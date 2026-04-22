Αλαλούμ με τη στάση Τραμπ για την εκεχειρία ΗΠΑ – Ιράν

Η αιφνιδιαστική απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να παρατείνει την εκεχειρία, παρά τη δήλωσή του για το αντίθετο προηγουμένως, ερμηνεύτηκε από την Τεχεράνη ως διπλωματική νίκη. Με το ηθικό ανεβασμένο, και την αίσθηση ότι διατηρούν τον έλεγχο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, χιλιάδες Ιρανοί κατέκλυσαν τους δρόμους μεγάλων πόλεων.

Η ανάρτηση Τραμπ για την εκεχειρία

Πλατείες του Ιράν γέμισαν από πλήθος, αλλά και από βαριά οπλικά συστήματα, σε μια κίνηση που εκλήφθηκε ως σαφής επίδειξη ισχύος και αυτοπεποίθησης του καθεστώτος.

Την ίδια στιγμή, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα παρατείνει την εκεχειρία «έως ότου υποβληθεί πρόταση και ολοκληρωθούν οι συνομιλίες, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέου γύρου διαπραγματεύσεων ακόμη και εντός της εβδομάδας.

Επίδειξη ισχύος από την Τεχεράνη: στους δρόμους λαός και βαλλιστικοί πύραυλοι

Ωστόσο, η απάντηση της Τεχεράνης ήταν άμεση και συμβολικά ηχηρή. Βαλλιστικοί πύραυλοι και εκτοξευτές παρουσιάστηκαν δημόσια, ανάμεσα σε πολίτες, σε εικόνες που μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με την ιρανική τηλεόραση, ανάμεσα στα συστήματα που ξεχώρισαν ήταν και ο Khorramshahr-4, με το μήνυμα ότι η στρατιωτική ισχύς αποτελεί βασικό διαπραγματευτικό εργαλείο.

«Εμείς γράφουμε τους κανόνες του παιχνιδιού», ήταν το σύνθημα που κυριάρχησε, αποτυπώνοντας το κλίμα που επικρατεί στο εσωτερικό της χώρας.

Παράλληλα, το Ιράν εμφανίζεται ιδιαίτερα επιφυλακτικό απέναντι στις προθέσεις της Ουάσιγκτον. Ο διοικητής των χερσαίων δυνάμεων, ταξίαρχος Αμίρ Αλί Τζαχανσάνι, σε επιθεώρηση στρατευμάτων κοντά στα σύνορα, υπογράμμισε ότι «το φρόνημα και η ισχύς των ενόπλων δυνάμεων αποτελούν από μόνα τους παράγοντα αποτροπής», με στρατιώτες να δηλώνουν έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο.

Στο ίδιο μήκος κύματος, σύμβουλος του προέδρου του ιρανικού κοινοβουλίου χαρακτήρισε την παράταση της εκεχειρίας «τέχνασμα για αγορά χρόνου», προειδοποιώντας ότι η Τεχεράνη οφείλει να διατηρήσει την πρωτοβουλία των κινήσεων.

Απειλές από φιλοϊρανικές οργανώσεις κατά του Τραμπ και της κόρης του Ιβάνκα

Την ένταση επιτείνουν και απειλές από φιλοϊρανικές οργανώσεις, οι οποίες στοχοποιούν προσωπικά τον Αμερικανό πρόεδρο και την οικογένειά του, με αιχμές ακόμη και κατά της κόρης του, Ιβάνκα Τραμπ.

Την ίδια ώρα, στο πεδίο της επικοινωνίας, Ιρανοί χρήστες αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να σατιρίσουν τον Ντόναλντ Τραμπ, παρουσιάζοντάς τον σε ψηφιακά βίντεο να διαπραγματεύεται… χωρίς συνομιλητές, ενισχύοντας το αφήγημα περί αμερικανικής αδυναμίας.

Το σκηνικό παραμένει εξαιρετικά ρευστό, με τη διπλωματία να συνυπάρχει με επιδείξεις στρατιωτικής ισχύος και τον κίνδυνο νέας κλιμάκωσης να παραμένει ορατός.

