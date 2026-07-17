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Ισχυρός σεισμός 7,4 Ρίχτερ στο Μεξικό
Προειδοποίηση για τσουνάμι
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Με μια ματιά -
by STAR AI
- Ισχυρός σεισμός 7,4 Ρίχτερ σημειώθηκε στο Μεξικό.
- Ο σεισμός προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους και τις αρχές.
- Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σοβαρές ζημιές.
- Οι αρχές παρακολουθούν την κατάσταση και αναμένονται περισσότερες πληροφορίες.
- Η σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή έχει αυξηθεί πρόσφατα.
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