Παπαϊωάννου: Χόρεψε τσιφτετέλι στον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης της

Τι είχε πει στο Happy Day για την αποβολή που είχε πριν λίγα χρόνια

Μία από τις καλύτερες φάσης της ζωής της διανύει η Ελεάνα Παπαϊωάνου καθώς σε τρεις μήνες θα κρατάει στην αγκαλιά της το δεύτερο παιδί της.

Η τραγουδίστρια που έχει ήδη μία οκτάχρονη κόρη τη Θεοδώρα, η οποία ήταν εκείνη που ανακοίνωσε στα social την εγκυμοσύνη της μαμάς της γράφοντας χαρακτηριστικά πως θα γίνει “η μεγάλη αδερφή”, συνεχίζει να εργάζεται κανονικά και μάλιστα χόρεψε και τσιφτετέλι για τις ανάγκες του νέου της βίντεοκλιπ.

Όπως μπορείτε και εσείς να διαπιστώσετε βλέποντας το βίντεο η τραγουδίστρια φορώντας ένα λαχανί μπουστάκι με παγέτα έκλεψε τις εντυπώσεις όχι μόνο με τις χορευτικές της ικανότητες αλλά και με το πλατύ χαμόγελό της που αποκαλύπτει την ευτυχία της.

Η ίδια έδωσε μία γεύση του νέου της τραγουδιού στους followers της στα social media γράφοντας στη λεζάντα.

«Τσιφτετέλι για κορμιά που ξέρουν»

Η τραγουδίστρια που είναι παντρεμένη από το 2017 με τον αθλητή Δημήτρη Βεργίνη και έχει ήδη μία κόρη τη Θεοδώρα, ήθελαν πολύ ένα δεύτερο παιδάκι.

"Ήρθε λίγο… Ήρθε ξαφνικά. Ήρθε σε μία έτσι ζόρικη στιγμή, για μένα ψυχολογικά. Είχαμε περάσει έτσι ένα θεματάκι υγείας με τη Θεοδώρα και είχα στεναχωρηθεί, είχα αγχωθεί λίγο παραπάνω… Και ήρθε σε μία στιγμή που ήτανε ουρανοκατέβατο. Η Θεοδώρα τον Σεπτέμβρη μού έλεγε:

“Μαμά, θέλω να κάνεις ένα μωρό!”. Και κάποια στιγμή μου λέει: “Θα το μάθεις κατά τον Δεκέμβριο”. Και στα τέλη Νοέμβρη μάθαμε ότι είμαι έγκυος. 21 Νοεμβρίου δηλαδή συγκεκριμένα» είχε δηλώσει πριν λίγους μήνες η τραγουδίστρια στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά, τονίζοντας πως με τον άντρα της είναι ακόμα ερωτευμένοι και στην καλύτερή τους φάση.

“Είμαστε στην καλύτερή μας φάση με τον άντρα μου. Είναι δύσκολο να είσαι με έναν αθλητή έχει ιδιαίτερο πρόγραμμα. Δεν μαλώναμε ποτέ με τον Δημήτρη. Έχει μία απίστευτη ψυχραιμία. Παλιά με εκνεύριζε αλλά τώρα νιώθω πως είναι προτέρημα. Με διεκδίκησε πολύ. Δύο χρόνια” είχε πει.



