταματήσει», αλλά όταν το πλήρωμα αρνήθηκε να συμμορφωθεί, το πολεμικό πλοίο το απενεργοποίησε πυροβολώντας στο μηχανοστάσιο και «οι πεζοναύτες των ΗΠΑ έχουν πλέον τον έλεγχο του πλοίου», σύμφωνα με τον Τραμπ.

Το Ιράν δεν έχει ακόμη αποφασίσει για τη συμμετοχή του στις συνομιλίες του Ισλαμαμπάντ με την Ουάσινγκτον

Νωρίτερα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ανέφεραν πως το Ιράν δεν έχει ακόμη αποφασίσει εάν θα συμμετάσχει στις συνομιλίες του Ισλαμαμπάντ που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ με στόχο την επίτευξη ενός οριστικού τερματισμού του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τα πρακτορεία ειδήσεων Fars και Tasnim, που επικαλούνται ανώνυμες πηγές, το Ιράν δεν έχει ακόμη λάβει απόφαση. Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA, από την πλευρά του, αναφέρει ότι «δεν υπάρχει σαφής προοπτική καρποφόρων διαπραγματεύσεων», επικαλούμενο, εκτός από τον αποκλεισμό, και τις «παράλογες απαιτήσεις» της Ουάσιγκτον.
 

