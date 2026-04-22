Πέτρος Ιακωβίδης: Έρχονται εκρηκτικές βραδιές διασκέδασης

Με τη Ρία Ελληνίδου στο Fantasia από 24/4

Πέτρος Ιακωβίδης - Ρία Ελληνίδου
Ο Πέτρος Ιακωβίδης, ύστερα απ τις sold out εμφανίσεις του στη Θεσσαλονίκη,  επιστρέφει στο «FANTASIA» για ξεχωριστές μουσικές βραδιές έχοντας δίπλα του την εντυπωσιακή Ρία Ελληνίδου! 

Ο αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής της γενιάς του, με διαδοχικές επιτυχίες που μετρούν εκατομμύρια streams και κορυφαίες θέσεις στα charts, συνεχίζει να καθορίζει τις μουσικές τάσεις. Το «Τέλεια» αποτελεί το νέο του μεγάλο hit και σύνθημα του έρωτα, ενώ τα τραγούδια από τον νέο του δίσκο «M’ ακούς», που έχουν ήδη ξεχωρίσει, κερδίζουν το κοινό και τα ραδιόφωνα, επιβεβαιώνοντας τη δημιουργική του ωριμότητα και τη σταθερή του εξέλιξη ως ερμηνευτής και δημιουργός. Με φρέσκο ήχο, δυνατούς στίχους και χαρακτηριστικές μελωδίες, παρουσιάζει on stage το νέο του μουσικό κεφάλαιο μέσα από ένα πρόγραμμα γεμάτο ένταση, ρυθμό και συναίσθημα.

Η Ρία Ελληνίδου , η αυθεντική ερμηνεύτρια με την ξεχωριστή χροιά, αποτελεί ένα από τα πιο δυνατά & περιζήτητα ονόματα της νέας γενιάς στο λαϊκό τραγούδι, με διαδοχικές επιτυχίες που σαρώνουν σε ραδιόφωνα και digital platforms. Το «Κάτι Ξέρεις» εξελίχθηκε σε viral φαινόμενο και απόλυτο hit single της διασκέδασης, ενώ η νέα επιτυχία της «Εξηγήστε μου» συγκαταλέγεται ήδη στα μεγαλύτερα ραδιοφωνικά σουξέ της περιόδου , επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανοδική πορεία και τη δυναμική της σκηνική παρουσία.

Special Guest ο FY, που με την urban ενέργεια και τις μεγάλες του επιτυχίες ανεβάζει τον παλμό στα ύψη, συμπληρώνοντας ιδανικά το πιο πολυσυζητημένο σχήμα του φετινού καλοκαιριού!

Συμμετέχει η Evangelia, ένα απ’ τα πιο fresh πρόσωπα της ελληνικής ποπ σκηνής!

Ετοιμάσου για αξέχαστα βράδια στο FANTASIA με τον Πέτρο Ιακωβίδη!


 

 
