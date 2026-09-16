Με ένα story στο Instagram επέλεξε ο Χαράλαμπος Λυκούδης να σχολιάσει τις εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Όπως έγινε γνωστό, οι δύο γιατροί του Κολωνακίου πήραν τον δρόμο για τη φυλακή, αφού μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους αποφασίστηκε η προφυλάκισή τους. Υπενθυμίζεται ότι είναι αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο για τον θάνατο του γνωστού τραγουδιστή.

Ο δικηγόρος και νομικός εκπρόσωπος της οικογένειας Μαζωνάκη δημοσίευσε το πρωί της Τετάρτης 16/9 στο προσωπικό προφίλ στο Instagram ένα βίντεο από εμφάνιση του τραγουδιστή σε νυχτερινό κέντρο και το συνόδευσε με την εξής φράση: «Γιώργο μου, μπήκαν φυλακή».

Στο σύντομο βίντεο από παλαιότερη εμφάνισή του, ο Γιώργος Μαζωνάκης φαίνεται να εντοπίζει τον κ. Λυκούδη ανάμεσα στον κόσμο και τον χαιρετά ενώ βρίσκεται στην πίστα.