Άγρια συμπλοκή στον λόφο Φιλοπάππου – Δύο τραυματίες

Συναγερμός σήμανε στον λόφο Φιλοπάππου, μετά τη συμπλοκή ατόμων που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ανδρών.
Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, όταν σύμφωνα με πληροφορίες, όταν άνδρες λογομάχησαν και πιάστηκαν στα χέρια.
Η κατάσταση βγήκε σύντομα εκτός ελέγχου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνδρες ηλικίας περίπου 60 ετών, από ξύλινο αντικείμενο, πιθανότατα ρόπαλο.
Οι τραυματίες παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ. Ο ένας διακομίστηκε στο νοσοκομείο και έχει ήδη υποβληθεί σε εξετάσεις.
Η αστυνομία βρίσκεται στην περιοχή και αναζητά τον δράστη της επίθεσης.