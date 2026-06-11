Σαγράδα Φαμίλια: Ιστορικές στιγμές - 144 χρόνια μετά φτάνει στην ολοκλήρωση

Ο Πάπας Λέων ευλόγησε τον Πύργο του Ιησού Χριστού

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Επιμέλεια STAR.GR
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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: AP (Emilio Morenatti)
Πλάνα από την τελετή στη Σαγράδα Φαμίλια / Reuters

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ολοκλήρωση του Πύργου του Ιησού Χριστού στη Σαγράδα Φαμίλια σηματοδοτεί σημαντική πρόοδο, αλλά δεν σημαίνει την ολοκλήρωση του ναού.
  • Ο Πύργος φτάνει τα 172,5 μέτρα, καθιστώντας τη Σαγράδα Φαμίλια την ψηλότερη εκκλησία στον κόσμο.
  • Η πλήρης ολοκλήρωση του ναού αναμένεται το 2035, με σημαντικά τμήματα ακόμη υπό κατασκευή.
  • Η ανέγερση ξεκίνησε το 1882 και επηρεάστηκε από δωρεές, τον θάνατο του Γκαουντί και τον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο.
  • Η πανδημία Covid-19 και η πολυπλοκότητα του σχεδιασμού καθυστέρησαν περαιτέρω την ολοκλήρωση.

Η παρουσία του Πάπα στη Σαγράδα Φαμίλια της Βαρκελώνης την Τετάρτη 10/6 σηματοδότησε μια ιστορική στιγμή για το εμβληματικό έργο του Αντόνι Γκαουντί, ωστόσο το γεγονός δεν συνδέεται με την ολοκλήρωση του ίδιου του ναού, όπως συχνά αναφέρεται. Αυτό που ολοκληρώθηκε είναι ο Πύργος του Ιησού Χριστού, το κεντρικό και υψηλότερο αρχιτεκτονικό στοιχείο του μνημείου, ένα σημαντικό ορόσημο σε ένα έργο που εξακολουθεί να βρίσκεται υπό κατασκευή περισσότερο από 140 χρόνια.

Ο Πύργος του Ιησού αποτελεί το πιο ψηλό σημείο της Σαγράδα Φαμίλια και φτάνει σε ύψος τα 172,5 μέτρα, καθιστώντας την εκκλησία την ψηλότερη στον κόσμο. Η ολοκλήρωσή του θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς πρόκειται για το κεντρικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής σύνθεσης που οραματίστηκε ο Γκαουντί. Παρά τη συμβολική βαρύτητα του επιτεύγματος, οι εργασίες στο μνημείο δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί και αρκετά βασικά τμήματα του αρχικού σχεδίου παραμένουν υπό κατασκευή.

Σαγράδα Φαμίλια

Πλάνα από την τελετή στη Σαγράδα Φαμίλια / AP (Fatima Shbair)

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχουν ανακοινώσει οι υπεύθυνοι του έργου, η πλήρης ολοκλήρωση της Σαγράδα Φαμίλια αναμένεται το 2035. Μέχρι τότε θα πρέπει να ολοκληρωθούν σημαντικά κατασκευαστικά και διακοσμητικά στοιχεία, με κυριότερο την Πρόσοψη της Δόξας (Glory Façade), η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη και πιο σύνθετη είσοδο του ναού.

Σαγράδα Φαμίλια: Ενάμιση αιώνα θα πάρει η κατασκευή της 

Το γεγονός ότι η ολοκλήρωση του ναού απαιτεί ενάμιση αιώνα οφείλεται σε μια σειρά παραγόντων. Η ανέγερση της Σαγράδα Φαμίλια ξεκίνησε το 1882 και από την αρχή βασίστηκε κυρίως σε δωρεές πιστών και ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις, γεγονός που επηρέασε κατά περιόδους τον ρυθμό των εργασιών. Ο θάνατος του Γκαουντί - στις 10 Ιουνίου 1926 - ήταν κι αυτός ένας από τους παράγοντες που πήγαν πίσω την ολοκλήρωση του εμβληματικού ναού. 

Σαγράδα Φαμίλια: Ενάμιση αιώνα θα πάρει η κατασκευή της 

Ο Πάπας Λέων στην τελετή / AP (Bernat Armangue)

Επιπλέον, το έργο υπέστη σημαντικά πλήγματα κατά τη διάρκεια του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου, όταν καταστράφηκε μέρος των σχεδίων και των μοντέλων που είχε αφήσει ο Γκαουντί, αναγκάζοντας τους αρχιτέκτονες να ανασυνθέσουν μεγάλο μέρος του οράματός του.

Καθυστερήσεις προκάλεσαν και πιο πρόσφατα γεγονότα, όπως η πανδημία της Covid-19, η οποία περιόρισε δραστικά τα έσοδα από τον τουρισμό, βασική πηγή χρηματοδότησης του έργου. Παράλληλα, η ίδια η πολυπλοκότητα του σχεδιασμού απαιτεί εξειδικευμένες τεχνικές, λεπτομερή χειροτεχνική εργασία και αυστηρή προσήλωση στα σχέδια του Καταλανού αρχιτέκτονα.

Έτσι, η ολοκλήρωση του Πύργου του Ιησού μπορεί να μη σηματοδοτεί το τέλος της κατασκευής της Σαγράδα Φαμίλια, αλλά είναι σίγουρα ένα ακόμη καθοριστικό βήμα στην πορεία προς την ολοκλήρωση ενός από τα πιο φιλόδοξα και εμβληματικά αρχιτεκτονικά έργα στον κόσμο.

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