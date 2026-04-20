Χαϊδάρι: Tο σημείο από όπου έπεσε η μαθήτρια - Τι ερευνούν οι αρχές

Μια μαθήτρια γυμνασίου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Νοσοκομείο Παίδων ύστερα από πτώση από τον πρώτο όροφο του σχολείου της στο Χαϊδάρι.

Μέσα σε τέσσερα λεπτά έφτασε κινητή ιατρική μονάδα του ΕΚΑΒ και τη μετέφερε αρχικά στο Αττικόν, στη συνέχεια στο Παίδων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Παναγιώτη Μπούσιου στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star, το περιστατικό συνέβη γύρω στις έντεκα το πρωί, την ώρα διαλείμματος.

Η κάμερα του Star κατέγραψε το σημείο από όπου έπεσε η μαθήτρια.

Η μαθήτρια της πρώτης γυμνασίου βρισκόταν στο σημείο που υπάρχουν κάγκελα και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες βρέθηκε στο κενό. Η 13χρονη έπεσε σε τσιμεντένια επιφάνεια κι όχι σε χώμα. Φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Τα σενάρια που ερευνούν οι αρχές για την πτώση της μαθήτριας

Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά: H κοπέλα πήδηξε μόνη της; Tην έσπρωξε κάποιο παιδί; Eίχε ανέβει πάνω στο κάγκελο, και, όπως υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες, έπεσε προς τα πίσω; Αυτά είναι τα ερωτήματα που διερευνούν οι αστυνομικοί.

Στο Νοσοκομείο Παίδων, η 13χρονη μαθήτρια μεταφέρθηκε επειγόντως στο χειρουργείο με διάχυτο εγκεφαλικό οίδημα.

Το κορίτσι αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Αττικόν» όπου οι γιατροί προχώρησαν σε διασωλήνωση και στη συνέχεια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο Παίδων «Αγία Σοφία».

Στο ΤΕΠ του νοσοκομείου Παίδων, εκτιμήθηκε από παιδιάτρους, νευροχειρουργούς και εντατικολόγους και μεταφέρθηκε επειγόντως στο χειρουργείο.

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μετέβη άμεσα στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου διακομίστηκε η 13χρονη μαθήτρια.

« Αυτή την ώρα προέχει η ζωή και η υγεία του παιδιού. Η διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος σε επίπεδο σχολείου έχει ήδη ξεκινήσει, θα είναι πλήρης και σε κάθε κατεύθυνση» ανέφερε η κ. Ζαχαράκη.

Στο 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου υπηρετεί σχολική νοσηλεύτρια η οποία βρέθηκε αμέσως δίπλα στο παιδί μετά την πτώση του, και το συνόδευσε με το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο μαζί με εκπαιδευτικό του σχολείου.

Παράλληλα στο σχολείο βρίσκεται η Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης με ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό, ενώ επικουρικά εκλήθησαν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί από το ΚΕΔΑΣΥ.

Η Σύμβουλος Παιδαγωγικής Ευθύνης συντονίζει τη διαχείριση και στήριξη των μαθητριών και μαθητών, των εκπαιδευτικών και ευρύτερα της εκπαιδευτικής κοινότητας.



