Έρχονται οι «Νταντάδες της Γειτονιάς»: Πώς θα πάρουν 500 ευρώ οι γιαγιάδες

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις

Έλενα Ράπτη: Ξεκινά το πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς» – Όσα είπε για τις δράσεις του υπ. Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ανοίγει η πλατφόρμα για τις «Νταντάδες της Γειτονιάς» στις 24 Απριλίου, επιτρέποντας εγγραφή και σε παππούδες και γιαγιάδες.
  • Πρόγραμμα παρέχει ενίσχυση 300-500 ευρώ μηνιαίως για φροντίδα παιδιών, με εισοδηματικά κριτήρια για μητέρες.
  • Αφορά βρέφη και νήπια ηλικίας 2 μηνών έως 2,5 ετών, με κοινωνική μέριμνα και για φοιτήτριες μητέρες.
  • Η εγγραφή στο Μητρώο γίνεται ηλεκτρονικά, με προϋποθέσεις εκπαίδευσης και υγείας για τους νταντάδες.
  • Δυνατότητα παροχής υπηρεσιών φύλαξης έως 3 παιδιών ταυτόχρονα μέσω ψηφιακής πλατφόρμας.

Στις 24 Απριλίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τις «Νταντάδες της Γειτονιάς», στις οποίες μπορούν να εγγραφούν όχι μόνο επαγγελματίες νταντάδες, αλλά και πρόσωπα του οικογενειακού περιβάλλοντος, όπως οι παππούδες και οι γιαγιάδες. 

Το πρόγραμμα προβλέπει ενίσχυση από 300 έως 500 ευρώ τον μήνα για τη φροντίδα παιδιού, με βασικό κριτήριο το ατομικό εισόδημα της μητέρας, η οποία μπορεί να είναι εργαζόμενη, αυτοαπασχολούμενη ή και άνεργη.

«Νταντάδες της γειτονιάς»: Σε πανελλαδική εφαρμογή το πρόγραμμα

Για ένα παιδί το όριο ορίζεται στις 24.000 ευρώ, για δύο παιδιά στις 27.000 ευρώ, ενώ έχουν καταργηθεί τα εισοδηματικά κριτήρια για τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες.

Στο μητρώο για τις Νταντάδες της Γειτονιάς μπορούν να μπουν και παππούδες και γιαγιάδες - unsplash

Στο μητρώο για τις Νταντάδες της Γειτονιάς μπορούν να μπουν και παππούδες και γιαγιάδες - unsplash

Η δυνατότητα να εγγραφούν στο σύστημα και πρόσωπα του οικογενειακού περιβάλλοντος, όπως παππούδες και γιαγιάδες, είναι εφικτή εφόσον καλύπτουν τις προϋποθέσεις, ώστε να αναγνωρίζεται και θεσμικά.

Το πρόγραμμα αφορά βρέφη και νήπια ηλικίας από 2 μηνών έως 2 ετών και 6 μηνών.

Νταντάδες Γειτονιάς: Πώς θα πάρουν 500 ευρώ οι γιαγιάδες κι οι παππούδες

Σημειώνεται πως για πρώτη φορά λαμβάνεται κοινωνική μέριμνα και για τις φοιτήτριες και τις σπουδάστριες μητέρες.

Νταντάδες της Γειτονιάς: Πώς γίνεται η εγγραφή στο σύστημα

Σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ το Μητρώο των Νταντάδων της Γειτονιάς  θα λειτουργεί ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος της δράσης στον ιστότοπο ntantades.gov.gr και θα είναι προσβάσιμο μέσω του gov.gr.

Νταντάδες Γειτονιάς: Πληρώνονται Και Παππούδες - Γιαγιάδες

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα είναι ανοιχτή και διαρκής καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος.

Ωστόσο, για τη συμμετοχή στο Μητρώο προβλέπονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις ως προς την εκπαίδευση, την κατάσταση υγείας, τη γνώση πρώτων βοηθειών και τον ποινικό έλεγχο, ώστε οι υπηρεσίες φροντίδας προς τα βρέφη και τα νήπια να παρέχονται με όρους ασφάλειας, αξιοπιστίας και πλήρους προστασίας.

Έρχονται οι «νταντάδες της γειτονιάς»

Για όσους και όσες δε διαθέτουν συναφή τίτλο σπουδών, προβλέπεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης δωρεάν πιστοποιημένου προγράμματος εκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας howto.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες θα εγγράφονται στο ειδικό Μητρώο και θα μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες φύλαξης έως και σε τρία παιδιά ταυτόχρονα, εφόσον επιλέγονται από τις οικογένειες μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα της δράσης.

