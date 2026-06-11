Ζησάκης: Πού θα γίνει η βάπτιση του γιου του & τα ονόματα που θα του δώσουν

Όσα αποκάλυψε ο ηθοποιός για τη βάπτιση που πλησιάζει

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.06.26 , 12:50 Μπιμπίλας: «Δε θέλω να ξανά έρθει ο έρωτας. Με έχει πληγώσει»
11.06.26 , 12:43 Αποστολία Ζώη: «Κατά βάση με φλερτάρουν μικρότεροι άνδρες»
11.06.26 , 12:41 Όλγα Κεφαλογιάννη: Η γυναικοκτονία ως θεσμική και κοινωνική πρόκληση
11.06.26 , 12:18 Άση Μπήλιου: H Αφροδίτη στον Λέοντα από 13/6- Πώς θα επηρεάσει τα ζώδια
11.06.26 , 12:01 Μπάσκετ: Νίκη του Παναθηναϊκού στον τέταρτο τελικό για το πρωτάθλημα
11.06.26 , 11:57 Γνωστός καλλιτέχνης αναλαμβάνει ταξιδιωτική εκπομπή στο OPEN
11.06.26 , 11:42 Μεσσαροπούλου για Μυλωνάκη: «Χάρη στην αγάπη μας είμαστε όλοι μαζί σήμερα»
11.06.26 , 11:38 Πέτρος Συρίγος επέστρεψε στο πλατό: «Πρέπει να κόψω ταχύτητα»
11.06.26 , 11:34 Έκτακτο δελτίο καιρού από την ΕΜΥ: Βροχές και καταιγίδες σε έξι περιοχές
11.06.26 , 11:30 Πανελλήνιες 2026 - ΕΠΑΛ: Oι απαντήσεις στα θέματα των μαθημάτων ειδικότητας
11.06.26 , 11:20 Μουντιάλ 2026: Η γιορτή αρχίζει, αλλά η πολιτική κλέβει την παράσταση
11.06.26 , 11:14 Δώρα Χρυσικού: «Ένας άνθρωπος που αρρωσταίνει δεν παύει να είναι ο ίδιος»
11.06.26 , 11:12 Παραιτήθηκε ο γ.γ. του υπουργείου Πολιτισμού, Γιώργος Διδασκάλου
11.06.26 , 11:11 Hλιάνα Παπαγεωργίου: Βόλτα με τον σύντροφό της, Γιάννη Καραβασάνη
11.06.26 , 11:00 Ζησάκης: Πού θα γίνει η βάπτιση του γιου του & τα ονόματα που θα του δώσουν
Περιπέτεια για την κόρη της Πάολα: «Κυκλοφορώ σαν αποτυχημένο υαλουρονικό»
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Dinner με τις φίλες της για τα γενέθλιά της
Έκτακτο δελτίο καιρού από την ΕΜΥ: Βροχές και καταιγίδες σε έξι περιοχές
Τζένη Μπαλατσινού: Με τον Κικίλια & τον γιο της Μάξιμο στο Hautes Grecians
MasterChef 2026: Αυτή η μπριγάδα κέρδισε στη δοκιμασία του Τοίχου
Λιάγκας- Αντωνά: Μαζί στα εγκαίνια του εστιατορίου του Σταθοκωστόπουλου
Μπήλιου: Τα 4 ζώδια που επηρεάζονται από τη δύσκολη όψη Ερμή - Κρόνου
MasterChef: Το ατύχημα του Ανδρέα με το βαζάκι!
Άση Μπήλιου: H Αφροδίτη στον Λέοντα από 13/6- Πώς θα επηρεάσει τα ζώδια
Μεσσαροπούλου για Μυλωνάκη: «Χάρη στην αγάπη μας είμαστε όλοι μαζί σήμερα»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ευθύμης Ζησάκης: Όσα είπε για τη βάπτιση του γιου του / βίντεο Happy Day

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η βάπτιση του γιου του Ευθύμη Ζησάκη και της Χρύσας Παπαλελούδη θα γίνει τον Ιούνιο στον Άγιο Νεκτάριο στην Αίγινα.
  • Τα προτεινόμενα ονόματα για τον γιο τους είναι "Ιάσονας Ιωάννης".
  • Νονοί της βάπτισης θα είναι ο κ. Νίκος και η κ. Σάντρα.
  • Ο γιος τους γεννήθηκε στις 24 Μαρτίου 2025 και είναι περίπου 15 μηνών.
  • Ο Ζησάκης είχε αναφερθεί στις προκλήσεις της εγκυμοσύνης της συζύγου του, τονίζοντας τη δύναμη των γυναικών.

Ο Ευθύμης Ζησάκης και η σύζυγός του, Χρύσα Παπαλελούδη, ετοιμάζονται για τη βάπτιση του γιου τους, που πλησιάζει. Όπως είπε ο ηθοποιός, το μυστήριο θα γίνει μέσα στον Ιούνιο στον Άγιο Νεκτάριο στην Αίγινα. 

«Βαφτίζουμε τώρα τον Ιούνιο. Το όνομα το κοιτάμε...πάμε προς "Ιάσονας Ιωάννης", εκεί είμαστε», αποκάλυψε.

Ο τηλεοπτικός Άρης Τριανταφύλλου από τη σειρά «Το σόι σου» αναφέρθηκε και στους νονούς, λέγοντας πως θα είναι ο κ. Νίκος και η κ. Σάντρα, χωρίς να δίνει λεπτομέρειες αν είναι συγγενείς ή φίλοι με το ζευγάρι. 

Η βάπτιση θα γίνει στην Αίγινα, στον Άγιο Νεκτάριο, «είχε τάμα η Χρύσα η γυναίκα μου», παραδέχτηκε. 

Το ζευγάρι υποδέχτηκε τον γιο του στις 24 Μαρτίου του 2025. Το αγοράκι είναι τώρα περίπου 15 μηνών. Ο Ευθύμης Ζησάκης και η σύζυγός του έκαναν τον θρησκευτικό τους γάμο στο Λαγονήσι, μετά από τρία χρόνια σχέσης, τον Σεπτέμβριο του 2023.

Ο ηθοποιός είχε αναφερθεί στην εγκυμοσύνη της συζύγου του και τις στιγμές αγωνίας που πέρασαν, σε συνέντευξή του στη Super Κατερίνα, τον περασμένο Ιανουάριο.

«Εμείς είχαμε μια εγκυμοσύνη η οποία ξεκίνησε υπέροχα, αλλά μετέπειτα, ας πούμε, τους τελευταίους 5 μήνες αναγκαστήκαμε να μείνει στο κρεβάτι η Χρύσα. Αυτό ήθελε ψυχική δύναμη, ήθελε αφοσίωση.  Εγώ ήμουν δίπλα, όσο μπορούσα, στήριζα. Αλλά ήτανε μια διαδικασία η οποία, παιδιά, έχει πάρα πολλή αγωνία... θέλει να έχεις ψυχική δύναμη», είχε πει χαρακτηριστικά και είχε αποκαλύψει επίσης όταν ήταν παρών στον τοκετό. 

«Νομίζω σίγουρα μας έδεσε πιο πολύ, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι βλέπεις ότι ο άνθρωπός σου και γενικά οι γυναίκες που κυοφορούν έχουνε μια δύναμη, την οποία όχι μόνο πρέπει να επικροτήσουμε εμείς οι άντρες, πρέπει να σταθούμε απλά δίπλα, ταπεινά, και να τη στηρίζουμε»

«Εγώ αυτό πήρα από όλο αυτό, γιατί κατάλαβα το τι αγωνία και το τι—πώς να το πω—τι δύσκολες στιγμές περνάει μια γυναίκα για να φέρει ένα παιδί στον κόσμο. Είναι μεγάλο πράγμα», είχε καταλήξει.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΥΘΥΜΗΣ ΖΗΣΑΚΗΣ
 |
ΒΑΠΤΙΣΗ
 |
ΓΙΟΣ
 |
ΟΝΟΜΑ
 |
ΣΥΖΥΓΟΣ
 |
ΧΡΥΣΑ ΠΑΠΑΛΕΛΟΥΔΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top