Τραμπ: Δε θέλω παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν αλλά συμφωνία

«Έχουμε το πάνω χέρι» -«Η Κίνα έκανε δωράκια στην Τεχεράνη»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: φωτογραφία AP
Δε θέλει παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν ο Τραμπ (βίντεο Mega)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν επιθυμεί παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν, αλλά οριστική συμφωνία.
  • Τόνισε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε ισχυρή διαπραγματευτική θέση και αναμένει καλή συμφωνία.
  • Αναφέρθηκε στην ικανότητα των ΗΠΑ να ενισχύσουν στρατιωτικά τις δυνάμεις τους κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας.
  • Επισήμανε ότι η τρέχουσα ηγεσία του Ιράν είναι πιο λογική από την προηγούμενη, αλλά η χώρα είναι σε δύσκολη θέση.
  • Αναφέρθηκε σε πιθανή πολεμική σύγκρουση αν δεν υπάρξει συμφωνία.

Δε θέλει παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν αλλά οριστική συμφωνία τόνισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο CNBC, κατά την οποία ισχυρίσθηκε  ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε ισχυρή διαπραγματευτική θέση και ότι θα καταλήξουν με μία πολύ καλή συμφωνία, 

«Δεν θέλω να το κάνω. Δεν έχουμε πολύ χρόνο», τόνισε, αναφερόμενος στην πιθανότητα παράτασης της εκεχειρίας.

«Η Τεχεράνη δεν είχε άλλη  επιλογή από το να στείλει αντιπροσωπεία στο Πακιστάν» πρόσθεσε για τη διαπραγμάτευση ΗΠΑ – Ιράν στο Ισλαμαμπάντ.  

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι «η ηγεσία με την οποία διαπραγματευόμαστε τώρα είναι πολύ πιο λογική από την προηγούμενη, αλλά έχει καταστραφεί το ναυτικό τους, η αεροπορία τους, δεν έχουν επιλογή. Έχουμε το πάνω χέρι στη διαπραγμάτευση τώρα». 

Για τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμουζ ισχυρίσθηκε ότι «είναι απόλυτα  επιτυχημένος, ανεξάρτητα με το τι λένε τα fake news εκεί έξω|. 

Αναφορικά με τον αν θα δώσει παράταση στην εκεχειρία δήλωσε επίσης, υπονοώντας ότι πρέπει να υπάρξει οριστική συμφωνία: Δεν έχουμε χρόνο, δε θέλω να δώσω παράταση». 

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αν και υπογράμμισε ότι «το Ιράν μπορεί να μετατράπηκε σε μια νόμιμη» και σωστή χώρα» άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να υπάρξει εκ νέου  πολεμική σύγκρουση:  

«Αν  δεν υπάρξει συμφωνία εμείς είμαστε έτοιμοι.  Χρησιμοποιήσαμε τον χρόνο της εκεχειρίας για να δυναμώσουμε στρατιωτικά. Προφανώς και οι Ιρανοί έχουν κάνει κάτι αντίστοιχο». 

Παραδέχθηκε επίσης ότι το Ιράν έχει ακόμα στοκ πυραύλων και διατύπωσε αιχμές για τη στάση της Κίνας, σχετικά με το ρεσάλτο σε τάνκερ από τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ: «Χθες πιάσαμε ένα Ιρανικό πλοίο με «δωράκια» από την Κίνα. Νόμιζα ότι με την Κίνα υπήρχε κάποια κατανόηση, ότι συμφωνήσαμε σε κάποια πράματα». .
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
 |
ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ
 |
ΙΡΑΝ
 |
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
 |
ΠΑΚΙΣΤΑΝ
 |
ΚΙΝΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top