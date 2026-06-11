Ο Ευθύμης Ζησάκης και η σύζυγός του, Χρύσα Παπαλελούδη, ετοιμάζονται για τη βάπτιση του γιου τους, που πλησιάζει. Όπως είπε ο ηθοποιός, το μυστήριο θα γίνει μέσα στον Ιούνιο στον Άγιο Νεκτάριο στην Αίγινα.

«Βαφτίζουμε τώρα τον Ιούνιο. Το όνομα το κοιτάμε...πάμε προς "Ιάσονας Ιωάννης", εκεί είμαστε», αποκάλυψε.

Ο τηλεοπτικός Άρης Τριανταφύλλου από τη σειρά «Το σόι σου» αναφέρθηκε και στους νονούς, λέγοντας πως θα είναι ο κ. Νίκος και η κ. Σάντρα, χωρίς να δίνει λεπτομέρειες αν είναι συγγενείς ή φίλοι με το ζευγάρι.

Η βάπτιση θα γίνει στην Αίγινα, στον Άγιο Νεκτάριο, «είχε τάμα η Χρύσα η γυναίκα μου», παραδέχτηκε.

Το ζευγάρι υποδέχτηκε τον γιο του στις 24 Μαρτίου του 2025. Το αγοράκι είναι τώρα περίπου 15 μηνών. Ο Ευθύμης Ζησάκης και η σύζυγός του έκαναν τον θρησκευτικό τους γάμο στο Λαγονήσι, μετά από τρία χρόνια σχέσης, τον Σεπτέμβριο του 2023.

Ο ηθοποιός είχε αναφερθεί στην εγκυμοσύνη της συζύγου του και τις στιγμές αγωνίας που πέρασαν, σε συνέντευξή του στη Super Κατερίνα, τον περασμένο Ιανουάριο.

«Εμείς είχαμε μια εγκυμοσύνη η οποία ξεκίνησε υπέροχα, αλλά μετέπειτα, ας πούμε, τους τελευταίους 5 μήνες αναγκαστήκαμε να μείνει στο κρεβάτι η Χρύσα. Αυτό ήθελε ψυχική δύναμη, ήθελε αφοσίωση. Εγώ ήμουν δίπλα, όσο μπορούσα, στήριζα. Αλλά ήτανε μια διαδικασία η οποία, παιδιά, έχει πάρα πολλή αγωνία... θέλει να έχεις ψυχική δύναμη», είχε πει χαρακτηριστικά και είχε αποκαλύψει επίσης όταν ήταν παρών στον τοκετό.

«Νομίζω σίγουρα μας έδεσε πιο πολύ, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι βλέπεις ότι ο άνθρωπός σου και γενικά οι γυναίκες που κυοφορούν έχουνε μια δύναμη, την οποία όχι μόνο πρέπει να επικροτήσουμε εμείς οι άντρες, πρέπει να σταθούμε απλά δίπλα, ταπεινά, και να τη στηρίζουμε»

«Εγώ αυτό πήρα από όλο αυτό, γιατί κατάλαβα το τι αγωνία και το τι—πώς να το πω—τι δύσκολες στιγμές περνάει μια γυναίκα για να φέρει ένα παιδί στον κόσμο. Είναι μεγάλο πράγμα», είχε καταλήξει.