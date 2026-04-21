Τραμπ: Δε θέλω παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν αλλά συμφωνία

Δε θέλει παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν ο Τραμπ (βίντεο Mega)

Δε θέλει παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν αλλά οριστική συμφωνία τόνισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο CNBC, κατά την οποία ισχυρίσθηκε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε ισχυρή διαπραγματευτική θέση και ότι θα καταλήξουν με μία πολύ καλή συμφωνία,

«Δεν θέλω να το κάνω. Δεν έχουμε πολύ χρόνο», τόνισε, αναφερόμενος στην πιθανότητα παράτασης της εκεχειρίας.

«Η Τεχεράνη δεν είχε άλλη επιλογή από το να στείλει αντιπροσωπεία στο Πακιστάν» πρόσθεσε για τη διαπραγμάτευση ΗΠΑ – Ιράν στο Ισλαμαμπάντ.

Τραμπ: «Έχουμε το πάνω χέρι στη διαπραγμάτευση με το Ιράν ώρα»

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι «η ηγεσία με την οποία διαπραγματευόμαστε τώρα είναι πολύ πιο λογική από την προηγούμενη, αλλά έχει καταστραφεί το ναυτικό τους, η αεροπορία τους, δεν έχουν επιλογή. Έχουμε το πάνω χέρι στη διαπραγμάτευση τώρα».

Για τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμουζ ισχυρίσθηκε ότι «είναι απόλυτα επιτυχημένος, ανεξάρτητα με το τι λένε τα fake news εκεί έξω|.

Αναφορικά με τον αν θα δώσει παράταση στην εκεχειρία δήλωσε επίσης, υπονοώντας ότι πρέπει να υπάρξει οριστική συμφωνία: Δεν έχουμε χρόνο, δε θέλω να δώσω παράταση».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αν και υπογράμμισε ότι «το Ιράν μπορεί να μετατράπηκε σε μια νόμιμη» και σωστή χώρα» άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να υπάρξει εκ νέου πολεμική σύγκρουση:

«Αν δεν υπάρξει συμφωνία εμείς είμαστε έτοιμοι. Χρησιμοποιήσαμε τον χρόνο της εκεχειρίας για να δυναμώσουμε στρατιωτικά. Προφανώς και οι Ιρανοί έχουν κάνει κάτι αντίστοιχο».

Παραδέχθηκε επίσης ότι το Ιράν έχει ακόμα στοκ πυραύλων και διατύπωσε αιχμές για τη στάση της Κίνας, σχετικά με το ρεσάλτο σε τάνκερ από τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ: «Χθες πιάσαμε ένα Ιρανικό πλοίο με «δωράκια» από την Κίνα. Νόμιζα ότι με την Κίνα υπήρχε κάποια κατανόηση, ότι συμφωνήσαμε σε κάποια πράματα». .

