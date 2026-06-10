Στην εκπομπή Buongiorno επέστρεψε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος ύστερα από μία μέρα απουσίας. Ο παρουσιαστής που όπως είχε πει η Φαίη Σκορδά το πρωί της Τρίτης, έλειπε προκειμένου να υποβληθεί σε προγραμματισμένες ιατρικές εξετάσεις τόνισε πως τη σημασία της πρόληψης σε θέματα υγείας.



«Όλα καλά, δόξα τω Θεώ! Η πρόληψη είναι πολύ σημαντική, να κάνετε όλα όσα πρέπει να κάνετε, γιατί αυτό καλό είναι να το ξέρεις από νωρίς και να επιληφθείς, οτιδήποτε είναι» δήλωσε ο παρουσιαστής με μουσική υπόκρουση το τραγούδι “Όλα καλά” του Σάκη Ρουβά.

Η Φαίη Σκορδά είχε αναφερθεί στην απουσία του Δημήτρη Ουγγαρέζου αναφέροντας πως ο δημοσιογράφος ήταν φοβισμένος για την εξέταση. Τότε η Κατερίνα Ζαρίφη για να ελαφρύνει λίγο το κλίμα είχε αναφέρει πως "έτσι τρώγονται οι θέσεις".



