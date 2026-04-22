MasterChef: Τώρα και δημοπράτης ο Κοντιζάς- Λατρεύει αυτό τον ρόλο!

Σε ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο αγωνία, στρατηγική και ανατροπές, το MasterChef επέστρεψε το βράδυ της Τετάρτης 22/4/2026 στο Star, με τις δύο μπριγάδες να μπαίνουν σε μια από τις πιο απαιτητικές δοκιμασίες της σεζόν… τη δημοπρασία!

Από νωρίς, η ατμόσφαιρα στην κουζίνα ήταν ηλεκτρισμένη, με τους παίκτες να προσπαθούν να καταλάβουν τι ακριβώς τους περιμένει, ενώ η απουσία του Σωτήρη Κοντιζά προκάλεσε αρχικά απορίες.

«Δε βλέπω τον σεφ Κοντιζά…»

Τα πρώτα λεπτά οι διαγωνιζόμενοι σχολίασαν έντονα την απουσία του Σωτήρη Κοντιζά.

«Δε βλέπω τον σεφ Κοντιζά και λέω αυτοί μας είπαν ότι είναι η μέρα του σεφ Κοντιζά και ο σεφ Κοντιζάς θα το πάρει πάνω του και εμείς απλά θα είμαστε παρατηρητές παιδιά. Που είναι;», αναρωτήθηκε ο Γιώργος.

Από την πλευρά της η Μενεξιά πρόσθεσε: «Θα κάνει είσοδο ο Κοντιζάς. Άφαντος ο κύριος Κοντιζάς. Λέω τώρα ή έχουμε πέσει τελείως έξω με τη δημοπρασία ή θα κάνει καμιά είσοδο θεαματική αλλά Ρουβάς τύπου θα κατέβει από κανένα ταβάνι.»

Η ανακοίνωση της δοκιμασίας

Ο Πάνος Ιωαννίδης ενημέρωσε τους διαγωνιζόμενους για τη δοκιμασία: «Όπως βλέπετε όλα είναι έτοιμα για τη δημοπρασία του MasterChef 10, μια πάρα πολύ αγαπημένη δοκιμασία. Σήμερα λοιπόν οι επιλογές σας θα είναι πάρα πολύ καθοριστικές για την εξέλιξη της δοκιμασίας.»

Η διαδικασία αποδείχθηκε καθοριστική τόσο για την κόκκινη όσο και για τη μπλε μπριγάδα, με τη δεύτερη να βρίσκεται ήδη σε δύσκολη θέση μετά από συνεχόμενες ήττες.

«Οι μπλε χρειάζονται σίγουρα μία νίκη για να μην κινδυνέψουν περισσότερα μέλη τους», πρόσθεσε ο σεφ

«Παλούκι» η δοκιμασία – Στρατηγική και προαίσθημα

«Έχω ένα καλό προαίσθημα ότι η σημερινή μέρα θα μας πάει καλά… πάμε να δούμε τι μας περιμένει», είπε ο Χάρης.

Όταν αποκαλύφθηκε η δυσκολία της δοκιμασίας, η αντίδραση του Γιώργου ήταν εμφανής: «Τι ντομάτα και παστινάκι και γλυκοπατάτες; Τελείωσε η εβδομάδα θρίλερ και εμείς ακόμα βλέπουμε εφιάλτες.»

Οι κανόνες της δοκιμασίας

Οι παίκτες κλήθηκαν να δημιουργήσουν πέντε γλυκά (τέσσερα συν ένα μινιόν), με βασικά υλικά:

ντομάτα

αβοκάντο

παστινάκι

γλυκοπατάτα

παντζάρι

Ο συνολικός χρόνος έφτανε τα 300 λεπτά, όμως η στρατηγική έπαιξε καθοριστικό ρόλο.

«Εντάξει, είναι κάτι που δεν περίμενα… αλλά νομίζω θα βάλουμε τα δυνατά μας», ανέφερε ο Μιχάλης.

«Παλούκι.Είναι απαιτητικό, αλλά πιστεύω το έχουμε», συμπλήρωσε ο Γιώργος.

Η μεγάλη στιγμή του Κοντιζά

Η κορύφωση ήρθε με την είσοδο του Σωτήρη Κοντιζά, που επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για τη δική του αγαπημένη δοκιμασία.

«Γεια σας παιδιά!», είπε με την είσοδό του, προκαλώντας ενθουσιασμό στην κουζίνα.

«Παρακολούθησα τον Κοντιζά από την τηλεόραση… από κοντά είναι ακόμα πιο απίστευτος.» δήλωσε η Κωνσταντίνα.

Η δημοπρασία και το «χρυσό» έπαθλο

Η δοκιμασία περιλάμβανε καμπάνες με υλικά, εργαλεία και πλεονεκτήματα, τα οποία οι μπριγάδες έπρεπε να διεκδικήσουν με πλειοδοσία από τον χρόνο τους.

Η διαδικασία απαιτούσε στρατηγική:

κάθε πλειοδοσία αφαιρούσε χρόνο

όποιος έχανε, έχανε και το αντίστοιχο πλεονέκτημα

αν δεν γινόταν πλειοδοσία, το αντικείμενο αποσυρόταν

Ο Σωτήρης Κοντιζάς αφού ανακοίνωσε τους κανόνες – απαιτησεις της δοκιμασίας αρχισε να χτυπά το σφυράκι του με ενθουσιασμό με τον Μιχάλη να λέει: «Στον σεφ Κοντιζά πάει πάρα πολύ ο ρόλος αυτός. Δηλαδή με το σφυράκι εκεί τρελαίνεται»