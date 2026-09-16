Το πολύ σοβαρό ζήτημα του εθισμού των ανηλίκων στα social media, σκοπεύει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, με μία σειρά κανόνων, όπως ανακοίνωσε από το Στρασβούργο, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Τα μέτρα θα αφορούν στην πρόσβαση παιδιών κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε online games και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Ως μητέρα 7 παιδιών, η Φον Ντερ Λάιεν έχει δώσει μεγάλη έμφαση στην προστασία των παιδιών. Στην ομιλία της μίλησε για «αιχμαλωσία» των παιδιών στο scrolling και προανήγγειλε την «απαγόρευση» στην πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα (social Media) παιδιών κάτω των 15. Η πρόταση θα παρουσιαστεί αναλυτικά αύριο, όμως έδωσε κάποια

Φωτογραφία AP

Η Πρόεδρος ανέφερε την περίπτωση ενός 14χρονου κοριτσιού που ζούσε στο Βέλγιο. Η Oléa έβαλε τέλος στη ζωή της πριν από ακριβώς έναν μήνα - θύμα διαδικτυακού εκφοβισμού.

«Ως εδώ και μη παρέκει», είπε επί λέξει η Φον Ντερ Λάιεν. Με βάση το παράδειγμα της Αυστραλίας και άλλων χωρών που έχουν προχωρήσει σε δράσεις, η Κομισιόν θα προτείνει τον Νόμο για τα Παιδιά (Kids Act), ο οποίος θα έχει μια σταδιακή και διαφοροποιημένη προσέγγιση. Κάθε ηλικία έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες. Επομένως, θα υπάρχει ένα επίπεδο προστασίας προσαρμοσμένο σε κάθε ηλικιακή ομάδα. Κανένας προσωπικός λογαριασμός για άτομα κάτω των 15 ετών.

«Κανένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης για άτομα κάτω των 13 ετών. Αυτό σημαίνει ότι, για τις ηλικίες από 13 έως κάτω των 15 ετών, θα επιτρέπονται μόνο περιορισμένοι λογαριασμοί («mini accounts»), οι οποίοι θα δημιουργούνται και θα επιβλέπονται από τους γονείς, με περιορισμένες λειτουργίες και χρονικούς περιορισμούς», είπε η Φον Ντερ Λάιεν.

«Και για τις ηλικίες μεταξύ 15 και 18 ετών, ο ασφαλής σχεδιασμός θα αποτελεί υποχρέωση για τις πλατφόρμες. Γνωρίζω ότι πολλοί θεωρούν τη δύναμη των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας συντριπτική. Και αδύνατο να αναχαιτιστεί. Διαφωνώ. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να αποδεχόμαστε λειτουργίες που προκαλούν εθισμό. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να αποδεχόμαστε την παρασύρση των παιδιών σε περιεχόμενο όλο και πιο ακραίο. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να αποδεχόμαστε τη χρήση φωτογραφιών κοριτσιών για τη δημιουργία σεξουαλικοποιημένων εικόνων μέσω τεχνητής νοημοσύνης», είπε και καταχειροκροτήθηκε.

Η Πρόεδρος τόνισε ότι πλέον οι πλατφόρμες πρέπει να αποδείξουν ότι είναι ασφαλείς. « Η Ευρώπη έχει τη δύναμη να δράσει. Εμείς αποφασίζουμε για τους κανόνες μας, όχι οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας».

