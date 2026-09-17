Δείτε διάφορα στιγμιότυπα του Maluma και της Susana Gómez

Σε πελάγη ευτυχίας πλέει ο Maluma, καθώς κρατάει πλέον στην αγκαλιά του το δεύτερο παιδάκι του! Ο Κολομβιανός σταρ και η αγαπημένη του, Susana Gómez, έγιναν ξανά γονείς, αποκτώντας ένα υγιέστατο αγοράκι.

Την ευχάριστη είδηση αποκάλυψε ο ίδιος ο τραγουδιστής μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου ένα τρυφερό, ασπρόμαυρο στιγμιότυπο μέσα από το μαιευτήριο, όπου ποζάρει αγκαλιά με τη σύντροφό του και το νεογέννητο μωρό τους.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο Maluma αποκάλυψε τόσο το όνομα του μικρού όσο και την ημερομηνία που ήρθε στον κόσμο:

«Οριόν Λοντόνιο Γκόμεζ. 14/09/26»

Maluma - Susana Gómez:Υποδέχτηκαν το δεύτερο παιδί τους

Λίγο αργότερα, ο διάσημος καλλιτέχνης δημοσίευσε ακόμα ένα ασπρόμαυρο story κρατώντας σφιχτά τον γιο του, φροντίζοντας ωστόσο να καλύψει το πρόσωπό του με μια γαλάζια καρδιά.

Η τρυφερή φωτογραφία του Maluma με τον νεογέννητο γιο του

Η εγκυμοσύνη - επτασφράγιστο μυστικό

Το ζευγάρι, που είναι μαζί από το 2020, κατάφερε να κρατήσει την εγκυμοσύνη μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας μέχρι την τελευταία στιγμή! Μάλιστα, μόλις λίγες ημέρες πριν από τον τοκετό, ο Maluma είχε δώσει ένα μικρό spoiler στους ακολούθους του στο TikTok, δημοσιεύοντας ένα βίντεο από την πισίνα όπου διακρινόταν η φουσκωμένη κοιλίτσα της συντρόφου του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Maluma και η Σουσάνα Γκόμεζ έχουν αποκτήσει ακόμα ένα παιδί, την κόρη τους Παρίς, που γεννήθηκε το 2024.