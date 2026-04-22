VW T-Roc: Έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων

Ο αριθμός των πωλήσεων που επιβεβαιώνει την αξία του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.04.26 , 21:06 Σπυροπούλου: «Ξαναέγινε παιδί στην παιδική χαρά»
22.04.26 , 21:03 Καλλιακμάνης: «Σκηνοθέτησε Το Τροχαίο Ενώ Είχε Σκοτώσει Τη 43χρονη»
22.04.26 , 20:58 Προειδοποίηση Μητσοτάκη για μεγάλες οικονομικές επιπτώσεις λόγω Ιράν
22.04.26 , 20:43 VW T-Roc: Έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων
22.04.26 , 20:42 Ιορδανίδης για Ληναίο - Φωτίου: «Με έσωσαν – Σαν δύο φύλακες άγγελοι»
22.04.26 , 20:41 Κρήτη: Το σημείο που βρέθηκε νεκρή η 43χρονη - Πώς συνέβησαν όλα
22.04.26 , 20:05 Συναγερμός στο Υπουργείο Ναυτιλίας για τα ελληνικά πλοία στον Κόλπο
22.04.26 , 20:03 MasterChef: Τώρα και δημοπράτης ο Κοντιζάς- Λατρεύει αυτό τον ρόλο!
22.04.26 , 19:56 VW Vehicle-to-Grid: Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο αποκτά νέο ρόλο στο σπίτι
22.04.26 , 19:47 Τροχός της Τύχης: Η Λίνα έφτασε μια ανάσα από τη λύση στον τελικό
22.04.26 , 19:01 Προβληματισμός για τα νέα μέτρα της κυβέρνησης στους μικρομεσαίους
22.04.26 , 18:28 Χρηστίδου: «Έχω τον καλύτερο σοφέρ σήμερα»
22.04.26 , 18:25 Ανακαινίζω 2026: Έως 95% επιδότηση για ανακαινίσεις
22.04.26 , 18:25 BMW Σειρά 7: Πολυτέλεια με τεχνολογίες από τη Neue Klasse
22.04.26 , 18:22 Συγκλονίζει συμμαθητής του μικρού Μάριου: «Ακούω ακόμα πυροβολισμούς»
Μάρα Ζαχαρέα: Με την κόρη της στο νοσοκομείο για τον Γιώργο Μυλωνάκη
Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Κοντινοί προορισμοί σαν να βρίσκεσαι σε νησί
Σκορδά - Λιάγκας: Οι φωτογραφίες από τα 15α γενέθλια του γιου τους, Γιάννη
Σοφία Μαριόλα: To εξώδικο στα ΜΜΕ κι οι αιχμές για τον Στράτο Τζώρτζογλου
Σίσσυ Χρηστίδου: «Δεν του αρέσει κανένας για σύντροφός μου»
Κομνηνού: «Είναι μεγάλο κομμάτι της ζωής μου. Μου έχει δώσει πληρότητα»
Εκδρομή το τριήμερο της Πρωτομαγιάς: Ανακαλύψτε τις ομορφιές της Ελλάδας
MasterChef: Ποιος είχε το καλύτερο γλυκό στο Τεστ Δημιουργικότητας
Κρήτη: Το σημείο που βρέθηκε νεκρή η 43χρονη - Πώς συνέβησαν όλα
Νίκος Χατζηνικολάου - Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τον δημοσιογράφο
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 22.04.26, 19:23
VW T-Roc: Έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Volkswagen T-Roc αποτελεί ένα από τα μοντέλα που έχουν κατορθώσει να χτίσουν διαχρονική σχέση εμπιστοσύνης με το ευρωπαϊκό κοινό. Η πορεία του δεν αποτυπώνει απλώς μια ακόμη εμπορική επιτυχία, αλλά τη σταθερή προτίμηση ενός μεγάλου και απαιτητικού κοινού, σε μία από τις πιο ώριμες και ανταγωνιστικές αγορές στον κόσμο.Σε αυτό το περιβάλλον, η ευρεία αποδοχή ενός μοντέλου δεν είναι ποτέ τυχαία. Είναι αποτέλεσμα ουσιαστικής αξίας, συνολικής ποιότητας και συνέπειας στον χρόνο. Και ακριβώς αυτά είναι τα στοιχεία που έχουν καθιερώσει το T-Roc ως μία από τις πιο ισχυρές και σταθερές αξίες στην κατηγορία του.

Η εμπορική επιτυχία του T-Roc δεν στηρίζεται μόνο στη διαχρονική του απήχηση, αλλά και στη συνολική ποιότητα της πρότασής του. Βασισμένο στην προηγμένη πλατφόρμα MQB evo, με ήπια υβριδική τεχνολογία 48V, υψηλό επίπεδο ασφάλειας, αυξημένους χώρους και χώρο αποσκευών 475 λίτρων, το νέο T-Roc ανταποκρίνεται ουσιαστικά στις απαιτήσεις του σύγχρονου οδηγού και της καθημερινότητας.

Με δυναμική σχεδίαση, χαρακτήρα που ξεχωρίζει, κορυφαίο επίπεδο ασφάλειας και ουσιαστική, αξιόπιστη τεχνολογία, το T-Roc ενσωματώνει όλα εκείνα τα στοιχεία που οι πελάτες έχουν συνδέσει διαχρονικά με τη Volkswagen. Γι’ αυτό και συνεχίζει να αποτελεί ένα SUV που εμπνέει σιγουριά πριν ακόμη ξεκινήσει η διαδρομή. Και αυτή ακριβώς η σιγουριά είναι που μετατρέπεται σε προτίμηση, σε εμπιστοσύνη και τελικά σε ισχυρή εμπορική παρουσία σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η επιτυχία του T-Roc ενισχύεται ακόμη περισσότερο από τη συνολική δυναμική της ίδιας της μάρκας. Το πρώτο τρίμηνο του έτους, η Volkswagen επιβεβαίωσε την ηγετική της θέση στην ευρωπαϊκή αγορά, με 343.888 πωλήσεις και μερίδιο 9,9%, αναδεικνύοντας τη δύναμη του χαρτοφυλακίου της και τη σταθερή εμπιστοσύνη που απολαμβάνει από τους Ευρωπαίους πελάτες. Σε αυτή την πορεία, το T-Roc αποτελεί έναν από τους βασικούς εκφραστές της επιτυχίας της.

Όταν ένα μοντέλο επιλέγεται από δεκάδες χιλιάδες οδηγούς στην Ευρώπη μέσα σε μόλις τρεις μήνες, η αποδοχή του αποκτά ξεχωριστό βάρος. Δεν πρόκειται απλώς για ένα ελκυστικό SUV, αλλά για ένα μοντέλο που έχει ήδη κερδίσει την εμπιστοσύνη της αγοράς με τον πιο ουσιαστικό τρόπο: μέσα από την επιλογή των ίδιων των πελατών.Το νέο Volkswagen T-Roc συνεχίζει έτσι την επιτυχημένη του πορεία, επιβεβαιώνοντας ότι η πραγματική αξία ενός αυτοκινήτου δεν αποτυπώνεται μόνο στα χαρακτηριστικά του, αλλά κυρίως στην εμπιστοσύνη που κατακτά στην πράξη.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
VW
 |
VW T-ROC
 |
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top