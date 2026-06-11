Η παρουσία του Πάπα στη Σαγράδα Φαμίλια της Βαρκελώνης την Τετάρτη 10/6 σηματοδότησε μια ιστορική στιγμή για το εμβληματικό έργο του Αντόνι Γκαουντί, ωστόσο το γεγονός δεν συνδέεται με την ολοκλήρωση του ίδιου του ναού, όπως συχνά αναφέρεται. Αυτό που ολοκληρώθηκε είναι ο Πύργος του Ιησού Χριστού, το κεντρικό και υψηλότερο αρχιτεκτονικό στοιχείο του μνημείου, ένα σημαντικό ορόσημο σε ένα έργο που εξακολουθεί να βρίσκεται υπό κατασκευή περισσότερο από 140 χρόνια.

Gaudí now lives on forever in Barcelona’s sky.#SagradaFamília pic.twitter.com/aShgEEuHMk — Sagrada Familia (@sagradafamiliax) June 10, 2026

Ο Πύργος του Ιησού αποτελεί το πιο ψηλό σημείο της Σαγράδα Φαμίλια και φτάνει σε ύψος τα 172,5 μέτρα, καθιστώντας την εκκλησία την ψηλότερη στον κόσμο. Η ολοκλήρωσή του θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς πρόκειται για το κεντρικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής σύνθεσης που οραματίστηκε ο Γκαουντί. Παρά τη συμβολική βαρύτητα του επιτεύγματος, οι εργασίες στο μνημείο δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί και αρκετά βασικά τμήματα του αρχικού σχεδίου παραμένουν υπό κατασκευή.

Πλάνα από την τελετή στη Σαγράδα Φαμίλια / AP (Fatima Shbair)

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχουν ανακοινώσει οι υπεύθυνοι του έργου, η πλήρης ολοκλήρωση της Σαγράδα Φαμίλια αναμένεται το 2035. Μέχρι τότε θα πρέπει να ολοκληρωθούν σημαντικά κατασκευαστικά και διακοσμητικά στοιχεία, με κυριότερο την Πρόσοψη της Δόξας (Glory Façade), η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη και πιο σύνθετη είσοδο του ναού.

A historic moment for the Basilica of the Sagrada Família. This is how we experienced the solemn Mass presided over by Pope Leo XIV and the subsequent blessing and inauguration of the tower of Jesus Christ.

Thank you to everyone who joined us! 🙌 pic.twitter.com/P9zuQL6Mmu — La Sagrada Família (@sagradafamilia) June 10, 2026

Σαγράδα Φαμίλια: Ενάμιση αιώνα θα πάρει η κατασκευή της

Το γεγονός ότι η ολοκλήρωση του ναού απαιτεί ενάμιση αιώνα οφείλεται σε μια σειρά παραγόντων. Η ανέγερση της Σαγράδα Φαμίλια ξεκίνησε το 1882 και από την αρχή βασίστηκε κυρίως σε δωρεές πιστών και ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις, γεγονός που επηρέασε κατά περιόδους τον ρυθμό των εργασιών. Ο θάνατος του Γκαουντί - στις 10 Ιουνίου 1926 - ήταν κι αυτός ένας από τους παράγοντες που πήγαν πίσω την ολοκλήρωση του εμβληματικού ναού.

Ο Πάπας Λέων στην τελετή / AP (Bernat Armangue)

Επιπλέον, το έργο υπέστη σημαντικά πλήγματα κατά τη διάρκεια του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου, όταν καταστράφηκε μέρος των σχεδίων και των μοντέλων που είχε αφήσει ο Γκαουντί, αναγκάζοντας τους αρχιτέκτονες να ανασυνθέσουν μεγάλο μέρος του οράματός του.

Καθυστερήσεις προκάλεσαν και πιο πρόσφατα γεγονότα, όπως η πανδημία της Covid-19, η οποία περιόρισε δραστικά τα έσοδα από τον τουρισμό, βασική πηγή χρηματοδότησης του έργου. Παράλληλα, η ίδια η πολυπλοκότητα του σχεδιασμού απαιτεί εξειδικευμένες τεχνικές, λεπτομερή χειροτεχνική εργασία και αυστηρή προσήλωση στα σχέδια του Καταλανού αρχιτέκτονα.

Έτσι, η ολοκλήρωση του Πύργου του Ιησού μπορεί να μη σηματοδοτεί το τέλος της κατασκευής της Σαγράδα Φαμίλια, αλλά είναι σίγουρα ένα ακόμη καθοριστικό βήμα στην πορεία προς την ολοκλήρωση ενός από τα πιο φιλόδοξα και εμβληματικά αρχιτεκτονικά έργα στον κόσμο.