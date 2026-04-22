Προειδοποίηση Μητσοτάκη για μεγάλες οικονομικές επιπτώσεις λόγω Ιράν

«Η ΕΕ χρειάζεται plan b αν συνεχιστεί η κρίση» διαμήνυσε από τους Δελφούς

Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προειδοποίηση Μητσοτάκη για τις συνέπειες της κρίσης με το Ιράν (βίντεο Star)
  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προειδοποίησε για σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις στην Ελλάδα και την Ευρώπη λόγω πιθανής παράτασης του μπλόκου στα Στενά του Ορμούζ.
  • Ζήτησε από την ΕΕ να έχει Plan B για την αντιμετώπιση της κρίσης, τονίζοντας ότι καμία χώρα δεν μπορεί να στηρίξει μόνη της την οικονομία της.
  • Επισήμανε την ανάγκη για άμεση διπλωματική λύση και μόνιμη εκεχειρία, προκειμένου να διασφαλιστεί η ελεύθερη ναυσιπλοΐα.
  • Τόνισε τη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας και της πυρηνικής ενέργειας στην ευρωπαϊκή στρατηγική, προκειμένου να μειωθεί η εξάρτηση από τρίτες χώρες.
  • Αναφέρθηκε στην αμυντική ενίσχυση της Κύπρου και τη σημασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας για την Ελλάδα.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προειδοποίησε από το Forum των Δελφών, για σημαντικές οικονομικές συνέπειες για την Ελλάδα και την Ευρώπη σε περίπτωση που παραταθεί το μπλόκο στα Στενά του Ορμούζ και ζήτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει Plan B. Ν

Στη συζήτηση που συντόνισε ο ανταποκριτής του CNN Fred Pleitgen, ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε την κατάσταση «εξαιρετικά κρίσιμη», προειδοποιώντας για ενδεχόμενη κρίση μεγάλης κλίμακας.

Όπως ανέφερε, ενδεχόμενη συνέχιση του μπλόκου θα προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στον εφοδιασμό πετρελαίου και προϊόντων, αύξηση στις τιμές ενέργειας, ελλείψεις σε λιπάσματα, άνοδο του πληθωρισμού και επιβράδυνση της ανάπτυξης. «Αντιμετωπίζουμε πιθανώς μια κρίση σημαντικών διαστάσεων», τόνισε.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι, παρότι η Ελλάδα εμφανίζει καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες, δεν θα μείνει ανεπηρέαστη από ένα τέτοιο σοκ, υπογραμμίζοντας ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις ενδέχεται να μεταφραστούν σε νέες πιέσεις στην καθημερινότητα των πολιτών.

Παράλληλα, έδωσε έμφαση στην ανάγκη άμεσης διπλωματικής λύσης, ευθυγραμμιζόμενος με τη θέση του António Costa για αποκλιμάκωση της έντασης. Όπως σημείωσε, προτεραιότητα αποτελεί μια μόνιμη εκεχειρία και η επιστροφή στην κανονικότητα, υπογραμμίζοντας ότι η ελεύθερη ναυσιπλοΐα δεν μπορεί να τίθεται υπό περιορισμούς ή επιβαρύνσεις.

Προειδοποίηση Μητσοτάκη από το Delphi Forum για κρίση σημαντικών διαστάσεων αν συνεχιστεί ο πόλεμος στο Ιράν  

Έκκληση για ευρωπαϊκό σχέδιο έκτακτης ανάγκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε την Ευρώπη να μην περιοριστεί σε ευχές για ταχεία ομαλοποίηση, αλλά να προετοιμαστεί και για το δυσμενέστερο σενάριο. «Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να έχουμε ένα plan B. Καμία χώρα δεν μπορεί να στηρίξει μόνη της την οικονομία της σε μια παρατεταμένη κρίση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τόνισε ότι η κρίση αποτελεί ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση να επαναπροσδιορίσει τη στρατηγική της αυτονομία και την ενεργειακή της ασφάλεια, φέρνοντας ως παράδειγμα την εμπειρία της Ουκρανίας.

Ενεργειακός ρεαλισμός και πυρηνική ενέργεια

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ζήτημα της ενεργειακής πολιτικής, επισημαίνοντας ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να εστιάζει αποκλειστικά στην πράσινη μετάβαση χωρίς να διασφαλίζει την επάρκεια και την ασφάλεια εφοδιασμού.

Αναφερόμενος στην πυρηνική ενέργεια, υποστήριξε ότι η Ευρώπη έχασε πολύτιμο χρόνο λόγω ιδεολογικών αγκυλώσεων. «Πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι για την πυρηνική ενέργεια», δήλωσε, επισημαίνοντας την ανάγκη ανάπτυξης ευρωπαϊκής τεχνολογίας αντί της εξάρτησης από τρίτες χώρες.

Αμυντική ενίσχυση της Κύπρου και ναυσιπλοΐα

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην αμυντική ενίσχυση της Κύπρου μετά τις πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή, τονίζοντας ότι προτεραιότητα είναι η διασφάλιση της εδαφικής της ακεραιότητας, ενώ έκανε λόγο για ενεργοποίηση, για πρώτη φορά, του άρθρου 42 παράγραφος 7 της ΕΕ.

Υπογράμμισε επίσης τη σημασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας, σημειώνοντας ότι αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Ελλάδα και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ  δεδομένου ότι η χώρα συγκαταλέγεται στις κορυφαίες ναυτιλιακές δυνάμεις παγκοσμίως.
 

