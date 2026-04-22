Ιορδανίδης για Ληναίο - Φωτίου: «Με έσωσαν – Σαν δύο φύλακες άγγελοι»

Ο άγνωστος διάλογος που αποκάλυψε ο ηθοποιός

Δείτε όσα είχε πει ο Τάσος Ιορδανίδης για τον Στέφανο Ληναίο και την Έλλη Φωτίου
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Έφυγε από τη ζωή ο Στέφανος Ληναίος σε ηλικία 98 ετών, προκαλώντας θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο.
  • Η κόρη του, Μαργαρίτα Μυτιλιναίου, ανακοίνωσε τον θάνατό του με συγκινητική ανάρτηση.
  • Ο Τάσος Ιορδανίδης αποχαιρέτησε τον Ληναίο με προσωπική ανάρτηση και διάλογο που είχαν.
  • Αναφέρθηκε στη στήριξη που έλαβε από τον Ληναίο και την Έλλη Φωτίου σε δύσκολες στιγμές, χαρακτηρίζοντάς τους 'φύλακες άγγελοι'.
  • Ο Ληναίος αφήνει πίσω του σημαντική καλλιτεχνική κληρονομιά και ανθρώπινες σχέσεις.

Σε ηλικία 98 ετών έφυγε από τη ζωή ο Στέφανος Ληναίος, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο και σε όσους τον γνώρισαν μέσα από τη μακρά πορεία του στο θέατρο και την τηλεόραση.

Στέφανος Ληναίος-Έλλη Φωτίου

Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε η κόρη του, Μαργαρίτα Μυτιλιναίου, με μια ανάρτηση που συγκίνησε, αποχαιρετώντας τον πατέρα της με λόγια αγάπης και ευγνωμοσύνης.

Το συγκινητικό αντίο του Τάσου Ιορδανίδη

Ο ηθοποιός και παρουσιαστής της ΕΡΤ, Τάσος Ιορδανίδης, αποχαιρέτησε τον Στέφανο Ληναίο με μια ιδιαίτερα προσωπική ανάρτηση στα social media, δημοσιεύοντας χαρακτηριστικό διάλογο που είχαν μεταξύ τους.

Στέφανος Ληναίος - Έλλη Φωτίου: Ο έρωτάς τους κράτησε σχεδόν 7 δεκαετίες!

Όπως έγραψε:

«Τάσο μου…
-Κύριε Στέφανε! Την καλημέρα μου! Όλα καλά;
-Όλα καλά, όλα ανθηρά! Μόνο ένα πράγμα θέλω να σου ζητήσω…
-Πείτε μου, ό,τι θέλετε!
-Αλλάζουμε θέσεις ρε κερατά; Μου δίνεις τα χρόνια σου, να πάρω τα δικά σου;
-Σωπάτε καλέ, εσείς πιο νέος είστε από μένα…
-Έχω την Έλλη δίπλα μου, γι’ αυτό. Είμαι πολύ τυχερός Τάσο μου. Αυτό το πλασματάκι που γνώρισα τότε έγινε αυτή η γυναίκα που έγινε!»

Ο διάλογος συνεχίζεται με αναφορές σε ιστορία, πολιτική και θέατρο, ενώ ο αποχαιρετισμός τους είχε πάντα έναν σταθερό τόνο αγάπης και φροντίδας:

«– Τη Θάλεια και τα μάτια σου!
– Μην αγχώνεστε, εννοείται!
– Ακούς τι σου λέω! Τη Θάλεια και τα μάτια σου! Εγώ, αν δεν ήταν η Έλλη, δε θα ήμουν εδώ!»

«Σαν φύλακες άγγελοι»

Ο Τάσος Ιορδανίδης αναφέρθηκε επίσης στη βαθιά σχέση που είχε αναπτυχθεί ανάμεσά τους, σημειώνοντας πως ο Στέφανος Ληναίος και η Έλλη Φωτίου στάθηκαν στο πλευρό του σε δύσκολες στιγμές.

«Το 2020, ο Στέφανος Ληναίος και η κυρία Έλλη Φωτίου με έσωσαν. Σαν δύο φύλακες άγγελοι. Δύο άγγελοι που έγιναν οικογένειά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας το μήνυμά του, ο ηθοποιός έγραψε: «Κύριε Στέφανε… μην αγχώνεστε, εννοείται! Τα φιλιά μας, την αγάπη μας».

 

Ο Στέφανος Ληναίος αφήνει πίσω του μια σημαντική καλλιτεχνική διαδρομή και μια παρακαταθήκη ανθρώπινων σχέσεων που, όπως φαίνεται, ξεπερνούν τον χρόνο.

