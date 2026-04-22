Ηλιούπουλη: Παραδόθηκε ο οδηγός για το θανατηφόρο τροχαίο

Παραδόθηκε αυτοβούλως μετά από εννέα μέρες ο οδηγός του αυτοκινήτου που φέρεται να εμπλέκεται στο θανατηφόρο τροχαίο στην Ηλιούπολη. Ισχυρίζεται πως ο μοτοσικλετιστής ακούμπησε τον καθρέφτη του αυτοκινήτου του και έχασε τον έλεγχο, ενώ ο ίδιος έφυγε από το σημείο αφού περαστικοί έσπευσαν να του δώσουν τις πρώτες βοήθειες.

Λίγες ώρες αργότερα ο 64χρονος μοτοσικλετιστής κατέληξε στο νοσοκομείο. Ο οδηγός του πράσινου αυτοκινήτου που φαίνεται πως εμπλέκεται στο δυστύχημα, τον εγκατέλειψε αιμόφυρτο στο έδαφος...

Σήμερα, εννέα μέρες μετά παραδόθηκε στις Αρχές.

Ηλιούπολη: «Χτύπησε στον καθρέφτη του αυτοκινήτου μου και έπεσε»

Αυτόπτης μάρτυρας λέει στην κάμερα: «Έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα χτύπησε κάποιον και έφυγε. Έπρεπε από την πρώτη μέρα να παραδοθεί».

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, ο ίδιος υποστήριξε: «Tο δίκυκλο χτύπησε στον καθρέφτη του αυτοκινήτου μου, με αποτέλεσμα ο οδηγός του να χάσει τον έλεγχο και να πέσει στο οδόστρωμα. Στο σημείο συγκεντρώθηκε κόσμος, ενώ έφτασαν και αστυνομικοί που απομάκρυναν τους παρευρισκόμενους. Για αυτό και εγώ εγκατέλειψα το σημείο του τροχαίου».

Ηλιούπολη: Η στιγμή της μοιραίας σύγκρουσης

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε στη συμβολή των οδών Κλεάνθους και Πύρρωνος στην Ηλιούπολη. Κάτω από άγνωστες συνθήκες, μια μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με ένα αυτοκίνητο. Ο μηχανόβιος έχασε τον έλεγχο της πορείας του οχήματός του, προσέκρουσε στο κράσπεδο και εκσφενδονίστηκε δεκάδες μέτρα μακρυά.

Στο σημείο έσπευσαν περαστικοί, αλλά και αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ για να δώσουν τις πρώτες βοήθειες.

Το αυτοκίνητό του κατασχέθηκε αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος ενώ σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος του.