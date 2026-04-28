Θεσσαλονίκη: 5χρονος μόνος στο σπίτι πετούσε αντικείμενα σε περαστικούς

Πέταξε ακόμα και ηλεκτρική σκούπα - Προσήχθη η μητέρα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Αλήθειες με τη Ζήνα
Βίντεο από το σημείο που σημειώθηκε το περιστατικό / Αλήθειες με τη Ζήνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πανικός στη Θεσσαλονίκη όταν 5χρονος πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι του έκτου ορόφου.
  • Το παιδί ήταν μόνο του και κλειδωμένο στο σπίτι, αρχικά έριχνε νερό με λάστιχο.
  • Στη συνέχεια, άρχισε να πετάει βαριά αντικείμενα όπως καρέκλες και ηλεκτρική σκούπα.
  • Οι γείτονες κάλεσαν την αστυνομία, η οποία μπήκε στο σπίτι με τη βοήθεια κλειδαρά.
  • Η μητέρα του παιδιού έχει προσαχθεί, το περιστατικό έχει επαναληφθεί τουλάχιστον μία φορά.

Πανικός προκλήθηκε το πρωί της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη, όταν ένα αγοράκι που ήταν μόνο του στο σπίτι πετούσε από το μπαλκόνι πράγματα στους περαστικούς.  

Το 5χρονο ήταν κλειδωμένο και μόνο του στο σπίτι. Οι γείτονες το αντιλήφθηκαν, όταν το παιδί βγήκε στο μπαλκόνι του έκτου ορόφου και άρχισε να ρίχνει νερό με το λάστιχο. Στη συνέχεια, όμως, ξεκίνησε να πετάει και βαριά αντικείμενα, όπως καρέκλες και μια ηλεκτρική σκούπα.  

Οι πολίτες που είδαν τι συνέβαινε κάλεσαν την αστυνομία, η οποία έφτασε στο σημείο. Μπήκαν στο σπίτι από την ταράτσα και με την βοήθεια κλειδαρά άνοιξαν την πόρτα που ήταν κλειδωμένη. 

Η μητέρα του έχει προσαχθεί από τους αστυνομικούς που την εντόπισαν.  

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό έχει επαναληφθεί τουλάχιστον ακόμη μία φορά. 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
5ΧΡΟΝΟΣ
 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 |
ΜΠΑΛΚΟΝΙ
 |
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
Follow us:

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top