H απάντηση του Ουγγαρέζου στον Τσιμιτσέλη: «Όταν το άκουσα ένιωσα αηδία»

«Ο Γιάννης επιμένει μετά από οκτώ μήνες να με βρίζει» δήλωσε.

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος εξέφρασε αηδία για τη φιλία του Γιάννη Τσιμιτσέλη με τον Γιώργο Λιάγκα, μετά από προηγούμενες κατηγορίες του Τσιμιτσέλη προς τον Λιάγκα.
  • Ο Ουγγαρέζος δήλωσε ότι προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον Τσιμιτσέλη, αλλά εκείνος δεν απάντησε στα μηνύματα του.
  • Η φιλία των δύο ανδρών έχει διαταραχθεί λόγω αρνητικών σχολίων του Ουγγαρέζου για την παρουσία του Τσιμιτσέλη σε δημοσιογραφική εκπομπή.
  • Ο Τσιμιτσέλης παραπονέθηκε ότι ο Ουγγαρέζος δεν τον στηρίζει και τον κατηγορεί χωρίς λόγο.
  • Ο Ουγγαρέζος τόνισε ότι η φιλία τους έχει τελειώσει οριστικά.

Το συναίσθημα που ένιωσε όταν άκουσε τον Γιάννη Τσιμιτσέλη να λέει στον Γιώργο Λιάγκα να πάνε για ψάρεμα αποκάλυψε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

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Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής, όπως είπε στη ραδιοφωνική του εκπομπή  στο My Radio 104,6 , ο  Γιάννης Τσιμιτσέλης στο παρελθόν κατηγορούσε τον Γιώργο Λιάγκα.

Δημήτρης Ουγγαρέζος/ φωτογραφία από NDP/ Νίκος Ζότος

Δημήτρης Ουγγαρέζος/ φωτογραφία από NDP/ Νίκος Ζότος

«Καλά, αυτό τώρα που κανονίσανε να πάνε και για ψάρεμα ενώ τον έβριζε ο άλλος (σ.σ. Γιάννης Τσιμιτσέλης). Σου έρχεται μια αηδία. Κι ο Γιώργος τώρα, επειδή του μίλησα μετά, φυσικά και θυμάται. Ο ίδιος το ‘λεγε και στον αέρα. Μου ‘λεγε “ο φίλος σου που δεν μου μιλάει” και “ο φίλος σου που δεν έρχεται για συνέντευξη” και “ο φίλος σου που με βρίζει”. Τα ήξερε ο Γιώργος, τα ‘λεγε στον αέρα. Του λέω, “Καλά ρε, δεν θυμάσαι;”. “Ναι” μου λέει…», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Αν δω τον Ουγγαρέζο δε θα του πω "γεια"»

Ο παρουσιαστής του MEGA απάντησε στον ηθοποιό και σε όλα όσα είπε πως δηλαδή αν δει τον Ουγγαρέζο στον δρόμο δε θα του μιλήσει και πως τα βάζει με όλους και με όλα επειδή δεν του δόθηκαν οι ευκαιρίες που του άξιζαν.

 «Είμαι εγώ ο νέος Βελόπουλος του Πρωινού. Με τον Γιάννη, όλη τη χρονιά, χρόνια πολλά του στέλνω, όταν μπήκε στο νοσοκομείο του ‘στειλα περαστικά. Δεν είναι απ’ τη μια στιγμή στην άλλη. Ο Γιάννης επιμένει, μετά από οκτώ μήνες, να με βρίζει. Επειδή τον συμφέρει προφανώς για να πουλήσει και την παράστασή του στον Γιώργο Λιάγκα. Εγώ τελείωσα τώρα με τον Γιάννη. Ό,τι έκανα, το ‘κανα όλη τη χρονιά. Και τι πήρα ως απάντηση; Να βγει να με ξαναβρίσει, οργισμένος.

Του ‘χω στείλει μηνύματα όταν το είπα! Μετά του ‘στειλα κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Μετά του έστειλα, σας λέω, στις γιορτές. Όταν νοσηλεύτηκε. Ποτέ δεν έχει απαντήσει ο Γιάννης, που το παίζει ότι εγώ άλλαξα. Δεν άλλαξα εγώ! Εγώ μια χαρά φίλος του ήμουνα. Και καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Από τώρα δεν είμαι φυσικά. Εκείνος δεν απαντούσε σε όλα τα μηνύματα. Δεν είναι ότι ξαφνικά εμένα κάτι με έπιασε και τον κριτίκαρα. Ο Γιάννης δεν μπορεί να δεχτεί την κριτική και την κρατάει οκτώ μήνες. Και μια κριτική που είχα και δίκιο. Τελείωσε, τελείωσε! Τελείωσε, τελείωσε. Τελείωσε.» ξεκαθάρισε ο παρουσιαστής. 

Οι δύο παρουσιαστές ήταν πολύ καλοί φίλοι στο παρελθόν. Την περίοδο μάλιστα 2014-2015 ο Γιάννης Τσιμιτσέλης είχε εμφανιστεί στη στήλη του Δημήτρη Οuga Challenge και ο Δημήτρης τον είχε λούσει σε λουτήρα κάνοντας συνέντευξη. Ο παρουσιαστής άλλωστε πολλές φορές έλεγε πως ο ηθοποιός είναι το γούρι του. 

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης σε έξοδό τους το 2013/ φωτογραφία από NDP

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης σε έξοδό τους το 2013/ φωτογραφία από NDP
 

Οι δυο πρώην φίλοι τότε μιλούσαν με πολύ γλυκά λόγια ο ένας για τον άλλον και πήγαιναν μαζί σε θεατρικές πρεμιέρες.

Αυτή η φιλία χάλασε με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο να σχολιάζει αρνητικά το γεγονός πως ο Γιάννης Τσιμιτσέλης ανέλαβε να παρουσιάσει δημοσιογραφική εκπομπή ενώ είναι ηθοποιός και με τον Γιάννη να αναφέρει πως ο Δημήτρης δε χωνεύει ούτε τα άντερά του και πως αν τον δει έξω δεν θα του μιλήσει.

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης σε έξοδό τους το 2012/ φωτογραφία από NDP

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης σε έξοδό τους το 2012/ φωτογραφία από NDP
 

«Από ένα σημείο και μετά, πιθανότατα επειδή δεν του δόθηκαν οι ευκαιρίες που θα ‘πρεπε, για μένα, να του δοθούν, του γύρισε ο εγκέφαλος. Και ξαφνικά τα βάζει με όλους. Και έχει γυρίσει λίγο τούμπα το προφίλ του, ότι είναι το κακό παιδί. Ενώ δεν είναι κακό παιδί.  Δεν ξέρω πώς του τη βίδωσε με μένα. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω πώς του τσάκισε έτσι απότομα με μένα. Δεν καταλαβαίνω τι έπαθε με μένα εκείνες τις μέρες. Δεν ξέρω» είπε μεταξύ άλλων ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα. 

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