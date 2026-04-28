Οι Εκδόσεις Πουκαμισάς συμμετέχουν δυναμικά στον νέο θεσμό του Πολλαπλού Βιβλίου, παρουσιάζοντας 70 νέα σχολικά βιβλία για 41 μαθήματα από την Α’ Δημοτικού έως και την Α’ Λυκείου.

Ο θεσμός του Πολλαπλού Βιβλίου εισάγει μια νέα πραγματικότητα στην εκπαίδευση, δίνοντας στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα επιλογής του εκπαιδευτικού υλικού που εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες των ίδιων και των μαθητών τους. (Μάθετε περισσότερα για τη συμμετοχή των Εκδόσεων Πουκαμισάς εδώ.)

Για τα σχολικά μας βιβλία συγκροτήθηκαν συγγραφικές ομάδες στις οποίες συμμετέχουν συνολικά 153 συγγραφείς. Πρόκειται για έμπειρους εκπαιδευτικούς και έγκριτους επιστήμονες, οι οποίοι, στην συντριπτική τους πλειονότητα, είναι καθηγητές πανεπιστημίου, σχολικοί σύμβουλοι και εκπαιδευτικοί σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η ισχυρή παρουσία των Εκδόσεων Πουκαμισάς στο πολλαπλό βιβλίο δεν αποτελεί συγκυριακή συμμετοχή, αλλά συνέχεια μιας διαχρονικής πορείας στον χώρο των εκδόσεων εκπαιδευτικών βιβλίων.

Οι Εκδόσεις Πουκαμισάς ιδρύθηκαν το 2006 με στόχο την ουσιαστική υποστήριξη του διδακτικού έργου, μέσα από εκπαιδευτικά βιβλία υψηλού επιπέδου. Από την ίδρυσή τους έως σήμερα, τα βιβλία των Εκδόσεων Πουκαμισάς σχεδιάζονται σε άμεση σύνδεση με τη σχολική τάξη, από συγγραφείς που είναι ενεργοί εκπαιδευτικοί.

Η εμπειρία αυτή αποτυπώνεται στο περιεχόμενο των βιβλίων, τα οποία εξελίσσονται διαρκώς και προσαρμόζονται στις ανάγκες του εκπαιδευτικού συστήματος.

Η συμμετοχή των εκδόσεών μας στον θεσμό αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη στη διαδρομή των Εκδόσεων Πουκαμισάς και εντάσσεται σε μια ευρύτερη εκπαιδευτική φιλοσοφία που τοποθετεί τον Εκπαιδευτικό Όμιλο Πουκαμισάς στον πυρήνα της Παιδείας, με σταθερό προσανατολισμό στην ουσιαστική μάθηση.

