Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ετοιμάζει μέτρα για την πρόσβαση των παιδιών στα social

Το ζήτημα του εθισμού στο διαδίκτυο, ανέδειξε η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.09.26 , 17:40 ΔΥΠΑ: Ανοίγουν χιλιάδες θέσεις εργασίας - Ποιοι είναι σε προτεραιότητα
16.09.26 , 17:30 Μεταναστευτικό: Η Ευρώπη αποφασισμένη για τη φύλαξη των συνόρων της
16.09.26 , 17:16 Θρήνος για τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο: Πέθανε ο πατέρας του
16.09.26 , 17:02 Μ. Βρετανία: Εξαφάνιση του τρίχρονου Νόα -  Βίντεο από παιδική χαρά
16.09.26 , 16:59 Γνωστή Ελληνίδα: «Δεν μπορώ να αφήσω τη δουλειά μου για να κάνω εκπομπή»
16.09.26 , 16:00 Υπάρχει ιδανική διαφορά ηλικίας στη σχέση; Τα ποσοστά διαζυγίων λένε ναι
16.09.26 , 15:52 Η AVIN συνεχίζει να προσφέρει «Χαμόγελα για όλους»
16.09.26 , 15:40 Θάνατος Μαζωνάκη: Ο γιατρός ξεκίνησε απεργία πείνας στη ΓΑΔΑ
16.09.26 , 15:37 Ευγενία Σαμαρά: «Είχα πέντε μεγάλες σχέσεις, αποκαθηλώνω εύκολα τον άλλον»
16.09.26 , 15:37 Ταινία online: Δες την αριστουργηματική ταινία «Η Φάλαινα»
16.09.26 , 15:31 Ελίζαμπεθ Ελέτσι: Η τρυφερή φωτογραφία με τον 3,5 μηνών γιο της
16.09.26 , 15:30 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ετοιμάζει μέτρα για την πρόσβαση των παιδιών στα social
16.09.26 , 15:15 Μαρία Μαζωνάκη: Ποια είναι η μικρότερη αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη
16.09.26 , 15:05 Μητσοτάκης: «Ανδρουλάκης και Τσίπρας οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος»
16.09.26 , 15:00 Λασκαράκη: Το φθινοπωρινό πρωινό στο μπαλκόνι και το cozy look που ξεχώρισε
Η Βάσω Μαζωνάκη στoν τάφο του αδελφού της - «Δώστε μου λίγο χρόνο»
Θάνατος Μαζωνάκη: Ο γιατρός ξεκίνησε απεργία πείνας στη ΓΑΔΑ
6-6-6 walking challenge: Η τάση στο περπάτημα που αξίζει να δοκιμάσεις
Θάνατος Μαζωνάκη: «Ο γιατρός του έκανε ΚΑΡΠΑ με το ένα χέρι»
Γνωστή Ελληνίδα: «Δεν μπορώ να αφήσω τη δουλειά μου για να κάνω εκπομπή»
Μαρία Μαζωνάκη: Ποια είναι η μικρότερη αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη
Μ. Βρετανία: Εξαφάνιση του τρίχρονου Νόα -  Βίντεο από παιδική χαρά
Μαζωνάκης: Η γιατρός έστειλε τη φωτογραφία του σε «γιατρό - υπνωτιστή»
Γιώργος Μαζωνάκης: Σε γνωστό εστιατόριο για την ψαρόσουπα η οικογένειά του
Μαρίνα Σπανού: Η ηλικία, η σχέση με τον πατέρα της & το βιογραφικό της
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Παιδιά και social media
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το πολύ σοβαρό ζήτημα του εθισμού των ανηλίκων στα social media, σκοπεύει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, με μία σειρά κανόνων, όπως ανακοίνωσε από το Στρασβούργο, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Τα μέτρα θα αφορούν στην πρόσβαση παιδιών κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε online games και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Ευρωπαϊκή Ένωση: Νέος μηχανισμός άμυνας έναντι των ρωσικών προκλήσεων

Ως μητέρα 7 παιδιών, η Φον Ντερ Λάιεν έχει δώσει μεγάλη έμφαση στην προστασία των παιδιών. Στην ομιλία της μίλησε για «αιχμαλωσία» των παιδιών στο scrolling και προανήγγειλε την «απαγόρευση» στην πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα (social Media) παιδιών κάτω των 15. Η πρόταση θα παρουσιαστεί αναλυτικά αύριο, όμως έδωσε κάποια

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ετοιμάζει μέτρα για την πρόσβαση των παιδιών στα social

Φωτογραφία AP

Η Πρόεδρος ανέφερε την περίπτωση ενός 14χρονου κοριτσιού που ζούσε στο Βέλγιο. Η Oléa έβαλε τέλος στη ζωή της πριν από ακριβώς έναν μήνα - θύμα διαδικτυακού εκφοβισμού.

«Ως εδώ και μη παρέκει», είπε επί λέξει η Φον Ντερ Λάιεν. Με βάση το παράδειγμα της Αυστραλίας και άλλων χωρών που έχουν προχωρήσει σε δράσεις, η Κομισιόν θα προτείνει τον Νόμο για τα Παιδιά (Kids Act), ο οποίος θα έχει μια σταδιακή και διαφοροποιημένη προσέγγιση. Κάθε ηλικία έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες. Επομένως, θα υπάρχει ένα επίπεδο προστασίας προσαρμοσμένο σε κάθε ηλικιακή ομάδα. Κανένας προσωπικός λογαριασμός για άτομα κάτω των 15 ετών.

«Κανένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης για άτομα κάτω των 13 ετών. Αυτό σημαίνει ότι, για τις ηλικίες από 13 έως κάτω των 15 ετών, θα επιτρέπονται μόνο περιορισμένοι λογαριασμοί («mini accounts»), οι οποίοι θα δημιουργούνται και θα επιβλέπονται από τους γονείς, με περιορισμένες λειτουργίες και χρονικούς περιορισμούς», είπε η Φον Ντερ Λάιεν.

Φον ντερ Λάιεν: Φόρος τιμής στους πιλότους που έχασαν τη ζωή τους στην Ψάθα

«Και για τις ηλικίες μεταξύ 15 και 18 ετών, ο ασφαλής σχεδιασμός θα αποτελεί υποχρέωση για τις πλατφόρμες. Γνωρίζω ότι πολλοί θεωρούν τη δύναμη των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας συντριπτική. Και αδύνατο να αναχαιτιστεί. Διαφωνώ. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να αποδεχόμαστε λειτουργίες που προκαλούν εθισμό. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να αποδεχόμαστε την παρασύρση των παιδιών σε περιεχόμενο όλο και πιο ακραίο. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να αποδεχόμαστε τη χρήση φωτογραφιών κοριτσιών για τη δημιουργία σεξουαλικοποιημένων εικόνων μέσω τεχνητής νοημοσύνης», είπε και καταχειροκροτήθηκε.

Η Πρόεδρος τόνισε ότι πλέον οι πλατφόρμες πρέπει να αποδείξουν ότι είναι ασφαλείς. « Η Ευρώπη έχει τη δύναμη να δράσει. Εμείς αποφασίζουμε για τους κανόνες μας, όχι οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας».
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΟΣΜΟΣ
 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 |
ΚΟΜΙΣΙΟΝ
 |
ΟΥΡΣΟΥΛΑ ΦΟΝ ΝΤΕΡ ΛΑΙΕΝ
 |
ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μεταναστευτικό και Ευρώπη
Κοσμος
Μεταναστευτικό: Η Ευρώπη αποφασισμένη για τη φύλαξη των συνόρων της
βίντεο τρίχρονου Νόα
Κοσμος
Μ. Βρετανία: Εξαφάνιση του τρίχρονου Νόα -  Βίντεο από παιδική χαρά
Φον Ντερ Λάιεν: Φόρος Τιμής Στους Πιλότους Της Ψάθας
Κοσμος
Φον ντερ Λάιεν: Φόρος τιμής στους πιλότους που έχασαν τη ζωή τους στην Ψάθα
Ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ
Κοσμος
Ευρωπαϊκή Ένωση: Νέος μηχανισμός άμυνας έναντι των ρωσικών προκλήσεων
Η Ελλάδα Συμμετέχει Σε Μεγάλα ευρωπαϊκά Έργα Για Την Άμυνα
Κοσμος
Η Ελλάδα συμμετέχει στα 4 από τα 5 μεγάλα ευρωπαϊκά έργα για την Άμυνα
Μπράντον Τζόνσον
Κοσμος
Μπράντον Τζόνσον: Τα χλευαστικά σχόλια σε βίντεο για την επανεκλογή του
Λος Άντζελες: Συνετρίβη Ελικόπτερο Ενώ Κάλυπτε Τροχαίο
Κοσμος
Τραγωδία στο Λος Άντζελες: Συνετρίβη ελικόπτερο ενώ κάλυπτε τροχαίο
Τραμπ: Συμφωνία Ρωσίας - Ουκρανίας Για Ενεργειακά Πλήγματα
Κοσμος
Τραμπ: Ρωσία και Ουκρανία συμφώνησαν για παύση ενεργειακών πληγμάτων
Νότια Αφρική: Φόβοι Για Serial Killer -7 Δολοφονίες Γυναικών
Κοσμος
Serial killer στο Γιοχάνεσμπουργκ; 7 γυναίκες δολοφονήθηκαν σε δύο μήνες!
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top