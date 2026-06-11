Τρεις δεκαετίες μετά την εμφάνισή τους στη μουσική σκηνή, οι Fun Lovin' Criminals εξακολουθούν να κινούνται με το ίδιο πάθος που τους έκανε ξεχωριστούς από την πρώτη στιγμή. Σήμερα, λειτουργώντας ως τρίο με τους Brian "Fast" Leiser, Frank Benbini και τον κιθαρίστα Naim Cortazzi στη σύνθεσή τους, επιστρέφουν δημιουργικά ανανεωμένοι.

Με αφορμή την εμφάνισή τους στο Gazarte στις 17 Ιουνίου, μιλούν για τη σχέση τους με το κοινό, τη νέα δημιουργική περίοδο που σηματοδοτεί το άλμπουμ A Matter Of Time, την κληρονομιά του «Scooby Snacks» και το πώς παραμένουν πιστοί στον χαρακτήρα τους σε έναν μουσικό κόσμο που αλλάζει διαρκώς.

Μετά από τρεις δεκαετίες στον δρόμο, τι είναι αυτό που κρατά ακόμα ζωντανή τη δημιουργική φλόγα των Fun Lovin' Criminals;

Οι fans. Τους αγαπάμε και τους σεβόμαστε όσο τίποτε άλλο. Χωρίς τη στήριξή τους δεν θα υπήρχαν οι Fun Lovin' Criminals. Η επαφή μαζί τους στις συναυλίες, οι συναντήσεις μετά τα shows και οι ιστορίες που μοιράζονται μαζί μας είναι ο πραγματικός λόγος που συνεχίζουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε.

Η Νέα Υόρκη ήταν πάντα κάτι περισσότερο από ένας τόπος στα τραγούδια σας – σχεδόν ένας χαρακτήρας. Τι σας λέει σήμερα;

Τη δεκαετία του ’90 η Νέα Υόρκη βρισκόταν στο επίκεντρο των ιστοριών μας. Ήταν πραγματικά μια μοναδική εποχή για να ζει κανείς εκεί. Αργότερα, καθώς το συγκρότημα μεταφέρθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι ιστορίες μας άρχισαν να αντλούν έμπνευση από τα ταξίδια μας σε όλο τον κόσμο και από τους ανθρώπους που γνωρίζαμε. Στο νέο μας άλμπουμ, A Matter Of Time, δεν είχε νόημα να αφηγούμαστε ιστορίες από μια πόλη στην οποία δεν ζούμε εδώ και περισσότερα από είκοσι χρόνια.

Επιστρέφοντας στην Αθήνα, νιώθετε ότι συναντάτε ένα κοινό ή ότι επιστρέφετε σε μια παλιά ιστορία που συνεχίζει να γράφεται;

Έχουμε παίξει στην Αθήνα πολλές φορές μέσα σε αυτά τα 30 χρόνια. Κάθε φορά συναντάμε ανθρώπους που μεγάλωσαν έχοντας τους Fun Lovin' Criminals στη ζωή τους. Οι fans μάς ζητούσαν νέα μουσική εδώ και περισσότερο από δεκαπέντε χρόνια, γι’ αυτό και ανυπομονούμε να επιστρέψουμε παρουσιάζοντας το νέο μας άλμπουμ, A Matter Of Time.

Το A Matter Of Time μοιάζει με ένα νέο κεφάλαιο. Είναι μια αναδρομή, μια εξομολόγηση ή μια επανεκκίνηση;

Λίγο απ’ όλα αυτά. Νιώθουμε πραγματικά τυχεροί που εξακολουθούμε να βρίσκουμε έμπνευση για να δημιουργούμε νέα μουσική. Το τελευταίο μας άλμπουμ με πρωτότυπο υλικό ήταν το Classic Fantastic το 2010. Για αρκετά χρόνια το συγκρότημα δεν βρισκόταν σε καλή δημιουργική κατάσταση. Το 2021, όμως, μια σημαντική αλλαγή στη σύνθεση της μπάντας μάς χάρισε ουσιαστικά μια νέα ζωή.

Τα τραγούδια σας έχουν πάντα μια κινηματογραφική αίσθηση. Σε ποιο στιγμιότυπο αυτής της ιστορίας βρισκόμαστε σήμερα;

Αυτό που αγαπάμε στη μουσική μας και στον τρόπο που συνδυάζουμε διαφορετικά είδη είναι ακριβώς αυτή η κινηματογραφική αίσθηση. Είμαστε μεγάλοι λάτρεις του σινεμά και πάντα υπάρχουν ταινίες να παίζουν όταν γράφουμε ή ηχογραφούμε. Ανάλογα με το τραγούδι, θα μπορούσες να φανταστείς τη μουσική μας να συνοδεύει μια δραματική σκηνή, μια κωμική, μια ερωτική ή μια σκηνή δράσης.

Ανάμεσα στο groove και τη νοσταλγία, πού βρίσκεται σήμερα η αλήθεια των Fun Lovin' Criminals;

Η νοσταλγία ήταν πάντα αναπόσπαστο κομμάτι του ήχου μας, της κουλτούρας και του τρόπου ζωής που μας διαμόρφωσαν. Η «συνταγή» μας δεν έχει αλλάξει εδώ και τριάντα χρόνια, γιατί δεν χρειάζεται να αλλάξει. Οι fans γνωρίζουν ότι ό,τι κάνουμε βγαίνει από την καρδιά.

Το «Scooby Snacks» έγινε σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής. Πώς είναι να κουβαλάς ένα τραγούδι που αρνείται να γεράσει;

Η δεκαετία του ’90 ήταν γεμάτη νέες ιδέες στην ποπ κουλτούρα, είτε μιλάμε για μουσική είτε για κινηματογράφο. Νιώθουμε ευλογημένοι που το «Scooby Snacks» αποτελεί ένα ηχητικό πορτρέτο εκείνης της εποχής και συνεχίζει μέχρι σήμερα να δίνει χαρά σε ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Αν το γράφατε σήμερα από την αρχή, θα κρατούσε την αθωότητά του ή θα γινόταν πιο σκοτεινό;

Η μουσική μας – και ιδιαίτερα οι ζωντανές εμφανίσεις μας – είχε πάντα στόχο να προσφέρει μια ανάσα από τα προβλήματα του κόσμου. Να θυμίζει στους ανθρώπους να εκτιμούν όσα έχουν στη ζωή τους και να μην εγκλωβίζονται στο παρελθόν. Ποτέ δεν προσπαθήσαμε να γράψουμε ένα δεύτερο «Scooby Snacks», γιατί δεν μας ενδιαφέρει να επαναλαμβάνουμε τους εαυτούς μας.

Πόσο δύσκολο είναι να παραμένει κανείς αυθεντικός σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς τους κανόνες της μουσικής;

Δεν λειτουργούμε με «κανόνες» όταν γράφουμε μουσική. Αντλούμε έμπνευση από κάθε γωνιά της μουσικής και της κουλτούρας. Επίσης, δεν μας απασχολεί αν η μουσική μας ταιριάζει ή όχι στο πνεύμα της εποχής. Κάνουμε αυτό που κάνουμε για τους ανθρώπους που στηρίζουν τη μουσική των Fun Lovin' Criminals εδώ και περισσότερα από τριάντα χρόνια.

Κάθε φορά που ανεβαίνετε στη σκηνή, τι είναι αυτό που πραγματικά αναζητάτε; Τη σύνδεση, τη λύτρωση ή κάτι πιο άπιαστο;

Αγαπάμε να παίζουμε μπροστά στους fans μας και να τους συναντάμε μετά τις συναυλίες, ακούγοντας τις ιστορίες τους. Οι εμφανίσεις μας είναι μια μεγάλη γιορτή, όπου άνθρωποι διαφορετικοί μεταξύ τους συναντιούνται για να περάσουν καλά μαζί.

Τι σας φοβίζει περισσότερο σήμερα: να αλλάξετε υπερβολικά ή να μείνετε ίδιοι;

Δε φοβόμαστε τίποτα όταν πρόκειται για τη μουσική μας. Όσο οι fans εξακολουθούν να μας θέλουν στη ζωή τους, εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε.

Και κάτι ακόμη, το όνομα Fun Lovin' Criminals ακούγεται σαν στάση ζωής. Είστε ακόμη οι ίδιοι «criminals» ή έχει αλλάξει τόσο πολύ ο κόσμος ώστε να έχει αλλάξει και η έννοια του εγκλήματος;

Το όνομα της μπάντας προέρχεται από μια γκράφιτι ομάδα της Νέας Υόρκης τη δεκαετία του ’80. Ήταν μια πολυπολιτισμική παρέα και εμείς ουσιαστικά αποτελούμε τη μουσική της αντανάκλαση, αναμειγνύοντας διαφορετικά μουσικά είδη σε έναν δικό μας ήχο. Εξακολουθούμε να αγγίζουμε θεματικές γύρω από το έγκλημα στα τραγούδια μας, όμως σήμερα μας ενδιαφέρει περισσότερο να προστατεύουμε όσους αγαπάμε, τις οικογένειές μας, και να διατηρούμε τον ήχο των Fun Lovin' Criminals πιστό στις ρίζες του.

Ακούστε εδώ το A Matter of Time των Fun Lovin' Criminals

Fun Lovin' Criminals: Επιστρέφουν στην Ελλάδα για τρεις συναυλίες

Οι Fun Lovin' Criminals επιστρέφουν στην Ελλάδα για τρεις συναυλίες, ξεκινώντας από τα Ιωάννινα στις 15 Ιουνίου στο Stage Ioannina. Στη συνέχεια κατεβαίνουν στην Αθήνα για μια βραδιά στο Gazarte Roof Stage στις 16 Ιουνίου, ενώ η ελληνική τους περιοδεία ολοκληρώνεται στη Θεσσαλονίκη, στις 17 Ιουνίου, στο Soul Roof Stage.

Γεωργία Χάρδα/ δημοσιογράφος

Είμαι δημοσιογράφος και αγαπώ να κινούμαι στον παλμό της μουσικής, να ταξιδεύω μέσα από τις ιστορίες που γεννά η rock σκηνή. Έχω πραγματοποιήσει πολυάριθμες συνεντεύξεις με καλλιτέχνες, αναζητώντας πάντα τη λεπτομέρεια και την αλήθεια που μένει εκτός κάδρου.