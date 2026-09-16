Καλεσμένη στο podcast των Rainbow Mermaids ήταν η Ευγενία Σαμαρά, η οποία μίλησε μεταξύ άλλων για τον έρωτα, τις σχέσεις και τον τρόπο με τον οποίο η ίδια βιώνει τη συντροφικότητα.

Η γνωστή ηθοποιός αποκάλυψε πως δεν ερωτεύεται εύκολα, καθώς χρειάζεται χρόνο, ουσιαστική επικοινωνία και βαθύτερη γνωριμία με έναν άνθρωπο προκειμένου να αφεθεί. «Ερωτεύομαι δύσκολα, με την έννοια ότι εγώ για να ερωτευτώ πρέπει να περάσει χρόνος και να σε καταλάβω, να σε γνωρίσω, να επικοινωνήσουμε εγκεφαλικά. Δεν έχει δηλαδή συμβεί να πω: “Αχ!” ποτέ των ποτών. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Οπότε κάπως έτσι δυσκολεύομαι, μου παίρνει χρόνο. Όταν ερωτευτώ, ερωτεύομαι πολύ δυνατά, πολύ βαθιά. Είμαι πολύ συντροφική, πάρα πολύ συντροφικός άνθρωπος. Μου αρέσει δηλαδή η παρέα» είπε.

«Εγώ αντιλαμβάνομαι τον έρωτα σαν ομάδα, δηλαδή ότι πάμε. Άμα δεν είμαστε ομάδα, όχι απαραίτητα με την έννοια αυτή του τα διδυμάκια, αλλά ότι είμαστε ομάδα, στηρίζουμε ο ένας τον άλλον στα πάντα. Και μου αρέσει αυτή η ματιά στον έρωτα και στη συντροφικότητα», πρόσθεσε.

Η Ευγενία Σαμαρά αναφέρθηκε και στην έννοια του «άλλου μισού», δηλώνοντας πως δεν πιστεύει ότι ένας άνθρωπος χρειάζεται να βρει το άλλο του μισό: «Επίσης, δεν πιστεύω καθόλου στο άλλο μου μισό. Θα βρω το άλλο μου μισό. Είναι πολύ ωραίο να έρθουν δύο ολόκληρα και να χτίσουν κάτι που θα είναι ακόμη πιο ψηλό και πιο δυνατό».

Μιλώντας για τις προηγούμενες σχέσεις της, αποκάλυψε ότι έχει κάνει πέντε μεγάλες σχέσεις, με τη μεγαλύτερη να έχει διαρκέσει οκτώ χρόνια. «Πάντα είχα σχέσεις μεγάλες. Είχα πέντε μεγάλες σχέσεις. Η μεγαλύτερη ήταν οκτώ χρόνια, οικογένεια» είπε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και σε μια πλευρά του χαρακτήρα της που έχει αναγνωρίσει μέσα από τη δουλειά της και την ψυχοθεραπεία.

«Υποτιμάω εύκολα, αποκαθηλώνω εύκολα τον άλλον. Κάπως πρέπει να νιώσω δυνατή και εγώ πιο πάνω, ανώτερη. Οπότε πρέπει κάπως να αποκαθηλώσω τον άλλον για να νιώσω αυτό, οπότε το κάνω εύκολα» ανέφερε.

Τέλος, η Ευγενία Σαμαρά μίλησε για την προσωπική της εξέλιξη και για όσα έχει καταφέρει να αναγνωρίσει στον εαυτό της μέσα από την ψυχοθεραπεία: «Όλα αυτά που σου λέω, επειδή με τη δουλειά τα έχω ανακαλύψει και με την ψυχοθεραπεία, και είναι μεγάλη υπόθεση κάπως να τα δεις, γιατί άμα τα δεις κάτι μπορείς και λίγο να προχωρήσεις προς τα εκεί. Σιγά-σιγά λίγο λειαίνονται. Όλο δηλαδή και λιγότερο. Δεν έχω γίνει κάποιος άλλος άνθρωπος, ούτε πιστεύω ότι θα γίνω, αλλά μπορώ να γίνω μια εξελιγμένη εκδοχή του εαυτού μου».