Ναύπακτος: Στο STAR η μητέρα που έγινε «ασπίδα» και έσωσε το παιδί της

«Το παιδί μου, αν ήταν μέσα στο αυτοκίνητο, θα είχε σκοτωθεί»

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (4/6/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ηρωική μητέρα στη Ναύπακτο έσωσε το παιδί της από τρελό οδηγό που έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του.
  • Ο 75χρονος οδηγός προκάλεσε σοβαρό τροχαίο, παρασύροντας τρεις μηχανές και δύο αυτοκίνητα.
  • Η μητέρα περιέγραψε τη στιγμή που άκουσε το γκάζι να κολλάει και έριξε το παιδί της σε σούπερ μάρκετ για να το προστατεύσει.
  • Ο οδηγός, που έχει κινητικά προβλήματα, υποβλήθηκε σε αλκοτέστ που βγήκε αρνητικό και δήλωσε ότι είναι 'οδηγάρα'.
  • Το Τμήμα Τροχαίας Ναυπακτίας του αφαίρεσε το δίπλωμα και βεβαιώθηκαν παραβάσεις για επικίνδυνη οδήγηση.

Κόβει την ανάσα το βίντεο με την ηρωική γυναίκα που σώζει το παιδί της από τις ρόδες τρελού ΙΧ στη Ναύπακτο. Ο ηλικιωμένος οδηγός θα μπορούσε να είχε σκοτώσει δεκάδες άτομα που βρίσκονταν στο σημείο. Η μητέρα μίλησε αποκλειστικά στο STAR και περιέγραψε τον εφιάλτη που βίωσε.

Ναύπακτος: Σώζει το παιδί της πριν τους χτυπήσει αυτοκίνητο - Δείτε βίντεο

Σοκαριστικό τροχαίο στο κέντρο της Ναυπάκτου 

Σοκαριστικό τροχαίο στο κέντρο της Ναυπάκτου 

Στο βίντεο καταγράφεται η στιγμή που μία ανυποψίαστη μητέρα, σε κεντρικό σημείο της Ναυπάκτου, λύνει το παιδάκι της από το καρεκλάκι. Δευτερόλεπτα αργότερα, μία Mercedes που οδηγεί 75χρονος ακολουθεί ανεξέλεγκτη πορεία, μπαίνει στον μονόδρομο και καρφώνεται πάνω στο όχημά της.

Η μητέρα, μιλώντας στο Star, λέει χαρακτηριστικά: «Είχα κάνει μία στάση έξω από τον φούρνο. Είχα το παιδί μέσα στον φούρνο και, την ώρα που βγήκα έξω, άνοιξα την πόρτα του συνοδηγού να αφήσω την πίτσα. Η μικρή, που την είχα δεμένη πίσω, μου είπε ότι ήθελε να βγει λίγο έξω από το αυτοκίνητο. Την ξέλυσα από το κάθισμά της και πήγε να μου μπει στο μπροστινό κάθισμα. Την ώρα που πάει να μπει μέσα στο αυτοκίνητο, άκουσα το γκάζι του αυτοκινήτου να έχει κολλήσει στο τέρμα και άκουσα τον δυνατό θόρυβο. Πήρα το παιδί και το πέταξα στο σούπερ μάρκετ».

Ναύπακτος: Μητέρα έγινε «ασπίδα» και έσωσε το παιδί της από ασυνείδητο οδηγό 

Ναύπακτος: Μητέρα έγινε «ασπίδα» και έσωσε το παιδί της από ασυνείδητο οδηγό 

Η μητέρα έγινε ασπίδα για το παιδί της και κατάφερε μέσα σε δευτερόλεπτα να το σώσει. Το παιδάκι, ένα λεπτό πριν από τη σύγκρουση, είχε ζητήσει να βγει από το αυτοκίνητο.

«Το παιδί μου, αν ήταν μέσα στο αυτοκίνητο, θα είχε σκοτωθεί. Μου ζήτησε ότι ήθελε να την βγάλω έξω και εγώ την έλυσα. Είναι ένας κύριος που δεν θα έπρεπε να οδηγεί. Έχει όντως προβλήματα υγείας».

Αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για θαύμα. Δεν θα ήταν μόνο η μητέρα και το κοριτσάκι της. Ήταν στο σημείο ακόμα μία μητέρα και δύο πελάτες της καφετέριας, που από τύχη είχαν μπει για να ζητήσουν νερό.

Θα σκοτώνονταν τουλάχιστον 4-5 άνθρωποι. Ο παππούς έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και το αμάξι έστριψε με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Πρώτα χτύπησε μία μηχανή.

75χρονος οδηγός: «Είμαι οδηγάρα» - Αρνητικός στο αλκοτέστ

Ο 75χρονος οδηγός υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο βγήκε αρνητικό. Αντιμετωπίζει σοβαρά κινητικά προβλήματα και, πριν καταλήξει στις τζαμαρίες καταστήματος, πήρε παραμάζωμα τρεις μηχανές, δύο αυτοκίνητα, ενώ παρέσυρε τραπέζια και καρέκλες δύο επιχειρήσεων καφέ. Μάλιστα, έδειξε να μην κατανοεί καν τι έχει συμβεί, δηλώνοντας πως είναι «οδηγάρα».

Το Τμήμα Τροχαίας Ναυπακτίας τού αφαίρεσε το δίπλωμα, ενώ βεβαιώθηκαν παραβάσεις για παραβίαση σήμανσης, κίνηση σε μονόδρομο και στο αντίθετο ρεύμα.

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