Μπριζίτ Μακρόν: Η επίσκεψη στο σπίτι της Μαρέβας Μητσοτάκη στον Λυκαβηττό

Επίσκεψη στην Αθήνα πραγματοποίησε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μπριζίτ. Την ώρα που ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπέγραφαν την ανανέωση της ελληνο-γαλλικής συμφωνίας, η Μπριζίτ Μακρόν συναντούσε την Μαρέβα Μητσοτάκη, που πήρε το πρωί εξιτήριο από τον «Ευαγγελισμό».

Όπως υπενθύμισε η Κατερίνα Τσαμούρη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, η Μαρέβα Μητσοτάκη πήρε εξιτήριο από τον «Ευαγγελισμό», όπου νοσηλευόταν μετά την εγχείρηση ειλεού. Όλα πήγαν καλά, και, σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν που εξέδωσε το νοσοκομείο «η μετεγχειρητική της πορεία κρίνεται άριστη».

Η κ. Μητσοτάκη επέστρεψε λοιπόν στο σπίτι της, στον Λυκαβηττό, όπου την επισκέφθηκε η Μπριζίτ Μακρόν για να της ευχηθεί περαστικά και να της δώσει ένα δώρο. Οι δυο γυναίκες άλλωστε, συνδέονται με δυνατή φιλία, πολλών ετών.

Συζήτησαν και γευμάτισαν ελαφρώς, με τη συνάντησή τους να διαρκεί περίπου μιάμιση ώρα. Στη συνέχεια, η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας, έφυγε για το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» όπου απόλαυσε έναν περίπατο σε έναν από τους πιο αγαπημένους χώρους της πόλης.

Λίγες ώρες αργότερα, το προεδρικό ζεύγος αναχώρησε από το Ελ. Βενιζέλος για το Παρίσι.