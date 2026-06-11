Honda: Η μάχη των δικύλινδρων

Η Honda ετοιμάζεται να εισαγάγει ένα νέο στοιχείο στον μακροχρόνιο διαγωνισμό customisation του hondacustoms.com για το 2026, στο φεστιβάλ Wheels and Waves στο Μπιαρίτζ. Η φετινή διοργάνωση θα είναι η έβδομη για τον θεσμό του Hondacustoms.com και θα δει δέκα custom δημιουργίες των δικύλινδρων εν σειρά μοντέλων 750cc, Hornet και Transalp, να έρχονται αντιμέτωπες σε μια αναμέτρηση ‘On Road Vs. Off Road’.

Χτίζοντας πάνω στις επιτυχίες των προηγούμενων διαγωνισμών, η φετινή έκδοση περιλαμβάνει ένα ακόμη νέο στοιχείο, καθώς η κάθε μοτοσυκλέτα θα αξιολογηθεί από τους σχεδιαστές των αρχικών μοντέλων παραγωγής – τον Valerio Aiello (Transalp) και τον Giovanni Dovis (Hornet) από το κέντρο R&D της Honda στη Ρώμη.

Ο διαγωνισμός ‘On Vs. Off’ ακολουθεί ένα εκλεκτικό μείγμα άλλων μοντέλων της Honda που έχουν τραβήξει την προσοχή μερικών από τα πιο δημιουργικά μυαλά της Ευρώπης: το 2020, η CB1000R ήταν η πρώτη μοτοσυκλέτα που τέθηκε σε ψηφοφορία, ακολουθούμενη το 2021 από την CB650R και την CMX500 Rebel το 2022. Για το 2023, τα minibikes Dax, Grom και Monkey βρέθηκαν στο επίκεντρο, το 2024 είδαμε την CL500 (και μία CL250) να μεταμορφώνονται σε μια ευρεία γκάμα εντυπωσιακών δημιουργιών, ενώ πέρυσι η ολοκαίνουργια GB350S έκλεψε την παράσταση.

Ο διαγωνισμός Hondacustoms.com έχει εξελιχθεί σε έναν ετήσιο θεσμό – που "τρέχει" ταυτόχρονα σε φυσικό και ψηφιακό περιβάλλον – ο οποίος κερδίζει διαρκώς σε δημοτικότητα καθώς η φαντασία οργιάζει. Η πλατφόρμα δέχτηκε πάνω από 30.000 επισκέπτες που ψήφισαν καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2025, σημειώνοντας αύξηση 19% σε ετήσια βάση, με περισσότερους από 7.300 χρήστες να κατεβάζουν το custom wallpaper της μοτοσυκλέτας της επιλογής τους.

Και οι δέκα μοτοσυκλέτες – πέντε Transalp και πέντε Hornet – θα βρίσκονται σε φυσική έκθεση στο ετήσιο φεστιβάλ Wheels and Waves στο Μπιαρίτζ έως την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026, ενώ η διαδικτυακή ψηφοφορία στο hondacustoms.com θα παραμείνει ανοιχτή σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Οι επισκέπτες του ιστότοπου μπορούν να ψηφίσουν την αγαπημένη τους custom κατασκευή και να κατεβάσουν το αντίστοιχο, αποκλειστικό wallpaper για τη συσκευή τους.