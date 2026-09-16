Μαζωνάκης: «Γιώργο μου, μπήκαν φυλακή» - Το βίντεο του δικηγόρου του

Προφυλακίστηκαν οι δύο γιατροί για τον θάνατο του τραγουδιστή

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.09.26 , 11:00 «Πολίτες β' κατηγορίας» από τις 5 Οκτωβρίου στο Θέατρο Τζένη Καρέζη
16.09.26 , 10:56 Μπράντον Τζόνσον: Τα χλευαστικά σχόλια σε βίντεο για την επανεκλογή του
16.09.26 , 10:54 Θάνατος Μαζωνάκη: «Έμπλεξα λόγω της γυναίκας μου, αλλά τη λατρεύω»
16.09.26 , 10:42 Πέτρος Φιλιππίδης: Στον Άρειο Πάγο για την αναίρεση της καταδίκης του
16.09.26 , 10:34 Chery Τiggo 9 και Robert Lewandowski: Δύο «9άρια» στην κορυφή
16.09.26 , 10:17 Κατερίνα Καινούργιου: Δείπνο με φίλους στο εστιατόριο του συντρόφου της
16.09.26 , 10:10 Μαζωνάκης: «Γιώργο μου, μπήκαν φυλακή» - Το βίντεο του δικηγόρου του
16.09.26 , 10:08 Πέτρος Πολυχρονίδης: «Είμαι ένας φτωχός και μόνος cowboy»
16.09.26 , 10:06 Μαζωνάκης: Τσαφούλιας και Showbiz "αδειάζουν" τη Μάνου και εκείνη απαντά
16.09.26 , 10:04 Εγγονός Μίκη Θεοδωράκη: «Δεν είχαμε την κλασική σχέση παππού - εγγονού»
16.09.26 , 10:00 Μία συνταγή για να φτιάξετε εύκολα και γρήγορα σπανακοτυρόπιτα στο τηγάνι
16.09.26 , 09:44 Ενοίκια: Νέα παράταση στην υποχρεωτική πληρωμή μέσω τράπεζας
16.09.26 , 09:30 Ελαικομικό Μητρώο: Παράταση στις υποχρεωτικές δηλώσεις για τη συγκομιδή
16.09.26 , 09:22 Πασίγνωστο ζευγάρι χωρίζει μετά από 9 χρόνια γάμου!
16.09.26 , 09:17 Γιώργος Μαζωνάκης: Όταν περπάτησε στην πασαρέλα ως γαμπρός
Χριστίνα Παππά: «Είχα πάει σε αυτό το ιατρείο. Με επανέφεραν με απινιδωτή»
Θάνατος Μαζωνάκη: Προφυλακίστηκαν οι δύο γιατροί – Τι υποστήριξαν
Μαζωνάκης: «Γιώργο μου, μπήκαν φυλακή» - Το βίντεο του δικηγόρου του
Πασίγνωστο ζευγάρι χωρίζει μετά από 9 χρόνια γάμου!
Καιρός: Φθινοπωρινό σκηνικό με καταιγίδες και χαλάζι - Πού θα βρέξει
Μαζωνάκης: Τσαφούλιας και Showbiz "αδειάζουν" τη Μάνου και εκείνη απαντά
Κατερίνα Καινούργιου: Δείπνο με φίλους στο εστιατόριο του συντρόφου της
Μαζωνάκης: «Να παραγγείλω φαγητό;» – Η στάση της γιατρού στην Ασφάλεια
Πέτρος Πολυχρονίδης: «Είμαι ένας φτωχός και μόνος cowboy»
Εγγονός Μίκη Θεοδωράκη: «Δεν είχαμε την κλασική σχέση παππού - εγγονού»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: NDP PHOTO
Το Instagram Story του Χαράλαμπου Λυκούδη για τον Γιώργο Μαζωνάκη / Instagram (@lykoudis__mp)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με ένα story στο Instagram επέλεξε ο Χαράλαμπος Λυκούδης να σχολιάσει τις εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Όπως έγινε γνωστό, οι δύο γιατροί του Κολωνακίου πήραν τον δρόμο για τη φυλακή, αφού μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους αποφασίστηκε η προφυλάκισή τους. Υπενθυμίζεται ότι είναι αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο για τον θάνατο του γνωστού τραγουδιστή. 

Γιώργος Μαζωνάκης: Όταν περπάτησε στην πασαρέλα ως γαμπρός

Ο δικηγόρος και νομικός εκπρόσωπος της οικογένειας Μαζωνάκη δημοσίευσε το πρωί της Τετάρτης 16/9 στο προσωπικό προφίλ στο Instagram ένα βίντεο από εμφάνιση του τραγουδιστή σε νυχτερινό κέντρο και το συνόδευσε με την εξής φράση: «Γιώργο μου, μπήκαν φυλακή».

Στο σύντομο βίντεο από παλαιότερη εμφάνισή του, ο Γιώργος Μαζωνάκης φαίνεται να εντοπίζει τον κ. Λυκούδη ανάμεσα στον κόσμο και τον χαιρετά ενώ βρίσκεται στην πίστα. 

Θάνατος Μαζωνάκη: Προφυλακίστηκαν οι δύο γιατροί – Τι υποστήριξαν

Το Insta Story του Χαράλαμπου Λυκούδη

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΥΚΟΥΔΗΣ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θάνατος Μαζωνάκη: Όσα Ισχυρίστηκαν Οι Γιατροί
Ελλαδα
Θάνατος Μαζωνάκη: «Έμπλεξα λόγω της γυναίκας μου, αλλά τη λατρεύω»
Φιλιππίδης: Στον Άρειο Πάγο Για Την Αναίρεση Της Καταδίκης
Ελλαδα
Πέτρος Φιλιππίδης: Στον Άρειο Πάγο για την αναίρεση της καταδίκης του
Μίνα Αποστολίδη
Ελλαδα
Μίνα Αποστολίδη: Στους κορυφαίους της σοκολάτας σε Βέλγιο και Λουξεμβούργο
Γιώργος Μαζωνάκης: Προφυλακίστηκαν οι δύο γιατροί
Ελλαδα
Θάνατος Μαζωνάκη: Προφυλακίστηκαν οι δύο γιατροί – Τι υποστήριξαν
Γιώργος Μαζωνάκης: Tι Είπε Στην Απολογία Της Η Γιατρός
Ελλαδα
Μαζωνάκης: Λιποθύμησε η γιατρός - Έκλαιγε και αρνήθηκε βοήθεια του ΕΚΑΒ
Σχολεία: Έρχεται Εμβόλιμη Φάση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών
Ελλαδα
Σχολεία: Έρχεται εμβόλιμα Α2 φάση αναπληρωτών εκπαιδευτικών
Γιώργος Μαζωνάκης
Ελλαδα
Μαζωνάκης: Το χρονοδιάγραμμα με όσα έγιναν τις κρίσιμες ώρες στο ιατρείο
Τζόκερ Κλήρωση 15/9/2026: Δείτε Τους Αριθμούς Που Κερδίζουν
Ελλαδα
Κλήρωση Τζόκερ 15/9/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 8.500.000 ευρώ
Aθήνα: Βίντεο Από Τη Σύγκρουση Μηχανής Με Πατίνι
Ελλαδα
Aθήνα: Βίντεο ντοκουμέντο από τη σύγκρουση μηχανής με πατίνι
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top