Υποκλοπές: Όχι από Άρειο Πάγο στην ανάσυρση της υπόθεσης

Εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, καθώς ο Άρειος Πάγος αποφάσισε να μην ανασυρθεί από το αρχείο η υπόθεση.

Συγκεκριμένα δεν πρέπει να ανασυρθεί η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών που είχε θέσει στο αρχείο με πόρισμά του ο πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αχιλλέας Ζήσης, έκρινε με πράξη του ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας,

Ο κ. Τζαβέλλας με την από 27-04-2026 πράξη του, η οποία εκδόθηκε για την υπόθεση των υποκλοπών που του υποβλήθηκε από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, για τυχόν δικές του ενέργειες κατά το άρθρο 43 παρ. 6 του ΚΠΔ, έκρινε ότι δεν συντρέχει περίπτωση ανάσυρσης από το Αρχείο της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και επανεξέτασης της σχετικής υπόθεσης.

Όπως αναφέρει, τα στοιχεία των οποίων έγινε επίκληση από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, κατά την κρίση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, δεν συνιστούν νέα στοιχεία κατά το άρθρο 43 παρ. 6 ΚΠΔ, ικανά να δικαιολογήσουν την ανάσυρση της δικογραφίας από το Αρχείο. Κατά συνέπεια τα συμπεράσματα των πορισμάτων του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αχιλλέα Ζήση δεν ανατρέπονται.

Σφοδρή πολιτική σύγκρουση Κυβέρνησης – Αντιπολίτευσης για την απόφαση του Αρείου Πάγου



H πράξη του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου πυροδότησε έντονη πολιτική αντιπαράθεση με την κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να διασταυρώνουν τα ξίφη τους, ανταλλάσσοντας βαριές κατηγορίες.

Στο επίκεντρο της κριτικής βρέθηκε ο πρωθυπουργός, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, να τον στοχοποιεί ευθέως.

«Για όλα αυτά υπεύθυνος είναι ένας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Γι’ αυτό πρέπει να αγωνιστούμε ώστε αυτοί οι άνθρωποι να γίνουν παρελθόν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ανδρουλάκης: Υπεύθυνος είναι ο κ. Μητσοτάκης

Άμεση ήταν η απάντηση της κυβέρνησης, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, να κάνει λόγο για επικίνδυνη ρητορική από την αντιπολίτευση. «Είναι επικίνδυνη η λογική διαχωρισμού των δικαστικών αποφάσεων σε αυτές που μας αρέσουν και πανηγυρίζουμε και σε εκείνες που δεν μας αρέσουν, όπως κάνει δυστυχώς – ειδικά το ΠΑΣΟΚ», τόνισε.

Μαρινάκης για πράξη του Αρείου Πάγου: Απαράδεκτη η λογική των διαχωρισμών

Σφοδρές αντιδράσεις εκδηλώθηκαν και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, με αιχμή την υπόθεση των υποκλοπών. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για απόφαση που «πλήττει το κύρος της Δικαιοσύνης και την ελληνική Δημοκρατία», ενώ ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, υποστήριξε ότι «μπαζώνουν τις υποκλοπές».

Από την πλευρά της Νίκης, τονίζεται πως «το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν θα κλείσει με αρχειοθετήσεις, αλλά μόνο με απόδοση ευθυνών σε όλους τους εμπλεκόμενους, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται».

Σε υψηλούς τόνους κινήθηκαν και άλλες παρεμβάσεις, με τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελλαρίδη να κάνει λόγο για «συγκάλυψη που περνά σε άλλο επίπεδο», καλώντας τον πρωθυπουργό να λογοδοτήσει. Αντίστοιχα, ο Στέφανος Κασσελάκης χαρακτήρισε την απόφαση «κατάπτυστη».

Παρέμβαση έκανε και ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος σημείωσε με νόημα ότι «ό,τι μπαίνει εύκολα στο αρχείο, το ίδιο εύκολα μπορεί και να βγει».

Η πολιτική ένταση αναμένεται να συνεχιστεί, με την υπόθεση των υποκλοπών να παραμένει στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης και να ανεβάζει το θερμόμετρο στο πολιτικό σκηνικό.

