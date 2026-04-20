Κλιμάκωση στον Kόλπο: Μαζικές Επιθέσεις Ιράν με drones κατά πλοίων ΗΠΑ

Σε τροχιά επικίνδυνης κλιμάκωσης εισέρχεται η ένταση στον Κόλπο του Ομάν, με το Ιράν να περνά στην αντεπίθεση απέναντι στις αμερικανικές κινήσεις και στο ρεσάλτο σε τάνκερ, εξαπολύοντας μαζικές επιθέσεις με drones κατά πολεμικών πλοίων των ΗΠΑ. Η Τεχεράνη χαρακτηρίζει τις ενέργειες της Ουάσιγκτον «ένοπλη ληστεία», ανεβάζοντας περαιτέρω τους τόνους.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, οι Φρουροί της Επανάστασης εξαπέλυσαν σμήνη μη επανδρωμένων αεροσκαφών εναντίον αμερικανικών στόχων, δημοσιεύοντας μάλιστα και σχετικό οπτικό υλικό. Από την πλευρά τους, οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι τα drones αναχαιτίστηκαν επιτυχώς.

Μαζικές επιθέσεις Ιράν κατά αμερικανικών πλοίων

Ιράν: Νόμος για τον πλήρη έλεγχο των Στενών του Ορμούζ

Την ίδια ώρα, όπως ανέφερε στο ρεπορτάζ της για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star η Δέσποινα Μανδελενάκη, η Τεχεράνη προωθεί νομοθετική πρωτοβουλία για τον πλήρη έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, εντείνοντας την ανησυχία για σοβαρές επιπτώσεις στη διεθνή ναυσιπλοΐα. Ήδη, καταγράφεται δραματική μείωση της διέλευσης πλοίων, με τους ανθρώπους της ναυτιλίας να κάνουν λόγο για συνθήκες ασφυκτικής πίεσης και αυξημένου κινδύνου.

ΗΠΑ: Το επιχειρησιακό πρωτόκολλο για τον «σκιώδη στόλο» του Ιράν

Παράλληλα, έρχονται στο φως επιχειρησιακά σχέδια των ΗΠΑ για την αντιμετώπιση του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» του Ιράν, δηλαδή πλοίων που παρακάμπτουν τις κυρώσεις. Τα σχέδια περιλαμβάνουν προειδοποιήσεις, ακινητοποίηση και, εφόσον απαιτηθεί, έφοδο ειδικών δυνάμεων με στόχο την κατάληψη και ρυμούλκηση των πλοίων σε «φιλικά» λιμάνια.

Στο διπλωματικό πεδίο, το Ισλαμαμπάντ θυμίζει φρούριο, καθώς αναμένεται η άφιξη της αμερικανικής αποστολής για νέο γύρο συνομιλιών με το Ιράν. Ωστόσο, η ιρανική πλευρά αποφεύγει να επιβεβαιώσει τη συμμετοχή της, διατηρώντας στάση αναμονής.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς την παράταση της εκεχειρίας, κάνοντας λόγο για «εξαιρετικά απίθανο» ενδεχόμενο. Την ίδια στιγμή, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επίτευξης συμφωνίας, ακόμη και προσωπικής συνάντησης με την ιρανική ηγεσία, εφόσον υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις.

Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι δεν υπάρχει ακόμη σαφές σχέδιο για τον επόμενο γύρο συνομιλιών, εντείνοντας την αβεβαιότητα.

Στο μεταξύ, η Ρωσία προειδοποιεί για πιθανή στρατιωτική κλιμάκωση μέσα στα επόμενα 24ωρα, κάνοντας λόγο για συγκέντρωση ισχυρών αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή. Πληροφορίες αναφέρουν ότι δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες είναι σε ετοιμότητα, με επίλεκτες μονάδες να βρίσκονται σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής.

Η περιοχή μοιάζει πλέον με πυριτιδαποθήκη, με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις, καθώς μια σπίθα αρκεί για να πυροδοτήσει γενικευμένη σύγκρουση.

Αναχωρεί αύριο για το Πακιστάν η αποστολή των ΗΠΑ

Με φόντο την εύθραυστη εκεχειρία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, βρίσκεται καθ’ οδόν προς το Πακιστάν. Ο Τραμπ δηλώνει ότι επίκειται συμφωνία, την ώρα που η Τεχεράνη αποφεύγει ακόμη και να επιβεβαιώσει τη συμμετοχή της στις συνομιλίες.

Όπως συγκεκριμένα μετέδωσε ο ανταποκριτής του Star στις ΗΠΑ Δημήτρης Σουλτογιάννης, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα, η διεθνής κοινότητα βρίσκεται με το βλέμμα στραμμένο στο Ισλαμαμπάντ, καθώς η αμερικανική αποστολή αναμένεται να φτάσει στην πακιστανική πρωτεύουσα αύριο, ενόψει νέου γύρου συνομιλιών με το Ιράν την Τέταρτη ημέρα που λήγει και η εκεχειρία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Τζέι Ντι Βανς, ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ έχουν ήδη αναχωρήσει για το Πακιστάν, εκφράζοντας μάλιστα την εκτίμηση ότι «η συμφωνία με το Ιράν θα υπογραφεί σήμερα». Ωστόσο, από την πλευρά της Τεχεράνης δεν υπάρχει ακόμη επίσημη επιβεβαίωση για συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε ανοιχτός ακόμη και σε προσωπική συνάντηση με την ιρανική ηγεσία, εφόσον υπάρξει ουσιαστική πρόοδος. Ξεκαθάρισε πάντως ότι ο βασικός όρος της Ουάσιγκτον παραμένει αμετάβλητος: το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.