Ο Ουγγαρέζος αποκάλυψε γιατί έλειπε από την εκπομπή: «Η πρόληψη σώζει ζωές»

Ευδιάθετος ο παρουσιαστής μετά από την ιατρική εξέταση που έκανε

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Στην εκπομπή Buongiorno επέστρεψε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος ύστερα από μία μέρα απουσίας.  Ο παρουσιαστής που όπως είχε πει η Φαίη Σκορδά το πρωί της Τρίτης, έλειπε προκειμένου να υποβληθεί σε προγραμματισμένες ιατρικές εξετάσεις τόνισε πως τη σημασία της πρόληψης σε θέματα υγείας.

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«Όλα καλά, δόξα τω Θεώ! Η πρόληψη είναι πολύ σημαντική, να κάνετε όλα όσα πρέπει να κάνετε, γιατί αυτό καλό είναι να το ξέρεις από νωρίς και να επιληφθείς, οτιδήποτε είναι» δήλωσε ο παρουσιαστής με μουσική υπόκρουση το τραγούδι  “Όλα καλά” του Σάκη Ρουβά.

Η Φαίη Σκορδά είχε αναφερθεί στην απουσία του Δημήτρη Ουγγαρέζου αναφέροντας πως ο δημοσιογράφος ήταν φοβισμένος για την εξέταση. Τότε η Κατερίνα Ζαρίφη για να ελαφρύνει λίγο το κλίμα είχε αναφέρει πως "έτσι τρώγονται οι θέσεις".


 

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