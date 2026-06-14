Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 14 Ιουνίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

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Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com

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Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Κυριακή 14 Ιουνίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Προφήτη Ελισσαίου και Οσίου Νήφωνος εν Άθω.

Προφήτης των Εβραίων, μαθητής και διάδοχος του προφήτη Ηλία. Η Χριστιανική Εκκλησία τιμά τη μνήμη του στις 14 Ιουνίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Ελισαίος και Ελισαία.

Ο Προφήτης Ελισαίος

Ο Προφήτης Ελισαίος

Ο Ελισαίος (896-838 πΧ), με το έργο του ασχολήθηκε κυρίως με τους συμπατριώτες του, που παρεξέκλιναν από την πίστη στον ένα και μόνο Θεό και τους επανέφερε στον ίσιο δρόμο. Όταν ο προφήτης Ηλίας επιβιβάσθηκε σε πύρινο άρμα και ανελήφθη εις τους ουρανούς, άφησε τη μηλωτή του στον Ελισαίο, με την οποία αυτός διαχώρισε τα νερά του Ιορδάνη και στη συνέχεια έκανε κι άλλα θαύματα: γλύκανε τα νερά της Ιεριχούς, γέμισε με λάδι το δοχείο της χήρας, ανέστησε το γιο της Σουναμίτιδας και θεράπευσε τον λεπρό Νεμάν. Στο θάνατό του θρήνησε ο βασιλιάς Ιωάς και ο λαός του Ισραήλ.

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Ελισσαίος
  • Ελισσώ, Ελισώ
  • Νήφων *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:02 και θα δύσει στις 20:48. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 14 ώρες 47 λεπτά.

Σελήνη 28.6 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη

Η 14η Ιουνίου έχει οριστεί ως Παγκόσμια Ημέρα του Εθελοντή Αιμοδότη με πρωτοβουλία του Παγκόσμιο Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Εθελοντών Αιμοδοτών και του Διεθνούς Οργανισμού Μετάγγισης Αίματος.

Αφορμή για τον σημερινό εορτασμό είναι η ημερομηνία γέννησης του αυστριακού ιατρού Καρλ Λαντστάινερ, που ανακάλυψε τις ομάδες αίματος και τα ρέζους και τιμήθηκε με το Νόμπελ Ιατρικής το 1930 για τις σημαντικές αυτές ανακαλύψεις του.

Την ημέρα αυτή τιμάται ο ανώνυμος εθελοντής αιμοδότης και ο αλτρουισμός που επιδεικνύει προς τον πάσχοντα συνάνθρωπό του, προσφέροντας δύο πολύτιμα αγαθά του χωρίς ανταμοιβή: 10 λεπτά χρόνο από τη ζωή του και 400 κ.ε. αίμα από τα 6 λίτρα που διαθέτει.

Το μήνυμα του εορτασμού της Ημέρας του Εθελοντή Αιμοδότη δεν είναι μόνο να εξαλείψει την προκατάληψη, το φόβο και την άγνοια γύρω από την αιμοδοσία, αλλά κυρίως:

  • να προσελκύσει νέους εθελοντές αιμοδότες

  • να ενθαρρύνει όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους να γίνουν κανονικοί αιμοδότες, δηλαδή τακτικοί εθελοντές αιμοδότες

  • να μεταγγίσει στη νέα γενιά αιμοδοτών την ιδέα της μη αμειβόμενης Εθελοντικής Αιμοδοσίας.

Κάθε χώρα, για να καλύψει τις ανάγκες της σε αίμα, χρειάζεται 60.000 φιάλες αίματος ανά 1.000.000 κατοίκους και άρα στην Ελλάδα των 10 εκατομμυρίων απαιτούνται τουλάχιστον 600.000 μονάδες, από τις οποίες μόνο το 40% καλύπτεται από εθελοντές αιμοδότες.

 

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