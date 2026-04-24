Νέα εξέλιξη: Στο Πακιστάν απεσταλμένοι ΗΠΑ για συνάντηση με ΥΠΕΞ Ιράν!

Η είδηση «έσκασε» πριν από λίγο από το CNN: Ο Ντόναλντ Τραμπ στέλνει στο Πακιστάν τον γαμπρό του, Τζάρεντ Κούσνερ, όπως και τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ. Στόχος είναι μια απευθείας συνάντηση με τον ΙΥπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, ο οποίος προσγειώνεται απόψε στο Ισλαμαμπάντ.
Μάλιστα, ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς βρίσκεται σε αναμονή για να ταξιδέψει και ο ίδιος εκεί, αν οι συνομιλίες προχωρήσουν. Πρόκειται για μια κίνηση-ματ, καθώς οι δύο πλευρές κάθονται ξανά στο ίδιο τραπέζι μετά την αποτυχία των συνομιλιών της προηγούμενης εβδομάδας.
Προηγουμένως πάντως ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσκεθ είχε προειδοποιήσει την Τεχεράνη ότι «αν το Ιράν τοποθετεί νάρκες ή απειλεί την αμερικανική εμπορική ναυτιλία ή τις δυνάμεις μας, θα πυροβολούμε για να τους καταστρέψουμε».
Αν και το Ιράν επίσημα μιλά μόνο για «διαβουλεύσεις», η παρουσία των κορυφαίων Αμερικανών αξιωματούχων δείχνει ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία για κατάπαυση του πυρός.
Μετά το Πακιστάν, ο Αραγτσί θα συνεχίσει την περιοδεία του σε Ομάν και Ρωσία, μεταφέροντας προφανώς τα αποτελέσματα αυτής της κρίσιμης συνάντησης.
