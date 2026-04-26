Άγρια συμπλοκή στον λόφο Φιλοπάππου – Δύο τραυματίες

Αναζητείται ο δράστης

Άγρια συμπλοκή στον λόφο Φιλοπάππου – Δύο τραυματίες
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Δανάη Δαυλοπούλου)
Οι πρώτες πληροφορίες για το περιστατικό στον λόφο Φιλοπάππου / Βίντεο Ερτ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συμπλοκή στον λόφο Φιλοπάππου το πρωί της Κυριακής, με δύο τραυματίες.
  • Δύο άνδρες περίπου 60 ετών τραυματίστηκαν από ξύλινο αντικείμενο, πιθανώς ρόπαλο.
  • Οι τραυματίες παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ, με τον έναν να διακομίζεται στο νοσοκομείο για εξετάσεις.
  • Η αστυνομία ερευνά την περιοχή για τον δράστη της επίθεσης.

Συναγερμός σήμανε στον λόφο Φιλοπάππου, μετά τη συμπλοκή ατόμων που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ανδρών. 

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, όταν σύμφωνα με πληροφορίες, όταν άνδρες λογομάχησαν και πιάστηκαν στα χέρια.  

Η κατάσταση βγήκε σύντομα εκτός ελέγχου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνδρες ηλικίας περίπου 60 ετών, από ξύλινο αντικείμενο, πιθανότατα ρόπαλο.

Οι τραυματίες παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ. Ο ένας διακομίστηκε στο νοσοκομείο και έχει ήδη υποβληθεί σε εξετάσεις. 

Η αστυνομία βρίσκεται στην περιοχή και αναζητά τον δράστη της επίθεσης. 

