Δείτε το κλιπ του Mercy, της πρώτης μεγάλης επιτυχίας της Duffy το 2008

Η Duffy ανακοίνωσε ότι επιστρέφει στη σκηνή με μυστική συναυλία στο Λονδίνο στις 5 Ιουλίου, ύστερα από απουσία περίπου 15 χρόνων από τη μουσική βιομηχανία και τη δημόσια ζωή.

Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια ενημέρωσε τους θαυμαστές της μέσω Instagram ότι η εμφάνιση θα γίνει σε χώρο μικρής χωρητικότητας και ότι στο πρόγραμμα θα υπάρχουν και νέα τραγούδια. Η είσοδος θα δοθεί αποκλειστικά μέσω κλήρωσης, με συμμετοχές από τους λογαριασμούς της στα social media.

«Θα δώσω μια μυστική συναυλία στο Λονδίνο στις 5 Ιουλίου και θα ήθελα πάρα πολύ να παρευρεθούν κάποιοι από εσάς. Ο χώρος έχει μικρή χωρητικότητα, οπότε μπορούμε να επιλέξουμε μόνο λίγους, αλλά ανυπομονώ πραγματικά γι’ αυτό, θα τραγουδήσω μερικά καινούρια τραγούδια», έγραψε η τραγουδίστρια στην ανάρτησή της.

Η ίδια είχε δώσει το πρώτο σήμα για την επιστροφή της τον περασμένο μήνα, όταν ανέβασε ασπρόμαυρη φωτογραφία από στούντιο ηχογράφησης και σημείωσε: «Μακάρι να μπορούσα να βρω τις σωστές λέξεις για να εξηγήσω πόσο μου λείψατε όλοι. Δουλεύω για να επιστρέψω κοντά σας».

Η Duffy έγινε διεθνώς γνωστή το 2008 με το άλμπουμ Rockferry και το τραγούδι Mercy. Το Rockferry ήταν το άλμπουμ με τις περισσότερες πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο εκείνη τη χρονιά και της χάρισε τρία BRIT Awards, ένα Grammy και ένα Ivor Novello. Το Mercy έφτασε στο Νο. 8 του Billboard Hot 100 και βρέθηκε στην κορυφή των βρετανικών charts για πέντε εβδομάδες.

Μια από τις μεγάλες επιτυχίες της Duffy είναι το Rain On Your Parade

Το δεύτερο άλμπουμ της, Endlessly, κυκλοφόρησε δύο χρόνια αργότερα και από τότε η καλλιτέχνιδα αποσύρθηκε από τα φώτα της δημοσιότητας, κυκλοφορώντας μόνο δύο ακόμη τραγούδια. Το 2020 μίλησε δημόσια για τον λόγο της αποχής της, περιγράφοντας ότι είχε πέσει θύμα απαγωγής, ναρκώθηκε σε εστιατόριο κατά τη διάρκεια των γενεθλίων της και μεταφέρθηκε σε ξένη χώρα, όπου υπέστη βιασμό.

Η Duffy είχε επίσης αναφέρει ότι η εμπειρία την οδήγησε σε τάσεις αυτοκτονίας και ότι «κανείς απολύτως» από το περιβάλλον της δε γνώριζε τι είχε συμβεί μέχρι να μιλήσει δημόσια. Μέχρι σήμερα, δεν έχουν γίνει γνωστές συλλήψεις για την υπόθεση.

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, το Disney+ είχε ανακοινώσει ντοκιμαντέρ παραγωγής Hulu Original, στο οποίο η Duffy θα αφηγηθεί για πρώτη φορά την ιστορία της, από τα παιδικά της χρόνια στην Ουαλία, τη μεγάλη επιτυχία των '00s, τη δεκαετή αποχή και την επίθεση που την οδήγησε στην απομόνωση.