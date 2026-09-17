Maluma: Πατέρας για δεύτερη φορά ο Κολομβιανός σταρ

Οι πρώτες φωτογραφίες με τον νεογέννητο γιο τους

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Δείτε διάφορα στιγμιότυπα του Maluma και της Susana Gómez

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Maluma έγινε πατέρας για δεύτερη φορά, αποκτώντας ένα υγιές αγοράκι με τη σύντροφό του, Susana Gómez.
  • Το όνομα του νεογέννητου είναι Οριόν Λοντόνιο Γκόμεζ και γεννήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2026.
  • Η ανακοίνωση έγινε μέσω Instagram με τρυφερή φωτογραφία από το μαιευτήριο.
  • Το ζευγάρι κράτησε την εγκυμοσύνη μυστική μέχρι την τελευταία στιγμή.
  • Ο Maluma και η Susana έχουν ήδη μία κόρη, την Παρίς, που γεννήθηκε το 2024.

Σε πελάγη ευτυχίας πλέει ο Maluma, καθώς κρατάει πλέον στην αγκαλιά του το δεύτερο παιδάκι του! Ο Κολομβιανός σταρ και η αγαπημένη του, Susana Gómez, έγιναν ξανά γονείς, αποκτώντας ένα υγιέστατο αγοράκι.

Maluma: Βόλτα με τη σύντροφό του στην Πλάκα

Την ευχάριστη είδηση αποκάλυψε ο ίδιος ο τραγουδιστής μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου ένα τρυφερό, ασπρόμαυρο στιγμιότυπο μέσα από το μαιευτήριο, όπου ποζάρει αγκαλιά με τη σύντροφό του και το νεογέννητο μωρό τους.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο Maluma αποκάλυψε τόσο το όνομα του μικρού όσο και την ημερομηνία που ήρθε στον κόσμο:

«Οριόν Λοντόνιο Γκόμεζ. 14/09/26»

 

Maluma - Susana Gómez:Υποδέχτηκαν το δεύτερο παιδί τους

Λίγο αργότερα, ο διάσημος καλλιτέχνης δημοσίευσε ακόμα ένα ασπρόμαυρο story κρατώντας σφιχτά τον γιο του, φροντίζοντας ωστόσο να καλύψει το πρόσωπό του με μια γαλάζια καρδιά.

Ο Maluma με φανέλα της ΑΕΚ στο instagram

Η τρυφερή φωτογραφία του Maluma με τον νεογέννητο γιο του

Η τρυφερή φωτογραφία του Maluma με τον νεογέννητο γιο του

Η εγκυμοσύνη - επτασφράγιστο μυστικό

Το ζευγάρι, που είναι μαζί από το 2020, κατάφερε να κρατήσει την εγκυμοσύνη μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας μέχρι την τελευταία στιγμή! Μάλιστα, μόλις λίγες ημέρες πριν από τον τοκετό, ο Maluma είχε δώσει ένα μικρό spoiler στους ακολούθους του στο TikTok, δημοσιεύοντας ένα βίντεο από την πισίνα όπου διακρινόταν η φουσκωμένη κοιλίτσα της συντρόφου του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Maluma και η Σουσάνα Γκόμεζ έχουν αποκτήσει ακόμα ένα παιδί, την κόρη τους Παρίς, που γεννήθηκε το 2024. 

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