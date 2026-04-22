Δημοπρασία-θρίλερ στο MasterChef: Ποια ομάδα πήρε τι

Ανατροπές στη δημοπρασία υλικών και χρόνου

Οι δύο μπριγάδες, Μπλε και Κόκκινοι, συμμετείχαν σε μια από τις πιο απαιτητικές δοκιμασίες της σεζόν, τη δημοπρασία υλικών και χρόνου.

Δημοπρασία-θρίλερ στο MasterChef: Ποια ομάδα πήρε τι

Από την πρώτη στιγμή, η διαδικασία εξελίχθηκε σε πραγματική «μάχη νεύρων», με τους παίκτες να προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στη στρατηγική και την ανάγκη για βασικά υλικά ζαχαροπλαστικής.

Η διαδικασία ξεκίνησε με βασικά υλικά ζαχαροπλαστικής, όπως η ζάχαρη, και εξελίχθηκε σε συνεχείς πλειοδοσίες, με τις ομάδες να προσπαθούν τόσο να εξασφαλίσουν ό,τι χρειάζονται όσο και να «κάψουν» χρόνο από τους αντιπάλους.

Δημοπρασία-θρίλερ στο MasterChef: Ποια ομάδα πήρε τι

Η κόκκινη μπριγάδα κατάφερε να αποκτήσει βασικά υλικά όπως ζάχαρη, αυγά, αλεύρια και σοκολάτα, ενώ η μπλε εξασφάλισε μέλι, γαλακτοκομικά, ξηρούς καρπούς, φρούτα και σημαντικό εξοπλισμό όπως παγωτομηχανή και μίξερ.

Παράλληλα, κρίσιμες στρατηγικές αποφάσεις, μπλόφες και ανταλλαγές χρόνου καθόρισαν την εξέλιξη της δοκιμασίας.

Τελικά, καμία μπριγάδα δεν αξιοποίησε την τελευταία δυνατότητα στρατηγικής κίνησης, αφήνοντας το αποτέλεσμα να κριθεί αποκλειστικά στα υλικά και τον χρόνο που συγκέντρωσαν, ενόψει της επόμενης μαγειρικής δοκιμασίας.

Τέλος δημοπρασίας – το τελικό αποτέλεσμα

Τέλος δημοπρασίας – το τελικό αποτέλεσμα

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με τις ισορροπίες να έχουν διαμορφωθεί ως εξής:

Μπλε μπριγάδα

  • μέλι
  • γαλακτοκομικά
  • ξηροί καρποί
  • φρούτα
  • εξοπλισμός (μίξερ, παγωτομηχανή, φόρμες)

Κόκκινη μπριγάδα

  • ζάχαρη και παράγωγα
  • αυγά
  • αλεύρια και φύλλα
  • σοκολάτα και κακάο

Η διαφορά χρόνου παρέμεινε μικρή, ωστόσο η στρατηγική επιλογή των υλικών φαίνεται πως θα κρίνει τη συνέχεια της δοκιμασίας.

