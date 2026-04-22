Αλαλούμ με τη στάση Τραμπ για την εκεχειρία ΗΠΑ – Ιράν

Την Παρασκευή ενδέχεται να συνεχιστούν οι συνομιλίες με Τεχεράνη

22.04.26 , 23:16 Η Finos Film τιμά τη μνήμη του Στέφανου Ληναίου- Το συγκινητικό αντίο
22.04.26 , 23:02 Χαλκίδα: «Με χτύπησαν με μπουνιές & κλωτσιές η κόρη μου κι ο σύντροφός της»
22.04.26 , 22:44 Η Ευρωπαία Εισαγγελέας, Κοβέσι, στην Αθήνα Με Φόντο Τον ΟΠΕΚΕΠΕ
22.04.26 , 22:19 Κατερίνα Καινούργιου: Το πιο cute «night outfit» της μικρής Ξένιας!
22.04.26 , 22:00 Άγιος Δημήτριος: Νεκρός άνδρας στο Πάρκο Ασυρμάτου
22.04.26 , 21:57 Πέτρος Ιακωβίδης: Έρχονται εκρηκτικές βραδιές διασκέδασης
22.04.26 , 21:56 Αλαλούμ με τη στάση Τραμπ για την εκεχειρία ΗΠΑ – Ιράν
22.04.26 , 21:56 Δημοπρασία-θρίλερ στο MasterChef: Ποια ομάδα πήρε τι
22.04.26 , 21:52 Ηλιούπουλη: Παραδόθηκε ο οδηγός για το θανατηφόρο τροχαίο
22.04.26 , 21:30 Αντώνης Ρέμος: Βόλτα στη Γλυφάδα με sporty look και τον αγαπημένο του σκύλο
22.04.26 , 21:16 MasterChef: Τώρα και δημοπράτης ο Κοντιζάς- Λατρεύει αυτό τον ρόλο!
22.04.26 , 21:06 Σπυροπούλου: «Ξαναέγινε παιδί στην παιδική χαρά»
22.04.26 , 21:03 Καλλιακμάνης: «Σκηνοθέτησε Το Τροχαίο Ενώ Είχε Σκοτώσει Τη 43χρονη»
22.04.26 , 20:58 Προειδοποίηση Μητσοτάκη για μεγάλες οικονομικές επιπτώσεις λόγω Ιράν
22.04.26 , 20:43 VW T-Roc: Έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων
Μάρα Ζαχαρέα: Με την κόρη της στο νοσοκομείο για τον Γιώργο Μυλωνάκη
Σκορδά - Λιάγκας: Οι φωτογραφίες από τα 15α γενέθλια του γιου τους, Γιάννη
Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Κοντινοί προορισμοί σαν να βρίσκεσαι σε νησί
Κατερίνα Καινούργιου: Το πιο cute «night outfit» της μικρής Ξένιας!
Εκδρομή το τριήμερο της Πρωτομαγιάς: Ανακαλύψτε τις ομορφιές της Ελλάδας
Σοφία Μαριόλα: To εξώδικο στα ΜΜΕ κι οι αιχμές για τον Στράτο Τζώρτζογλου
Αντώνης Ρέμος: Βόλτα στη Γλυφάδα με sporty look και τον αγαπημένο του σκύλο
Στέφανος Ληναίος - Έλλη Φωτίου: Ο έρωτάς τους κράτησε σχεδόν 7 δεκαετίες!
Κομνηνού: «Είναι μεγάλο κομμάτι της ζωής μου. Μου έχει δώσει πληρότητα»
Άγιος Δημήτριος: Νεκρός άνδρας στο Πάρκο Ασυρμάτου
Περισσότερα

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Αλαλούμ Τραμπ με την εκεχειρία με το Ιράν (βίντεο Star)
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Τραμπ αποφάσισε αιφνιδιαστικά να παρατείνει την εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν, ερμηνευόμενη από την Τεχεράνη ως διπλωματική νίκη.
  • Χιλιάδες Ιρανοί διαδήλωσαν στους δρόμους, επιδεικνύοντας στρατιωτική ισχύ με βαλλιστικούς πυραύλους.
  • Η Τεχεράνη παραμένει επιφυλακτική απέναντι στις προθέσεις των ΗΠΑ, με στρατιωτικούς αξιωματούχους να δηλώνουν έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο.
  • Φιλοϊρανικές οργανώσεις απειλούν προσωπικά τον Τραμπ και την κόρη του, Ιβάνκα.
  • Η κατάσταση είναι ρευστή, με κίνδυνο νέας κλιμάκωσης και συνύπαρξη διπλωματίας και στρατιωτικής ισχύος.

Η αιφνιδιαστική απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να παρατείνει την εκεχειρία, παρά τη δήλωσή του για το αντίθετο προηγουμένως, ερμηνεύτηκε από την Τεχεράνη ως διπλωματική νίκη. Με το ηθικό ανεβασμένο, και την αίσθηση ότι διατηρούν τον έλεγχο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, χιλιάδες Ιρανοί κατέκλυσαν τους δρόμους μεγάλων πόλεων.

Τραμπ: Δε θέλω παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν αλλά συμφωνία

Η ανάρτηση Τραμπ για την εκεχειρία

Πλατείες του Ιράν γέμισαν από πλήθος, αλλά και από βαριά οπλικά συστήματα, σε μια κίνηση που εκλήφθηκε ως σαφής επίδειξη ισχύος και αυτοπεποίθησης του καθεστώτος.

Την ίδια στιγμή, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα παρατείνει την εκεχειρία «έως ότου υποβληθεί πρόταση και ολοκληρωθούν οι συνομιλίες, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέου γύρου διαπραγματεύσεων ακόμη και εντός της εβδομάδας.

Κλιμάκωση στον Kόλπο: Μαζικές Επιθέσεις Ιράν με drones κατά πλοίων ΗΠΑ

Επίδειξη ισχύος από την Τεχεράνη: στους δρόμους λαός και βαλλιστικοί πύραυλοι

Ωστόσο, η απάντηση της Τεχεράνης ήταν άμεση και συμβολικά ηχηρή. Βαλλιστικοί πύραυλοι και εκτοξευτές παρουσιάστηκαν δημόσια, ανάμεσα σε πολίτες, σε εικόνες που μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με την ιρανική τηλεόραση, ανάμεσα στα συστήματα που ξεχώρισαν ήταν και ο Khorramshahr-4, με το μήνυμα ότι η στρατιωτική ισχύς αποτελεί βασικό διαπραγματευτικό εργαλείο.

Στους δρόμους πολίτες του Ιράν αλλά και... πύραυλοι

«Εμείς γράφουμε τους κανόνες του παιχνιδιού», ήταν το σύνθημα που κυριάρχησε, αποτυπώνοντας το κλίμα που επικρατεί στο εσωτερικό της χώρας.

Παράλληλα, το Ιράν εμφανίζεται ιδιαίτερα επιφυλακτικό απέναντι στις προθέσεις της Ουάσιγκτον. Ο διοικητής των χερσαίων δυνάμεων, ταξίαρχος Αμίρ Αλί Τζαχανσάνι, σε επιθεώρηση στρατευμάτων κοντά στα σύνορα, υπογράμμισε ότι «το φρόνημα και η ισχύς των ενόπλων δυνάμεων αποτελούν από μόνα τους παράγοντα αποτροπής», με στρατιώτες να δηλώνουν έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο.

Στο ίδιο μήκος κύματος, σύμβουλος του προέδρου του ιρανικού κοινοβουλίου χαρακτήρισε την παράταση της εκεχειρίας «τέχνασμα για αγορά χρόνου», προειδοποιώντας ότι η Τεχεράνη οφείλει να διατηρήσει την πρωτοβουλία των κινήσεων.

Απειλές από φιλοϊρανικές οργανώσεις κατά του Τραμπ και της κόρης του Ιβάνκα 

Την ένταση επιτείνουν και απειλές από φιλοϊρανικές οργανώσεις, οι οποίες στοχοποιούν προσωπικά τον Αμερικανό πρόεδρο και την οικογένειά του, με αιχμές ακόμη και κατά της κόρης του, Ιβάνκα Τραμπ.

Την ίδια ώρα, στο πεδίο της επικοινωνίας, Ιρανοί χρήστες αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να σατιρίσουν τον Ντόναλντ Τραμπ, παρουσιάζοντάς τον σε ψηφιακά βίντεο να διαπραγματεύεται… χωρίς συνομιλητές, ενισχύοντας το αφήγημα περί αμερικανικής αδυναμίας.

Το σκηνικό παραμένει εξαιρετικά ρευστό, με τη διπλωματία να συνυπάρχει με επιδείξεις στρατιωτικής ισχύος και τον κίνδυνο νέας κλιμάκωσης να παραμένει ορατός.
 

 |
 |
 |
