Φορολογικές δηλώσεις:  Έως τη Δευτέρα 15/6 προθεσμία για έκπτωση 3%

Μέσος πρόσθετος φόρος 1785 ευρώ στις φορολογικές δηλώσεις 2026

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STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ Photo: Ευρωκίνηση
επεξεργασία φορολογικής δήλωσης
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Προθεσμία έως 15 Ιουνίου για υποβολή δήλωσης Ε1 και έκπτωση 3% αν εξοφληθεί ο φόρος εφάπαξ έως 31 Ιουλίου.
  • Δηλώσεις από 16 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου δικαιούνται έκπτωση 2%, με γενική προθεσμία υποβολής έως 15 Ιουλίου 2026.
  • Μέσος πρόσθετος φόρος 1785 ευρώ, με 1 στα 3 εκκαθαριστικά χρεωστικά.
  • Επιστροφές φόρου 290 ευρώ κατά μέσο όρο για το 31,7% των εκκαθαριστικών που είναι πιστωτικά.
  • Προσοχή στις τροποποιητικές δηλώσεις για αναδρομικά 2024, με προθεσμία έως 31 Δεκεμβρίου 2026.

Μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου έχουν περιθώριο οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τη δήλωση Ε1 προκειμένου να κατοχυρώσουν έκπτωση 3%, εφόσον εξοφλήσουν τον φόρο εφάπαξ έως τις 31 Ιουλίου. Για δηλώσεις που θα υποβληθούν από 16 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου, η έκπτωση περιορίζεται σε 2%, ενώ η γενική προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων λήγει στις 15 Ιουλίου 2026.

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Πάνω από 1 εκατ. υποβλήθηκαν αυτόματα.

Με βάση τα τελευταία επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ, έως τις 10 Ιουνίου 2026, είχαν υποβληθεί 4,7 εκατομμύρια δηλώσεις Ε1, καθώς 770.000 δηλώσεις Ε3 από επαγγελματίες και αγρότες. Συνεπώς, καθώς η γενική προθεσμία για υποβολές δηλώσεων φυσικών προσώπων λήγει στις 15 Ιουλίου, απομένει πλέον ένας μήνας ακριβώς για να υποβάλουν την δήλωσή φόρου εισοδήματος περίπου 2 εκατομμύρια νοικοκυριά.

  Συγκεκριμένα, με βάση το χρονοδιάγραμμα υποβολής των φορολογικών δηλώσεων 2026:

 - έκπτωση 4% κατοχύρωσαν όσοι έχουν υποβάλει ήδη αρχική δήλωση έως 15 Μαΐου και εξοφλήσουν εφάπαξ τον φόρο έως 31 Ιουλίου

 - έκπτωση 3% θα έχουν όσοι υποβάλλουν τη δήλωση στο διάστημα από 16 Μαΐου έως 15 Ιουνίου, εφόσον επιλέξουν εφάπαξ πληρωμή έως 31/7/2026.

 - Έκπτωση 2% δικαιούνται όσοι υποβάλουν Ε1 από 16 Ιουνίου και έως 15/7/2026, πάλι με εφάπαξ εξόφληση έως 31/7/2026.

Ως προς την πληρωμή, ο φόρος εισοδήματος καταβάλλεται είτε εφάπαξ είτε σε έως οκτώ μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη έως Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 και τελευταία δόση στα τέλη Φεβρουαρίου.

Μέσος πρόσθετος φόρος 1785 ευρώ

Από τις εκκαθαρισμένες δηλώσεις που έχουν ως τώρα εκδοθεί, 1 στα 3 εκκαθαριστικά έχουν βγει χρεωστικά (περίπου 1,5 εκατομμύριο ή 32,3%) με το μέσο ποσό πρόσθετου φόρου να ανέρχεται στα 1785 ευρώ. Αναλογεί, δηλαδή, μέση έκπτωση 53 ευρώ για όσους υποβάλουν μέχρι τη Δευτέρα και εξοφλήσουν «μια και έξω». Μικρότερη έκπτωση (35 ευρώ) θα έχουν όσοι υποβάλουν από Τρίτη 16 Ιουνίου και μετά, ενώ διπλάσια έκπτωση (70 ευρώ) κατοχύρωσαν όσοι υπέβαλαν έως 15 Μαΐου και εξοφλήσουν τον φόρο πριν το τέλος Ιουλίου.

 Στον αντίποδα, πάντως, εξίσου υψηλό είναι εφέτος και το ποσοστό των εκκαθαριστικών που προκύπτουν πιστωτικά (31,7%) με το μέσο ποσό επιστροφής που λαμβάνουν οι φορολογούμενοι να ανέρχεται στα 290 ευρώ περίπου. Οι υπόλοιπες δηλώσεις (36%) βγαίνουν μηδενικές, χωρίς να προκύπτει υποχρέωση πληρωμής ή επιστροφής φόρου.


Προσοχή στις τροποποιητικές

 

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα αναδρομικά του 2024. Η ΑΑΔΕ έχει ανοίξει στην πλατφόρμα myAADE την εφαρμογή για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων που αφορούν αναδρομικές αποδοχές μισθών και συντάξεων του έτους 2024, με προθεσμία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Τα ποσά αυτά μπορεί να εμφανίζονται στο ενημερωτικό εισοδημάτων του 2026 για τα εισοδήματα του 2025, αλλά πρέπει να δηλωθούν ξεχωριστά στο φορολογικό έτος στο οποίο ανάγονται και όχι στο έτος καταβολής.

Ληξιπρόθεσμες οφειλές ΑΑΔΕ: «Aνεπίδεκτα είσπραξης» χρέη 6 δισ. ευρώ

Ένα ακόμη σημείο που απαιτεί έλεγχο αφορά τις προσυμπληρωμένες και προεκκαθαρισμένες δηλώσεις μισθωτών και συνταξιούχων. Η ΑΑΔΕ είχε προχωρήσει τον Μάιο στην αυτοματοποιημένη υποβολή 889.036 προεκκαθαρισμένων δηλώσεων, που αφορούσαν συνολικά 999.523 φυσικά πρόσωπα (ΑΦΜ). Ωστόσο η ευθύνη για την ορθότητα των στοιχείων παραμένει στον φορολογούμενο, ο οποίος οφείλει να ελέγξει τα προσυμπληρωμένα δεδομένα και, αν χρειάζεται, να τα διορθώσει.

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει επίσης να προσέξουν ότι, αν διαπιστώσουν ελλείψεις ή ανακρίβειες στα στοιχεία της προσυμπληρωμένης δήλωσης, μπορούν να προχωρήσουν σε τροποποιητική δήλωση χωρίς κυρώσεις, έως τις 15 Ιουλίου 2026.
 

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