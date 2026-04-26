Γιόρτασε όλο το βράδυ η Κρήτη - το Κύπελλο στον ΟΦΗ

Έπρεπε να περάσουν σχεδόν τέσσερις δεκαετίες από εκείνον τον Tελικό του 1987 απέναντι στον Ηρακλή, στο ΟΑΚΑ, για να πανηγυρίσει ξανά το Κύπελλο Ελλάδας ο ΟΦΗ.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη, επικράτησε με σκορ 3-2 του ΠΑΟΚ ύστερα από έναν συναρπαστικό τελικό που κρίθηκε στην παράταση, και έστειλε όλο το νησί στα ουράνια.

Τα τέρματα του ΟΦΗ πέτυχαν οι Φούντας, Νους και το χρυσό γκολ ο Ισέκα με πέναλτι, ενώ για τον ΠΑΟΚ είχαν σκοράρει οι Μιχαηλίδης και Γερεμέγιεφ.

Ο Γιάννης Σαμαράς (αριστερά) και ο Νίκος Νιόπλιας, πανηγυρίζουν με το Κύπελλο του 1987

Ο Χρήστος Κόντης, έγινε ο δεύτερος προπονητής στην ιστορία του "Ομίλου" που κατακτά τρόπαιο, ισοφαρίζοντας με αυτόν τον τρόπο τον θρυλικό Ευγένιο Γκέραρντ.

Χάρη στο θρίαμβο του, ο ΟΦΗ προκρίθηκε απευθείας για τα playoffs του Europa League, κάτι που σημαίνει ότι ακόμα και αν αποκλειστεί στη συγκεκριμένη φάση, θα συμμετέχει στην League Phase του Conference League. Παράλληλα, άφησε εκτός Ευρώπης την ομάδα που θα κατακτήσει την 5η θέση στο Πρωτάθλημα, δηλαδή τον Λεβαδειακό ή τον Άρη.

Κάηκε το Ηράκλειο και ολόκληρη η Κρήτη από τα πανηγύρια.

Γλέντησαν με την ψυχή τους, οι οπαδοί του ΟΦΗ

Αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή, στο Ηράκλειο επικράτησαν σκηνές πανζουρλισμού με τον κόσμο της πόλης να βγαίνει στο δρόμο πανηγυρίζοντας την ιστορική επιτυχία. Η πόλη κυριολεκτικά δεν κοιμήθηκε και το γλέντι συνεχίστηκε μέχρι τα ξημερώματα, όταν έφτασε στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης», η αποστολή των θριαμβευτών.

