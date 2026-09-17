Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκαν νωρίς το πρωί σήμερα οι δύο γιατροί που έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η μεταγωγή της γιατρού, που έκανε την πλασμαφαίρεση στον τραγουδιστή, ξεκίνησε περίπου στις 06:30 το πρωί από το Α.Τ. Κυψέλης, όπου κρατούταν μετά την απόφαση για την προσωρινή της κράτηση. Λίγη ώρα αργότερα, περίπου στις 07:00, ο σύζυγός της αναχώρησε από τη ΓΑΔΑ με προορισμό τις φυλακές Κορυδαλλού.

Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκε νωρίς το πρωί η γιατρός που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο γιατροί θα κρατηθούν σε χώρο κατάλληλο, που θα διασφαλίζεται η ασφάλεια και η ομαλή λειτουργία των φυλακών, αλλά και η ακεραιότητα των ίδιων.

Η γιατρός θα κρατηθεί στη γυναικεία πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού

Πληροφορίες από τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής θέλουν τη γιατρό να είναι μόνη της σε κελί στη γυναικεία πτέρυγα του Σωφρονιστικού Καταστήματος του Κορυδαλλού και τον σύζυγό της σε αντίστοιχο χώρο στις αντρικές φυλακές. Ο χώρος αυτός είναι απομακρυσμένος και δεν εχουν εύκολη πρόσβαση οι άλλοι κρατούμενοι, σύμφωνα με το ΑΠΕ.

H μεταγωγή του γιατρού που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη από τη ΓΑΔΑ στις φυλακές Κορυδαλλού

Η παρουσία πάντως της γιατρού έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις στη γυναικεία πτέρυγα, καθώς πολλές από τις κρατούμενες είχαν αναπτύξει μια ιδιαίτερη σχέση με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής είχε επισκεφθεί τις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού τον Φεβρουάριο του 2023. Είχε τραγουδήσει για τις κρατούμενες, είχε συνομιλήσει μαζί τους και είχε περάσει χρόνο στον χώρο των φυλακών.

Η επίσκεψη είχε πραγματοποιηθεί ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου. Οι κρατούμενες είχαν ετοιμάσει πανό και όμορφα μηνύματα υποδοχής, ενώ είχαν φτιάξει και γλυκό για τον τραγουδιστή.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η γιατρός θα κρατηθεί στο ίδιο κελί με την Ειρήνη Μουρτζούκου

«Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ και γίνομαι το πρόσωπο μέσα από τα κάγκελα», είχε δηλώσει τότε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του είχε στείλει επίσης μήνυμα πίστης και ελπίδας στις γυναίκες που βρίσκονταν έγκλειστες.

Θάνατος Μαζωνάκη: Ο σύζυγος της γιατρού ξεκίνησε απεργία πείνας και δίψας

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο σύζυγος της γιατρού, αρνήθηκε να λάβει τροφή ενώ κρατούνταν στη ΓΑΔΑ, πριν από τη μεταγωγή του στις φυλακές Κορυδαλλού.

Ο γιατρός είχε αναφέρει στον ανακριτή ότι, εάν αποφασιζόταν η προφυλάκισή του, θα ξεκινούσε απεργία πείνας και δίψας. Μετά την απόφαση για την προσωρινή του κράτηση αρνήθηκε το φαγητό που του προσφέρθηκε.

Η κράτηση της γιατρού στη γυναικεία πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις ανάμεσα στις άλλες κρατούμενες

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, εάν συνεχίσει να αρνείται τη σίτιση, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο μεταφοράς του σε νοσοκομείο, ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασής του.

Ο γιατρός αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται και φέρεται στην απολογία του να υποστήριξε ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης που έγινε στον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Δεν είχα καμία σχέση με τη θεραπεία πλασμαφαίρεσης στην οποία θα υποβαλλόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Έμπλεξα χωρίς λόγο, λόγω της γυναίκας μου, αλλά δε με πειράζει γιατί τη λατρεύω… Έλαβα γνώση του συμβάντος μετά τις 16:00. Στις 16:06 συνταγογραφούσα φάρμακο σε άλλον ασθενή», φέρεται να είπε.

Πολλές κρατούμενες είχαν αναπτύξει ιδιαίτερη σχέση με τον Γιώργο Μαζωνάκη μετά τη συναυλία που είχε δώσει εκεί το 2023

Θάνατος Μαζωνάκη: Προσφυγή των δύο γιατρών κατά της προφυλάκισης

Οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να προσφύγουν κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης, ζητώντας την αποφυλάκισή τους.

Ο δικηγόρος τους, Νίκος Αγαπηνός, έχει χαρακτηρίσει την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου «παντελώς αναιτιολόγητη» και έχει ανακοινώσει ότι η υπεράσπιση θα προσβάλει άμεσα τα εντάλματα στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο.

Στην ανακοίνωση της δικηγορικής εταιρείας αναφέρεται:

Ο σύζυγος της γιατρού μεταφέρθηκε κι εκείνος στις φυλακές Κορυδαλλού

«Η Δικηγορική Εταιρεία “Νίκος Αγαπηνός και Συνεργάτες”, μετά την αναμενόμενη εξέλιξη σε σχέση με τη δικονομική μεταχείριση των εντολέων της, ως απόρροια της παντελώς αναιτιολόγητης αναβάθμισης της κατηγορίας, δημοσιοποιεί ότι θα προσβάλει άμεσα το ένταλμα προσωρινής κράτησης στο αρμόδιο Συμβούλιο, καθώς θεωρεί ότι έχουν κακοποιηθεί βάναυσα τα δικονομικά δικαιώματα των εντολέων της».

Οι δύο γιατροί διώκονται για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, τελεσθείσας διά παραλείψεως. Η συγκεκριμένη κατηγορία αποτελεί αναβάθμιση της αρχικής δίωξης για θανατηφόρα έκθεση.

Στο σκεπτικό της απόφασης, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, αναφέρονται πράξεις και παραλείψεις των δύο γιατρών που οι δικαστικές Αρχές συνδέουν με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Θάνατος Μαζωνάκη: Στο μικροσκόπιο τα alarm του μηχανήματος

Κεντρικό σημείο της έρευνας αποτελούν τα δεδομένα που καταγράφηκαν από το λογισμικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει έως τώρα γνωστά, κατά τη διάρκεια της θεραπείας καταγράφηκαν πέντε alarm και ένα restart.

Ο σύζυγος της γιατρού φέρεται να ξεκίνησε απεργία πείνας και δίψας

Στο σκεπτικό της προσωρινής κράτησης γίνεται αναφορά σε επιδείνωση της κατάστασης του Γιώργου Μαζωνάκη και στην αντίδραση που υπήρξε στα σήματα του μηχανήματος. Οι δικαστικές Αρχές φέρονται να αξιολογούν ότι η διαδικασία συνεχίστηκε παρά τις ενδείξεις.

Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές ελέγχουν τα φίλτρα και τα επιμέρους εξαρτήματα του μηχανήματος, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν χορηγήθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη κάποια επιπλέον φαρμακευτική ουσία.

Δύο ειδικοί που έχουν οριστεί ως τεχνικοί πραγματογνώμονες από τον ανακριτή αναμένεται να εξετάσουν τη λειτουργία του μηχανήματος και να δώσουν απαντήσεις για τα τεχνικά δεδομένα που έχουν καταγραφεί.

Θάνατος Μαζωνάκη: Αναμένονται νέες καταθέσεις

Μετά την προφυλάκιση των δύο γιατρών, ο ανακριτής αναμένεται να καλέσει πρόσωπα με τα οποία οι κατηγορούμενοι επικοινώνησαν κατά τη διάρκεια της παραμονής του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο.

Οι δύο γιατροί θα προσφύγουν κατά της απόφασης για την προσωρινή κράτησή τους

Μεταξύ των προσώπων είναι ο υπνοθεραπευτής στον οποίο η γιατρός έστειλε μια φωτογραφία του τραγουδιστή με κλειστά μάτια και μετά την έσβησε από το κινητό της τηλέφωνο.

Ο υπνοθεραπευτής έχει υποστηρίξει ότι συνεργάζεται με την ιατρό και ότι η φωτογραφία δεν του στάλθηκε προκειμένου να ζητήσει ιατρική συμβουλή. Η κατάθεσή του έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Δευτέρα.

Ο ανακριτής αναμένεται επίσης να εξετάσει, εφόσον κριθεί απαραίτητο, τις υπαλλήλους του ιατρείου, τον οδηγό ταξί και τους διασώστες του ΕΚΑΒ.

Θάνατος Μαζωνάκη: Κρίσιμα τα ιστολογικά και τοξικολογικά

Σημαντικό στοιχείο για την πορεία της έρευνας αναμένεται να αποτελέσουν τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων.

Από τις εξετάσεις αναμένεται να προκύψουν στοιχεία για την κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη πριν από τον θάνατό του και για τα ακριβή αίτια, τα οποία παραμένουν αδιευκρίνιστα από τη νεκροψία-νεκροτομή.

Παράλληλα, με εισαγγελική παραγγελία εξετάζονται οι έλεγχοι που είχαν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και το ενδεχόμενο να προκύπτουν ποινικές ευθύνες από τον τρόπο διενέργειάς τους.