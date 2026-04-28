Βίντεο από το σημείο που σημειώθηκε το περιστατικό / Αλήθειες με τη Ζήνα

Πανικός προκλήθηκε το πρωί της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη, όταν ένα αγοράκι που ήταν μόνο του στο σπίτι πετούσε από το μπαλκόνι πράγματα στους περαστικούς.

Το 5χρονο ήταν κλειδωμένο και μόνο του στο σπίτι. Οι γείτονες το αντιλήφθηκαν, όταν το παιδί βγήκε στο μπαλκόνι του έκτου ορόφου και άρχισε να ρίχνει νερό με το λάστιχο. Στη συνέχεια, όμως, ξεκίνησε να πετάει και βαριά αντικείμενα, όπως καρέκλες και μια ηλεκτρική σκούπα.

Οι πολίτες που είδαν τι συνέβαινε κάλεσαν την αστυνομία, η οποία έφτασε στο σημείο. Μπήκαν στο σπίτι από την ταράτσα και με την βοήθεια κλειδαρά άνοιξαν την πόρτα που ήταν κλειδωμένη.

Η μητέρα του έχει προσαχθεί από τους αστυνομικούς που την εντόπισαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό έχει επαναληφθεί τουλάχιστον ακόμη μία φορά.

