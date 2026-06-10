Το γνωστό γαλλικό σατιρικό περιοδικό, Charlie Hebdo κυκλοφορεί σήμερα με ένα πολύ προκλητικό εξώφυλλο αλλά και τον τίτλο «Coupe du monde de la pédophilie – Allez France!», δηλαδή «Μουντιάλ παιδοφυλίας - Πάμε Γαλλία!».

Ειδικότερα, στο εξώφυλλο φαίνεται ένας άνδρας με τη φανέλα της Εθνικής Γαλλίας που σηκώνει ένα τρόπαιο, με τη μορφή παιδιού με ανοιχτά πόδια. Το εξώφυλλο αυτό έρχεται σε μια περίοδο κοινωνικής κατακραυγής στη Γαλλία, λόγω της πολύκροτης υπόθεσης της 11χρονης Lyhanna, του κοριτσιού που βιάστηκε και δολοφονήθηκε από τον παιδόφυλο πατέρα της καλύτερής της φίλης.

Η σοκαριστική υπόθεση προκαλεί πρωτοφανή αμφισβήτηση των χειρισμών της Δικαιοσύνης και των αρμόδιων αρχών που παίρνουν μέτρα. Μπορεί η αναφορά να μη γίνεται ξεκάθαρα, ωστόσο η χρονική στιγμή δεν θεωρείται τυχαία λόγω και του Μουντιάλ που ξεκινά.

Coupe du monde de la pédophilie : Allez France !



👉 Charlie rend hommage à Marjane Satrapi

👉 France Travail fait courir les chômeurs

👉 Mutuelles communales : la grande illusion



En vente mercredi ! pic.twitter.com/QerfvDYPy2 — Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) June 9, 2026

Γαλλία: Το χρονικό της υπόθεσης της 11χρονης Lyhanna

Η τραγική υπόθεση της 11χρονης Lyhanna, που εξαφανίστηκε στα τέλη Μαΐου στη νοτιοδυτική Γαλλία και βρέθηκε νεκρή στις 4 Ιουνίου 2026, έχει συγκλονίσει τη χώρα, προκαλώντας παράλληλα μια τεράστια πολιτική κρίση.

Οι αρχές συνέλαβαν ως βασικό ύποπτο για την απαγωγή και την ανθρωποκτονία τον 41χρονο Ζερόμ Μπαρελά. Ωστόσο, η οργή της κοινής γνώμης πυροδοτήθηκε από τις αποκαλύψεις γύρω από το παρελθόν του. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Μπαρελά είχε βρεθεί στο στόχαστρο τουλάχιστον έξι καταγγελιών για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις κατά ανηλίκων, οι οποίες όμως είχαν τεθεί στο αρχείο ή δεν ερευνήθηκαν ποτέ ουσιαστικά.

Το γεγονός αυτό έφερε στο φως εγκληματικές δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις του δικαστικού και αστυνομικού συστήματος, που επέτρεψαν σε έναν επικίνδυνο άνδρα να κυκλοφορεί ελεύθερος. Η κυβέρνηση δέχεται πλέον ασφυκτική πίεση, με κορυφαία στελέχη να αναγκάζονται να πάρουν δημόσια θέση για την τραγική αποτυχία των αρχών να προστατεύσουν τα παιδιά.