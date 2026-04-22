Προειδοποίηση Μητσοτάκη για μεγάλες οικονομικές επιπτώσεις λόγω Ιράν

Προειδοποίηση Μητσοτάκη για τις συνέπειες της κρίσης με το Ιράν (βίντεο Star)

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προειδοποίησε από το Forum των Δελφών, για σημαντικές οικονομικές συνέπειες για την Ελλάδα και την Ευρώπη σε περίπτωση που παραταθεί το μπλόκο στα Στενά του Ορμούζ και ζήτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει Plan B. Ν

Στη συζήτηση που συντόνισε ο ανταποκριτής του CNN Fred Pleitgen, ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε την κατάσταση «εξαιρετικά κρίσιμη», προειδοποιώντας για ενδεχόμενη κρίση μεγάλης κλίμακας.

Όπως ανέφερε, ενδεχόμενη συνέχιση του μπλόκου θα προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στον εφοδιασμό πετρελαίου και προϊόντων, αύξηση στις τιμές ενέργειας, ελλείψεις σε λιπάσματα, άνοδο του πληθωρισμού και επιβράδυνση της ανάπτυξης. «Αντιμετωπίζουμε πιθανώς μια κρίση σημαντικών διαστάσεων», τόνισε.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι, παρότι η Ελλάδα εμφανίζει καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες, δεν θα μείνει ανεπηρέαστη από ένα τέτοιο σοκ, υπογραμμίζοντας ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις ενδέχεται να μεταφραστούν σε νέες πιέσεις στην καθημερινότητα των πολιτών.

Παράλληλα, έδωσε έμφαση στην ανάγκη άμεσης διπλωματικής λύσης, ευθυγραμμιζόμενος με τη θέση του António Costa για αποκλιμάκωση της έντασης. Όπως σημείωσε, προτεραιότητα αποτελεί μια μόνιμη εκεχειρία και η επιστροφή στην κανονικότητα, υπογραμμίζοντας ότι η ελεύθερη ναυσιπλοΐα δεν μπορεί να τίθεται υπό περιορισμούς ή επιβαρύνσεις.

Προειδοποίηση Μητσοτάκη από το Delphi Forum για κρίση σημαντικών διαστάσεων αν συνεχιστεί ο πόλεμος στο Ιράν

Έκκληση για ευρωπαϊκό σχέδιο έκτακτης ανάγκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε την Ευρώπη να μην περιοριστεί σε ευχές για ταχεία ομαλοποίηση, αλλά να προετοιμαστεί και για το δυσμενέστερο σενάριο. «Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να έχουμε ένα plan B. Καμία χώρα δεν μπορεί να στηρίξει μόνη της την οικονομία της σε μια παρατεταμένη κρίση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τόνισε ότι η κρίση αποτελεί ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση να επαναπροσδιορίσει τη στρατηγική της αυτονομία και την ενεργειακή της ασφάλεια, φέρνοντας ως παράδειγμα την εμπειρία της Ουκρανίας.

Ενεργειακός ρεαλισμός και πυρηνική ενέργεια

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ζήτημα της ενεργειακής πολιτικής, επισημαίνοντας ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να εστιάζει αποκλειστικά στην πράσινη μετάβαση χωρίς να διασφαλίζει την επάρκεια και την ασφάλεια εφοδιασμού.

Αναφερόμενος στην πυρηνική ενέργεια, υποστήριξε ότι η Ευρώπη έχασε πολύτιμο χρόνο λόγω ιδεολογικών αγκυλώσεων. «Πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι για την πυρηνική ενέργεια», δήλωσε, επισημαίνοντας την ανάγκη ανάπτυξης ευρωπαϊκής τεχνολογίας αντί της εξάρτησης από τρίτες χώρες.

Αμυντική ενίσχυση της Κύπρου και ναυσιπλοΐα

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην αμυντική ενίσχυση της Κύπρου μετά τις πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή, τονίζοντας ότι προτεραιότητα είναι η διασφάλιση της εδαφικής της ακεραιότητας, ενώ έκανε λόγο για ενεργοποίηση, για πρώτη φορά, του άρθρου 42 παράγραφος 7 της ΕΕ.

Υπογράμμισε επίσης τη σημασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας, σημειώνοντας ότι αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Ελλάδα και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ δεδομένου ότι η χώρα συγκαταλέγεται στις κορυφαίες ναυτιλιακές δυνάμεις παγκοσμίως.

