Νέα εξέλιξη: Στο Πακιστάν απεσταλμένοι ΗΠΑ για συνάντηση με ΥΠΕΞ Ιράν!

Η Τεχεράνη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την Ουάσιγκτον

Στο Πακιστάν ο Τζέι Ντι Βανς για διαπραγμάτευση με το Ιράν
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ στέλνει τον γαμπρό του, Τζάρεντ Κούσνερ, και τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ στο Πακιστάν για συνάντηση με τον ΥΠΕΞ του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί.
  • Η συνάντηση έρχεται μετά την αποτυχία προηγούμενων συνομιλιών και στοχεύει σε μια πιθανή συμφωνία για κατάπαυση του πυρός.
  • Ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς είναι έτοιμος να ταξιδέψει στο Πακιστάν αν οι συνομιλίες προχωρήσουν.
  • Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ προειδοποίησε το Ιράν για επιθέσεις αν απειλήσει την αμερικανική ναυτιλία.
  • Μετά το Πακιστάν, ο Αραγτσί θα επισκεφθεί Ομάν και Ρωσία για να μεταφέρει τα αποτελέσματα της συνάντησης.

Η είδηση «έσκασε»  πριν από λίγο από το CNN: Ο Ντόναλντ Τραμπ στέλνει στο Πακιστάν τον γαμπρό του, Τζάρεντ Κούσνερ, όπως και τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ. Στόχος είναι μια απευθείας συνάντηση με τον ΙΥπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, ο οποίος προσγειώνεται απόψε στο Ισλαμαμπάντ. 

Μάλιστα, ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς βρίσκεται σε αναμονή για να ταξιδέψει και ο ίδιος εκεί, αν οι συνομιλίες προχωρήσουν. Πρόκειται για μια κίνηση-ματ, καθώς οι δύο πλευρές κάθονται ξανά στο ίδιο τραπέζι μετά την αποτυχία των συνομιλιών της προηγούμενης εβδομάδας.

Προηγουμένως πάντως ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσκεθ είχε προειδοποιήσει την Τεχεράνη ότι «αν το Ιράν τοποθετεί νάρκες ή απειλεί την αμερικανική εμπορική ναυτιλία ή τις δυνάμεις μας, θα πυροβολούμε για να τους καταστρέψουμε».

Αν και το Ιράν επίσημα μιλά μόνο για «διαβουλεύσεις», η παρουσία των κορυφαίων Αμερικανών αξιωματούχων δείχνει ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία για κατάπαυση του πυρός. 

Μετά το Πακιστάν, ο Αραγτσί θα συνεχίσει την περιοδεία του σε Ομάν και Ρωσία, μεταφέροντας προφανώς τα αποτελέσματα αυτής της κρίσιμης συνάντησης.


 

